キヤノンマーケティングジャパン株式会社キヤノンマーケティングジャパン株式会社（代表取締役社長：足立正親、以下キヤノンMJ）は、サイバーセキュリティ事業の強化を目的として、2026年2月12日に株式会社網屋（代表取締役社長：石田晃太、以下網屋）の株式取得について合意し、資本業務提携契約を締結しました。

キヤノンMJグループは、「2026-2030長期経営構想」において、2030ビジョン「人と技術の力で明日を切り拓く事業創造企業グループ」を掲げ、事業を通じた社会課題の解決による持続的な企業価値の向上を目指しています。その実現に向け、中核事業であるITソリューション事業においては、サイバーとフィジカルを融合したトータルセキュリティを注力領域の一つに位置づけ、お客さまのセキュリティ課題解決を支援する取り組みを進めています。

網屋は、自社開発によるデータセキュリティおよびネットワークセキュリティ基盤を提供する企業です。セキュリティシステムのログ監査ツール「ALog」や、フルマネージドSASE（※）「Verona」をはじめとする製品に強みがあります。高水準のセキュリティをすべての人が享受できる社会の実現を目指し、企業をはじめ、社会基盤を支えるさまざまな組織が直面するセキュリティ課題の解決に取り組んでいます。

キヤノンMJは、2024年7月に、網屋が提供するサービスに関する販売代理店契約を締結し、中堅・中小企業におけるIT人材不足の解決に向けた取り組みを進めてきました。そしてこの度、網屋の株式を取得することに合意し、資本業務提携契約を締結しました。

今後は、両社の協力関係を一層強化し、網屋のソリューションおよびサービスと、キヤノンMJが培ってきたマーケティングのノウハウおよび営業力を組み合わせていきます。これにより、主に中堅・中小企業のお客さまに対し、幅広いセキュリティ課題の解決に向けた取り組みを一層推進していきます。

（※）Secure Access Service Edge。ネットワーク機能とセキュリティ機能をクラウドで統合して提供することで、セキュリティ強化・通信性能の向上・運用コストの効率化を図るセキュリティモデル。

■主な提携内容

・ 両社の顧客基盤や販売チャネルを活用し、中堅・中小企業に対する網屋サービスの拡販強化

・ 「キヤノン MJ のトータルセキュリティ」における、サービス拡充に向けた事業共創の推進

・ 両社が展開するセキュリティサービス分野における人材交流

■今後の日程

2026年2月19日（予定） 株式取得

ニュースリリースホームページ(https://corporate.jp.canon/newsrelease)

■株式会社網屋について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/13943/table/1373_1_ffb1022e28ca36e9eb21edc7510fc86d.jpg?v=202602120451 ]