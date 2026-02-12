2025年12月期決算、2026年12月期業績予想および新・中期経営計画（2026-2028）を発表

地主株式会社

当社は、2025年12月期決算、2026年12月期業績予想および新・中期経営計画（2026-2028）を発表いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1．業績ハイライト

2025年12月期は、売上高763億円（前期比＋192.5億円）、営業利益86億円（同▲0.7億円）、経常利益71億円（同▲10.7億円）、当期純利益73億円（同＋12.8億円）となりました。

当社が重視している当期純利益については、5期連続で増益となり、過去最高益を更新するとともに、現・中期経営計画（2022-2026）における当期純利益目標である70億円を1年前倒しで達成いたしました。

貸借対照表については、仕入の増加に伴い販売用不動産残高は792億円（前期末比＋86億円）となりました。加えて、長期賃貸事業の案件取得による固定資産の増加もあり、総資産は前期末から309億円増加し、1,463億円となりました。

2．仕入の進捗

2025年12月期累計の仕入（契約ベース）は1,420億円（前期比＋821億円）となりました。

社名変更を契機に取り組み始めた３つの成長戦略「テナント業種の多様化」「事業エリアの拡大」「JINUSHIリースバック（土地のセール＆リースバック）提案」による成果に加え、東証改革や投資家要請、建築費上昇等の社会の変化も追い風となり、期初の仕入目標である700億円以上を大きく上回る結果となりました。

今後は、継続的に年間1,000億円以上の仕入を実現するとともに、常に前年度を上回る仕入を目指してまいります。

3．2026年12月期業績予想について

2026年12月期業績については、売上高1,000億円（前期比＋236.7億円）、営業利益120億円（同＋33.9億円）、経常利益90億円（同＋18.0億円）、当期純利益80億円（同＋6.3億円）を計画しております。増収増益の計画であり、6期連続の増益を目指してまいります。

4．株主還元について

2026年12月期は、20円増配し、一株当たり配当金130円（中間配当65円、期末配当65円）の配当を予定しております。引き続き利益成長とともに増配を目指してまいります（累進配当）。

5．新たな中期経営計画（2026-2028）について

2026年12月期から2028年12月期までを計画期間とする、新たな「中期経営計画（2026-2028）」を発表いたしました。

現・中期経営計画（2022-2026）における当期純利益70億円の目標を1年前倒しで達成したこと、ならびに地主リートの運用資産規模3,000億円の達成が2026年12月期中に確実となった状況を踏まえ、新たに策定したものです。

最終年度である2028年12月期には、当期純利益100億円以上、運用資産規模5,000億円以上の達成を目指します。目安とする経営指標については、ROE15%程度、自己資本比率30%程度とし、株主還元については引き続き累進配当を掲げ、利益成長とともに増配を目指してまいります。

＜2025年12月期 決算短信＞

https://ssl4.eir-parts.net/doc/3252/tdnet/2757242/00.pdf

＜2025年12月期 決算説明資料＞

https://ssl4.eir-parts.net/doc/3252/tdnet/2757257/00.pdf

＜中期経営計画（2026-2028）の策定に関するお知らせ＞

https://ssl4.eir-parts.net/doc/3252/tdnet/2757308/00.pdf

本プレスリリースの詳細等につきましては、当社HP ニュースリリース をご確認ください。

https://www.jinushi-jp.com/news/