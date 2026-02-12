個人投資家向け会社説明会 アーカイブ動画を公開
説明会資料表紙
ダイコク電機株式会社は個人投資家向けWEBセミナーを2026年1月30日（金）に開催し、その内容を2026年2月4日（水）よりアーカイブ動画として公開しました。
本セミナーでは、当社の事業内容や強み、パチンコ業界を取り巻く環境の変化、中期経営計画および株主還元の考え方についてご説明しました。
本セミナーの内容は、現在アーカイブ動画として公開しており、当日ご参加いただけなかった方も、どなたでも無料でご視聴いただけます。
ぜひこの機会にご覧ください。
開催概要
● セミナー名：個人投資家向けWEBセミナー
● 主催：野村インベスター・リレーションズ株式会社
● 開催日：2026年1月30日（金）
● 登壇者：代表取締役専務 大成 俊文
コーポレートマネジメント統括部 総務部長 細川 直樹
アーカイブ動画（どなたでもご視聴いただけます）
※視聴期間：2026年８月31日（月）まで
▶ アーカイブ動画視聴は “こちら(https://webcast.net-ir.ne.jp/64302601/index.html)”
ダイコク電機株式会社について
当社の経営理念は「イノベーションによる新しい価値づくりを通じ、これからも一貫して持続的な成長を果たしてまいります」であり、当社は創業以来、常に新しい技術や発想でパチンコ業界を変革し、イノベーションを実施してきました。
今の時代を乗り切っていくために、No.1の人財力とOnly1の製品力の両輪を回し、今後も業界全体に変革を起こしながらリードしていきたいと考えます。
当社グループは、パチンコホール向け設備機器やパチンコファン向けWEBサービスを提供する「情報システム事業」と、パチンコ、パチスロのソフト、ハード開発・製造・販売を手がける「アミューズメント事業」を柱としております。
パチンコホール向けコンピュータシステムはシェア約4割を占め業界を牽引。140万台の遊技機データ、4,000件超のホール客数データ、40万人のファンデータ等のビッグデータを保有しさまざまなサービスを提供しています。
【お問い合わせ】
https://www.daikoku.co.jp/contact/