【渋谷餃子】とりあえずビールから卒業！大人の“餃子マリアージュ”体験が2月16日(月)より解禁。

株式会社エムピーキッチンホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：鹿中 一志）が運営する『薄皮餃子専門 渋谷餃子』は、2026年2月16日（月）より、餃子の新しい楽しみ方を提案する「大人の餃子ペアリングフェア」を期間限定で開催いたします。 見た目の派手さはありませんが、一口食べればそこはヨーロッパ。「完熟トマトのボロネーゼ風餃子」「エビと香草のブルゴーニュ風餃子」という進化系餃子と、ワインを炭酸で割った「スプリッツァ」のペアリングで、渋谷の夜に新たな食の選択肢を提示します。

■ 企画の背景：「とりあえずビール」からの脱却

「餃子にはビールかレモンサワー」。その最強の公式は認めつつも、渋谷餃子はさらなる高みを目指しました。今回、見た目はいつもの通りの茶色い餃子でありながら、味わいは本格的な洋食というギャップのあるメニューを開発。ワインの香りと炭酸の喉越しを併せ持つ「スプリッツァ」と合わせることで、口の中で完成する「餃子マリアージュ」をご提案します。

■ 主な商品のご紹介

今回の主役は、ソースの旨味を皮の中に閉じ込めた洋風餃子です。

1. 【赤のマリアージュ】完熟トマトのボロネーゼ風餃子×スプリッツァー・ルージュ

価格： 580円（税込）

特徴： 挽肉の旨味を凝縮した特製ボロネーゼソースを薄皮で包み、揚げました。噛んだ瞬間に広がるトマトと肉の濃厚なコクは、まるでパスタ料理を一皿味わったかのような満足感です。

皮にはパプリカパウダーを練り込み、仕上げに粉チーズを振りかけることで、より一層コク深い味わいに仕上げました。

推奨ペアリング： スプリッツァー・ルージュ（赤ワイン×ソーダ） 赤ワインのタンニンと炭酸の刺激が、ボロネーゼの脂をスッと切り、次の一口を誘います。

2. 【白のマリアージュ】エビと香草のブルゴーニュ風餃子×スプリッツァー

価格： 580円（税込）

特徴：プリプリのエビと、食欲をそそるガーリックバター（ブルゴーニュバター）の芳醇な香りを閉じ込めました。フランス・ブルゴーニュ地方の郷土料理を餃子で表現した、背徳感と上品さをあわせ持つ一品です。

皮にはパセリを練り込み、仕上げに香草パン粉をあしらうことで、香りと食感のアクセントを加えています。

推奨ペアリング： スプリッツァー（白ワイン×ソーダ） ガーリックのパンチを、白ワインの酸味とソーダの爽快感が包み込みます。

■ 販売概要

・完熟トマトのボロネーゼ風餃子： 580円（税込）

・エビと香草のブルゴーニュ風餃子： 580円（税込）

・スプリッツァー・ルージュ（赤）： 580円（税込）

・スプリッツァー（白）： 580円（税込）

販売開始日： 2026年2月16日（月）

販売店舗： 渋谷餃子 渋谷本店、新宿西口店

※在庫状況により、早期終了する場合がございます。

■薄皮餃子専門 渋谷餃子について

「餃子を囲んで、楽しいひとときを。」が渋谷餃子のコンセプトです。渋谷餃子の代名詞、薄皮餃子はご飯のおかずにも、おつまみにもぴったり。どんなシーンでも気軽に美味しく楽しめる本格餃子を提供したい。その想いからこだわり続け、独自開発した極限まで薄い皮で包んだ、自慢の本格餃子をご堪能あれ。

