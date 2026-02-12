『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』×『養老乃瀧・一軒め酒場』コラボレーションメニュー限定販売開始！

養老乃瀧 株式会社

養老乃瀧株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：矢満田 敏之）は、株式会社セガ（本社：東京都品川区、代表取締役 社長執行役員COO：内海州史）より本日発売の『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』とのコラボレーションキャンペーンを養老乃瀧と一軒め酒場の対象の店舗で2026年2月12日（木）～2026年2月25日（水）の期間に開催をいたします。養老乃瀧は本コラボでも様々なメニューをご用意して皆さまのご来店をお待ち申し上げております。また、養老乃瀧は最新作のゲーム内にも登場します。是非、リアルでもゲームでも養老乃瀧グループ店舗での居酒屋ライフをお楽しみください。

あわせて、2026年2月12日（木）～2026年2月18日（水）までの期間、ＸにてWフォロー＆リポストキャンペーンも開催いたします。対象のポストをリポストすると抽選で7名様に賞品をプレゼント！ご参加をお待ちいたしております。

画像は養老乃瀧のものです。

今回のコラボメニューは、『龍が如く 極３』と『龍が如く３外伝 Dark Ties』のそれぞれの作品をモチーフにメニューを開発いたしました。『龍が如く 極３』はイメージカラーの赤と作品の舞台のひとつである沖縄をモチーフに、『龍が如く３外伝 Dark Ties』は黒をモチーフにコラボレーションメニューをご用意いたしました。

また、期間中にコラボレーションメニューを一品ご注文いただく毎にコラボステッカーを1枚プレゼントいたします。

販売メニュー

アサガオの石焼タコライス 590円（税込649円）【養老乃瀧】

養老乃瀧の『龍が如く 極３』にインスパイアしたメニューは、舞台の沖縄に因み、ダイスカットのトマトとタコスミートの「アサガオの石焼タコライス」！

酸味の中にコクのあるトマトソース、スパイシーでほど良い辛味のタコスミートそしてワカモレのタコライスをアツアツの石焼でどうぞ！

一軒め酒場の『龍が如く 極３』のメニューは、「アサガオの赤ウィンナーソーミンチャンプルー」をご用意しました。

少し太めでコシのある半田そうめんを使用。食欲そそるごま油の香り。唐辛子と黒胡椒でスパイシーに仕上げました。決め手はイメージカラーの赤ウインナートッピング！

アサガオの赤ウィンナーソーミンチャンプルー 390円（税込429円）【一軒め酒場】

闇色の揚だしもち 350円（税込385円）【養老乃瀧／一軒め酒場】

『龍が如く３外伝 Dark Ties』のメニューとしては、「闇色の揚だしもち」をご用意しました。

闇色を表現するため、お出汁を効かせた手作りの海苔餡かけがポイント。揚げ餅に海苔餡かけをたっぷり絡めてお召し上がりください。

こちらの、メニューは「養老乃瀧」と「一軒め酒場」共に取扱いがございます。

トマレモンサワー

【養老乃瀧】420円（税込462円）

黒ウーロン茶割

【養老乃瀧（中）420円（税込462円）/（大）630円（税込693円）

トマトレモンサワー

【一軒め酒場】290円（税込319円）

黒ウーロン茶割り

【一軒め酒場】290円（税込319円）

【養老乃瀧】【一軒め酒場】

ゲームでは体力回復！リアルではコラボレーションメニューとアルコール補給！是非この機会にゲームでもリアルでも養老乃瀧をお楽しみくださいませ。

概要

■実施期間：2026年2月12日（木）～2026年2月25日（水）

■対象業態：養老乃瀧・一軒め酒場の対象店舗

■販売店舗 ：https://www.yoronotaki.co.jp/campaign/shoplist.html?CN=10852

■概要URL ：https://www.yoronotaki.co.jp/pick_up/detail.html?CN=10853

『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』Wフォロー＆リポストキャンペーン

XにおいてWフォロー＆リポストキャンペーンを開催いたします。

抽選で7名様にPS5(R)版『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』と『養老牛丼5食セット+養老乃瀧謹製牛丼どんぶり』が当たります！是非、この機会にご参加ください。

■実施期間：2026年2月12日（木）～2026年2月18日（水）23：59まで

■参加方法

１.養⽼乃瀧のXアカウント（@yoronotaki_com(https://x.com/yoronotaki_com)）をフォロー

２.⿓が如くスタジオ公式のXアカウント（@ryugagotoku(https://x.com/ryugagotoku/)）をフォロー

３.対象のポストをリポスト

期間終了後、当選者された方にDMにてご案内いたします。

ご注意

※養老乃瀧と一軒め酒場で販売内容、内容量、価格が異なる商品がございます。

※店舗により器や盛付内容が写真と異なる場合がございます。

※売切れの際はご容赦ください。

※取扱いの無い店舗もございます。

※対象メニュー購入特典のステッカーには数に限りがあります。ステッカーの在庫が終了次第配付は終了となります。ご容赦ください。

『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』とは

『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』は「変わる伝説、新たな歴史」というコンセプトのもと、2009年にリリースされた『龍が如く３』をリメイクした『龍が如く 極３』と、完全オリジナルストーリーで描かれる新作『龍が如く３外伝 Dark Ties』の2作品を1本に収録したタイトルです。

『龍が如く 極３』では、数多の絆を背負い、守るために戦い続ける主人公・桐生一馬の物語、『龍が如く３外伝 Dark Ties』では、桐生の前に立ちふさがる強敵・峯義孝を主人公とした物語が描かれます。

『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』公式サイト：https://ryu-ga-gotoku.com/kiwami3/

龍が如くポータルサイト：http://ryu-ga-gotoku.com/

養老乃瀧概要

会社名： 養老乃瀧株式会社

所在地： 東京都豊島区西池袋1-10-15

代表者： 代表取締役 矢満田 敏之

事業内容：「養老乃瀧」・海鮮居酒屋「だんまや水産」・「一軒め酒場」・「韓激」の運営およびフランチャイズ事業の展開

設立： 1961年6月 ※創業は1938年。養老乃瀧としての出店は1956年。

資本金： 5,000万円

URL： https://www.yoronotaki.co.jp/

X公式アカウント： @yoronotaki_com(https://x.com/yoronotaki_com)