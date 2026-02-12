クリプタクト、「計算デビュー割」キャンペーン開始。7%OFFクーポンで自分の損益を正確に

株式会社pafin

仮想通貨（暗号資産）の自動損益計算サービス「クリプタクト」を運営する株式会社pafin（共同代表取締役 アズムデ アミン／斎藤 岳、以下「当社」）は、今年初めて損益計算を行う投資家向けに、「計算デビュー割」キャンペーンを開始いたします。



仮想通貨の損益計算は複雑であり、下記のような理由から、投資家が感覚的に捉えている損益と、実際の実現損益に差が生じやすいという課題があります。

- 馴染みのない「総平均法」- - 個人投資家が基本的に使用する総平均法は、年末にその年に行った全ての取引を基に取得単価を計算し、損益を計算する方法です。そのため、ある取引の損益が、同じ年のその後の取引内容によって変動するという特徴があります。他の計算方法と比べて簡便である一方で、こうした特性から、売買時点の投資家の肌感覚と実際の損益の間に乖離が生じやすくなります。- 複数の取引所利用- - 仮想通貨はPeer to Peerでの送付や分散型の金融取引が可能であるという性質を持ちます。そのため、投資家自身しか取引の全体像を把握できず、株式取引のような源泉徴収の仕組みを導入することが困難です。複数の取引所やウォレットにまたがる取引を行った場合、損益を正確に把握することは、より一層困難になります。

一方で、仮想通貨取引において利益を得るためには、この実現損益を正確に把握しながら取引を行うことが重要です。



当社の自動損益計算サービス「クリプタクト」は、テクノロジーを活用し、こうした煩雑な損益計算を自動化します。多種多様な取引履歴を、アップロードやウォレットアドレスの同期によって整理し、損益を正確かつ効率的に算出することができます。



当社は本キャンペーンを通じ、仮想通貨投資家・利用者の円滑な納税と資産管理を支援し、仮想通貨市場の健全な発展と利便性向上に寄与してまいります。

キャンペーンの概要

対象者

クリプタクト有料プランの新規購入



キャンペーン期間およびクーポン利用期限

2026年2月12日（木）～2026年3月16日（月）23:59まで



割引率 7%OFF



クーポンコード

DEBUT7

クーポンの使用方法

- クリプタクトにログイン後、画面右上の人型アイコン→「プラン詳細とお支払い」をクリック- 「プランを変更する」をクリック- ご希望のプランを選択- 「クーポンをお持ちですか？」をクリックし、クーポンコードを追加

※決済の際に必ず割引が適用されていることを確認したうえで決済いただくようご注意願います。クーポンコードを入力せずに決済された場合、割引が適用されず、定価でのお支払いとなります。

詳細はヘルプページ(https://support.cryptact.com/hc/ja/articles/13287166322329-%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AE%E4%BD%BF%E3%81%84%E6%96%B9)をご参照ください。

無料サインアップおよびログインはこちら :https://www.cryptact.com/

その他留意点

- その他クーポンとの併用はできません。

クーポンのご利用方法、よくあるご質問はヘルプページ(https://support.cryptact.com/hc/ja/articles/13287166322329-%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AE%E4%BD%BF%E3%81%84%E6%96%B9)をご確認ください。

pafinについて

■提供サービス

・仮想通貨の自動損益計算サービス「クリプタクト」

URL: https://www.cryptact.com/

国内ユーザー15 万人以上が利用する国内最大級の仮想通貨損益計算プラットフォーム。仮想通貨の自動損益計算や資産管理サービスを提供し、確定申告の作業をサポートします。

・Web3 の家計簿「defitact」

URL: https://www.defitact.com/

ウォレットアドレスを入力することで、瞬時にブロックチェーン上の取引を自動集約し、ポートフォリオを可視化。複数の分散型アプリケーションにおける個々の取引状況や、ウォレットにある資産の残高や時価総額のリアルタイムでの把握を可能とすることで、まるで Web3 の”家計簿”のような一元管理を実現します。



■会社概要

会社名：株式会社pafin

所在地：〒102-0083 東京都千代田区麹町三丁目2番4号 フロンティア麹町5階

代表者：代表取締役 アズムデ アミン / 斎藤 岳

設立：2018年1月

URL：https://www.pafin.com/ (https://www.pafin.com/)

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@pafin