【出展報告】前川製作所、「HVAC&R JAPAN 2026 第44回冷凍・空調・暖房展」に出展。

世界シェア40％以上を誇る産業用冷凍機をはじめ、各種産業機械の製造・販売ならびにプラントの設計・施工を手がける株式会社前川製作所（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員：前川 真、以下「当社」）は、2026年1月27日（火）～1月30日（金）に東京ビッグサイト（東展示棟4,5,6ホール）で開催された「HVAC&R JAPAN 2026 第44回冷凍・空調・暖房展」に出展いたしました。4日間の開催期間中、当社ブースにはのべ1,600名を超えるお客様にご来場いただき、大盛況のうちに幕を閉じました。多くの皆様にご関心をお寄せいただきましたこと、厚く御礼申し上げます。

今回の出展について(展示概要）

業界内で持続可能な社会への対応ニーズが高まっていることを受け、当社の強みでもある「自然冷媒冷凍機」や「省エネルギー提案」といったコールドチェーンにおける脱炭素関連ソリューションを実機やパネルでご紹介いたしました。

また従来のエンドユーザーのみならず、サブコンやエンジニアリング会社といったパートナー企業に向けた訴求を目的に、当社の開発・設計・製造まで一貫した「モノつくり体制」や冷凍機の基礎知識習得やメンテナンスに必要な技能トレーニングを提供する「教育体制」についても紹介。長年培ってきた、メーカーとしての総合力をPRしました。

【実機展示】

●CO2コンデンシングユニット「COPEL（コペル）」

自然冷媒であるCO2の採用と高効率性能を両立し、環境にやさしい製品として高い評価をいただいている「COPEL（コペル）」のバージョンアップ機を初公開しました。

・コンパクト化： 内部設計の見直しにより、従来機に比べダウンサイジングならびにイニシャルコストの低減を実現。従来課題であった設置スペースや環境配慮型故の導入コストといったハードル解決に寄与します。

・対応領域の拡大：既存ラインナップであるF30、F70について対応温度を‐50℃まで拡大し、マグロやカツオの保管や環境試験設備といった超低温領域にも対応可能になりました。

近年の冷蔵冷凍倉庫にあっては温度帯の異なる多目的用途の施設が多く、温度帯にあわせて冷凍機を複数用意する必要がありますが、「COPEL（コペル）」であれば切り替え運転をすることで、1台で‐50℃～＋5℃の幅広い温度帯をカバーできるようになりました。

COPEL（コペル）

●横吹き循環流型遮熱用エアカーテン「Thermoshutter（サーモシャッター）」

冷凍・冷蔵倉庫といった温度差のある開口部に設置することで、暖気流入・冷気流出を防ぐエアカーテン。産業用冷凍機メーカーとしての長年の知見による、高い遮断効率ならびにその効果と実績について改めて訴求しました。

従来の冷凍・冷蔵倉庫に加えて、一般商業施設、公共施設、工場の作業エリアといった新たな活用シーンについても提起。空調効率の向上に加え、従業員の就業環境改善としての有効性もアピールしました。門柱のデザインを、設置場所にあわせてラッピングするといった提案は、「機能性だけでなく意匠性も重要」と考える施設オーナーや設計担当者の方々から高い関心をお寄せいただきました。

今後について

Thermoshutter（サーモシャッター）ラッピング版の展示

今回の展示会で皆さまから頂いた貴重なご意見やニーズについて真摯に受け止め、今後とも自然冷媒のリーディングカンパニーとして、最適なソリューションを提供し続けられるよう邁進してまいります。また、今回の展示会を契機にパートナー企業との連携を更に強化し、共に持続可能なコールドチェーンの構築の実現に貢献してまいります。

【関連リンク】

・CO2コンデンシングユニット COPEL（コペル）(https://www.mayekawa.co.jp/ja/products/detail/refrigeration/06/)

・横吹き循環流型 遮熱用エアカーテンThermoshutter（サーモシャッター）(https://www.mayekawa.co.jp/ja/products/detail/air_curtain/02/)

【会社概要】

前川製作所は、東京江東区に本社を置く、産業機械メーカーです。産業用冷凍機やヒートポンプ、食品加工機械の製造と販売、プラントの設計・施工からアフターサービスまで一貫した事業を展開しています。1924年（大正13年）に前川喜作が創業してから約100年。冷却技術に秀でた、世界各地に拠点を構えるグローバル企業です。

・所在地：〒135-8482 東京都江東区牡丹3丁目14番15号

・創業：1924年5月15日

・資本金：10億円

・代表者：代表取締役 社長執行役員 前川 真

・URL：https://www.mayekawa.co.jp/