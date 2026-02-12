ワンキャリア、2030年度までの「次期中期目標」を発表／売上高350億円・EBITDA100億円を目指す

株式会社ワンキャリア

キャリアデータプラットフォーム事業を展開する株式会社ワンキャリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 執行役員CEO：宮下 尚之、以下「ワンキャリア」）は、2030年度までを対象とする新たな中期目標を策定しました。2030年度に、売上高350億円、EBITDA100億円の達成を目指します。

これまでの推移

当社は2021年10月の東証マザーズ（現グロース市場）への上場時に、2026年度までを対象とした中期目標を策定しました。同目標で掲げた2026年度に売上高100億円、営業利益30億円の達成を目指して事業を推進してきた結果、2025年度には売上高75億円（前期比40.3％増）、営業利益21億円（前期比64.2％増）にまで伸長しました。また、2021年度からの5年間の売上高CAGRは40.4％で順調に推移しています。

2026年度の業績見通しは、売上高105億円、営業利益30億円となっており、上場時に掲げた中期目標の達成を見込んでおります。

次期中期目標の主な項目について

現中期目標に沿って業績が進捗している当社は、この成長をさらに加速させるため、新たに2030年度までの次期中期目標を策定しました。

・次期中期目標

2030年度に売上高350億円、EBITDA100億円の達成を目標に設定しました。売上高は、新卒採用事業で300億円、中途採用事業で50億円の達成を目指します。

・事業拡大の方向性

AIの活用を土台に、「プラットフォーム数」「商品数」「取引社数」の3軸で、事業規模を拡大していく方針です。

・新卒採用事業と中途採用事業のシナジー

就活生の約3人に2人が利用し、累計会員数200万人超を誇る新卒採用事業の強固な会員基盤と顧客基盤をゼロコストで中途採用事業に転換し、キャリアデータプラットフォームの拡大を図ります。

・株主還元に関する考え方

成長投資を優先的に実施することでEPSの増大による中長期的な株価上昇を通じて、TSR[※1]の向上を目指すとともに、連結配当性向30%を目安とした安定的かつ継続的な配当による株主還元を基本方針に掲げています。

※1 TSR：Total Shareholder Return（株主総利回り）。

＜ご参考＞個人投資家向けIR説明会のご案内

当社代表・宮下が、湘南投資勉強会「個人投資家向けIR説明会」に登壇します。当日は、事業内容や直近の業績のほか、今後の成長戦略などについてもご説明します。詳しくは下記のイベントページをご参照ください。



日時 ：2026年2月19日(木) 18時30分～20時30分

参加方法 ：オンライン

イベントページ：https://shonan-invest.com/?p=1565

企業概要

株式会社ワンキャリア

ワンキャリアは、「人の数だけ、キャリアをつくる。」をミッションに掲げ、個人・企業が仕事選びに関するあらゆるデータを利用できるプラットフォームとして、3つのサービスを展開しております。



・就活支援サービス「ワンキャリア」（学生版）

・新卒採用サービス「ワンキャリア」（企業版）

・転職支援サービス/中途採用サービス「ワンキャリア転職」



社名 ：株式会社ワンキャリア / ONE CAREER Inc.

本社所在地：東京都渋谷区桜丘町 20-1 渋谷インフォスタワー 16階

設立 ：2015年8月18日

代表者 ：代表取締役社長 執行役員CEO 宮下 尚之

事業内容 ：キャリアデータプラットフォーム事業（採用DX支援サービス、その他）

証券コード：4377（東証グロース）

企業サイト：https://onecareer.co.jp/