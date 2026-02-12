【参加募集】3/26（木）「海ノ民話フォーラム2026」開催のお知らせ　第1部:海のむかしばなしアニメ上映会　第2部:スペシャルセッション

ソーシャルアクションネットワーク

一般社団法人日本昔ばなし協会が推進する「海ノ民話のまちプロジェクト」の集大成となるイベント『海ノ民話フォーラム2026』を、2026年3月26日（木）に東京・神田明神ホールにて開催いたします。

本イベントは、日本各地に伝わる海にまつわる民話のアニメーション上映に加え、民話が持つ可能性を異分野とのコラボレーションによって切り拓く「スペシャルセッション」の二部構成で実施いたします。 春休みの思い出づくりに、そして民話の新しい世界に出会う場として、皆様のご参加を心よりお待ちしております。このイベントは、次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環で実施します。

■【第1部】海のむかしばなしアニメ上映会

＜10:00～11:10／対象：小学生の親子＞

日本各地の海にまつわる民話をアニメ化！2025年度の新作アニメーションを上映します。 「見る」だけでなく、アニメのキャラクターになりきって声優気分が味わえる「アフレコ体験」も実施いたします。 春休みの課外授業に、親子で日本のむかしばなしの世界に触れてみませんか？

▼第１部チラシPDF：

https://prtimes.jp/a/?f=d161057-512-eea5bab9af8a4006eb4c51838b9b9e1a.pdf

■【第2部】スペシャルセッション ～民話から創造する新たな世界～

＜14:30～17:00／対象：一般・メディア＞

「民話」は、単なる過去の物語ではありません。 第2部では、オペラ、ラップ、俳句、そして学術研究といった民話と異分野のプロフェッショナルたちが集結。 民話が持つエネルギーを現代のアートと掛け合わせることで生まれる「新しい世界」を体感し、民話が秘めた無限の可能性を感じていただく、この日限りのステージです。 地域活性化や文化伝承に関心のある方、新しいエンターテインメントに触れたい方、どなたでもご参加いただけます。

▼第２部チラシPDF：

■お申し込み

https://prtimes.jp/a/?f=d161057-512-665f165ce4bee305d93a37ef27290432.pdf

参加ご希望の方は、以下のフォームよりお申し込みください。

※第1部と第2部でフォームが異なりますので、ご確認の上お申し込みください。

▼【第1部】海のむかしばなしアニメ上映会 観覧申し込みフォーム

https://forms.gle/jBRVdZyJdWMwd4bC6

▼【第2部】スペシャルセッション 観覧申し込みフォーム

https://forms.gle/LYs4xVB4mNMP8P877

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

＜イベント概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/161057/table/512_1_44e2405e713021005a3e1bdc79c7a8a1.jpg?v=202602120651 ]

＜団体概要＞

団体名称：一般社団法人日本昔ばなし協会

URL：https://www.nippon-mukashibanashi.or.jp/

海ノ民話のまちプロジェクト

海と深く関わりを持つ日本という国の「海とのつながり」と「地域の誇り」を子どもたちに伝え、未来につなぐことを目的に、日本各地の無形文化財である海の民話の中から、海の学びを内包する価値の高い話を選出して「海ノ民話アニメーション」として有形化し、次世代のためにアーカイブします。また、それらの海の民話を語り継がれてこられた地域を「海ノ民話のまち」と認定し、ともにPRや活用促進を図ります。

公式サイトhttps://uminominwa.jp/

公式Youtube https://www.youtube.com/@uminominwa(https://www.youtube.com/@uminominwa)

X（旧Twitter）https://x.com/uminominwa

日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/