個人投資家向け会社説明会　アーカイブ動画を公開

ダイコク電機株式会社は個人投資家向けWEBセミナーを2026年1月30日（金）に開催し、その内容を2026年2月4日（水）よりアーカイブ動画として公開しました。

本セミナーでは、当社の事業内容や強み、パチンコ業界を取り巻く環境の変化、中期経営計画および株主還元の考え方についてご説明しました。

本セミナーの内容は、現在アーカイブ動画として公開しており、当日ご参加いただけなかった方も、どなたでも無料でご視聴いただけます。

開催概要

● セミナー名：個人投資家向けWEBセミナー

● 主催：野村インベスター・リレーションズ株式会社

● 開催日：2026年1月30日（金）

● 登壇者：代表取締役専務 大成 俊文

コーポレートマネジメント統括部 総務部長 細川 直樹

アーカイブ動画（どなたでもご視聴いただけます）

※視聴期間：2026年８月31日（月）まで

▶ アーカイブ動画視聴は “こちら(https://webcast.net-ir.ne.jp/64302601/index.html)”

ダイコク電機株式会社について

当社の経営理念は「イノベーションによる新しい価値づくりを通じ、これからも一貫して持続的な成長を果たしてまいります」であり、当社は創業以来、常に新しい技術や発想でパチンコ業界を変革し、イノベーションを実施してきました。

今の時代を乗り切っていくために、No.1の人財力とOnly1の製品力の両輪を回し、今後も業界全体に変革を起こしながらリードしていきたいと考えます。

当社グループは、パチンコホール向け設備機器やパチンコファン向けWEBサービスを提供する「情報システム事業」と、パチンコ、パチスロのソフト、ハード開発・製造・販売を手がける「アミューズメント事業」を柱としております。

パチンコホール向けコンピュータシステムはシェア約4割を占め業界を牽引。140万台の遊技機データ、4,000件超のホール客数データ、40万人のファンデータ等のビッグデータを保有しさまざまなサービスを提供しています。

【お問い合わせ】

