「脂質異常削減プロジェクト」参加者満足度97.4%！noshの食事提供を通じてルネサンスの健康経営に貢献

ナッシュ株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：田中 智也）は、株式会社ルネサンス（本社：東京都墨田区、代表取締役社長執行役員：望月 美佐緒、以下「ルネサンス」）が推進する「脂質異常削減プロジェクト」において、冷凍宅配食サービス「nosh(ナッシュ)」が社員の「食事改善」をサポートするツールとして採用されたことをお知らせいたします。

同社の報告によると、本プロジェクトにおいて参加者の97.4%が高い満足度を示す結果となりました。また、食事の見直しをきっかけに運動習慣が生まれるなど、社員の健康意識や生活習慣にポジティブな変化が見られたことが報告されています。



当社は、今後も手軽でおいしい食事の提供を通じて、一人ひとりが無理なく食事改善を「続けやすい環境」を整備してまいります。そうした環境づくりを起点として、企業の重要課題である「健康経営」の推進にも貢献し、社会全体のウェルビーイング向上に寄与してまいります。

◼️「脂質異常削減プロジェクト」実施の背景

ルネサンスでは、健康経営の重点取り組みとして「脂質異常割合の削減」を掲げています。健康改善のためには食事を中心とした生活習慣の見直しが必要です。そこで、2024年度の定期健康診断の結果に基づき、特に積極的に健康改善に取り組んでいただきたい方を対象に、食生活の改善を目的として実施されました。

◼️「脂質異常削減プロジェクト」概要

＜対象者条件＞

2024年度健診で中性脂肪150mg/dL以上の方（特定保健指導対象者含む）49名。

＜実施内容＞

2025年度定期健康診断の改善を目的として、参加対象者が冷凍宅配食「nosh」を1日1食完食する。

＜実施期間＞

2025年３月～6月：参加者の「nosh」利用・健康診断受診

2025年10月：健康診断結果データ確認・検証

◼️主な改善結果

結果１.：満足度97.4%の「続けやすさ」

アンケートにおいて、参加者の97.4%が「参加してよかった（満足）」と回答しました。また、約9割（92.3%）が「体の変化を感じた（ウエストがすっきりした・体重が減った・調子が良くなったなど）」と回答しており、「nosh」による食事改善だけでなく、それを契機とした積極的な健康行動への転換が見られました。「nosh」の利用をきっかけに、参加者の健康意識に大きな変化が生まれたことが伺えます。



＜参加者コメント（一部抜粋）＞

・単身赴任がスタートしたなかで、1食分だけでも栄養バランスの良い食事をとることができてよかったです。ハンバーグシリーズがお気に入りです。

・現場から離れて活動量も減り、食事や定期的な運動も行なっていたつもりでしたが、コレステロール値が上昇傾向になりました。やはり年齢のことも考えて食事の見直しと定期的な運動の量を増やしていこうと思います。

・産後ずっと痩せることが出来なかったのですが、ナッシュ生活をして美味しくダイエットが出来ました。簡易血液検査の結果もA評価になりました。血糖値だけ【要経過観察】なので引き続きナッシュでダイエットを継続します。



結果２.：数値にも表れた「食の重要性」

また、今回のプロジェクトの目的である「脂質異常」に関する指標でも、ポジティブな変化が見られました。ルネサンスの報告によると、食生活を見直した結果、参加者の85.7%において中性脂肪の数値が良い傾向を示すなど、一定の成果につながったことが伺えます。

※本結果は、ルネサンスの社内プロジェクトにおける実測値です。数値の改善は、食事・運動・睡眠など複合的な生活習慣の改善が影響しており、ナッシュ単独での健康改善効果を保証するものではありません。

本プロジェクト結果の詳細は以下よりご覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000400.000027019.html

◼️株式会社ルネサンスについて

ルネサンスは、「生きがい創造企業としてお客様に健康で快適なライフスタイルを提案します」という企業理念のもと、スポーツクラブや介護リハビリ施設など333施設(2025年12月末現在)を運営しています。また、企業や健康保険組合の健康づくり支援や全国の自治体の介護予防事業の受託、オンライン事業、ホームフィットネス事業、海外市場へ向けた取組など、長期ビジョンである「人生100年時代を豊かにする健康のソリューションカンパニー」を目指し、健康分野におけるサービスを多岐にわたって展開しています。

社名 ：株式会社ルネサンス

所在地 ：東京都墨田区両国２-10-14 両国シティコア

代表者 ：代表取締役社長執行役員 最高健康責任者 望月 美佐緒

設立 ：1982年８月

会社URL ：https://www.s-renaissance.co.jp/

◼️ナッシュ株式会社について

「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」をミッションとする当社は、商品の企画・製造・販売までを一貫して自社で行っています。 多忙な毎日の中で健康的な食事の準備をすることは簡単ではありません。そうした中で、手軽に栄養管理ができる「nosh」は、自宅に常備される“国民食”となることを目指しています。管理栄養士と専属のシェフが開発したすべての商品は糖質30g以下、塩分2.5g以下の栄養価を満たし、飽きずにお召し上がりいただけるよう約100種類の商品ラインアップを常時ご用意しております。2018年に「nosh」を販売開始。2025年12月には累計販売食数1.5億食を突破しました。今後も「食事」を通して社会の問題を解決し、皆さんの豊かな暮らしに寄り添います。

社名 ：ナッシュ株式会社

所在地 ：大阪府大阪市北区中之島 3-3-3 中之島三井ビルディング16F

代表者 ：代表取締役 田中 智也

設立 ：2016年6月

事業内容 ：nosh（ナッシュ）の製造・販売

会社URL ：https://nosh.jp/



