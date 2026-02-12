人材育成・組織開発コンサルティング|アルー株式会社　営業職・人材育成業界に興味のある方向け『放課後のカジュアル会社説明会』を2月27（金）に開催　～軽食をつまみながら営業の『次の一手』を企む夜～

アルー株式会社

人材育成データ・機械学習技術等を活用した、社会人向け教育サービスの提供を行うアルー株式会社（本社：東京都千代田区代表取締役社長：落合文四郎、証券コード：7043、以下：当社）は、営業職・人材育成業界に興味のある方を対象としたオフライン交流イベント『放課後のカジュアル会社説明会 』を2026年2月27日（金）に開催いたします。



本イベントは、選考を目的とした堅苦しい説明会ではなく、リラックスした放課後のような雰囲気の中で、人材育成コンサルタントの仕事の裏側や、これからの時代に求められる営業スキルについて語り合う交流会です。良い会社があれば、将来的には転職も視野に入れたいと考えている転職潜在層の方の参加も歓迎しています。明日からの仕事に前向きな変化をもたらし、これからのキャリアを考えるきっかけとなる「放課後の作戦会議」として、お気軽にご参加いただける内容です。

【開催概要】

・日時：2026年2月27日(金)19:00 - 20:00（18:30受付開始／途中入退室OK）

・会場：アルー株式会社 セミナールーム（オフライン開催）

・参加費：無料（軽食・ソフトドリンクをご用意します）

・対象：営業職の方、人材育成・組織開発業界に興味がある方

【こんな方におすすめ】

・「自分の営業スキル」をステップアップさせるため、転職活動を視野に入れている方

・人材育成コンサルタントの仕事について、現場のリアルな声を知りたい方

・社員との交流から、当社の”内側”を知りたい方

【申込方法】

下記、申し込みページにアクセスいただき必要情報をご入力ください。

https://hrmos.co/pages/alue/jobs/0000156

【備考】

本イベントは、「放課後」をコンセプトとしたカジュアルな交流の場であり、選考を目的としたものではありません。イベント参加後、「もっと深く話してみたい」と感じた方には、別途カジュアル面談や選考のご案内も可能です（※必須ではありません）。

■アルー株式会社について

アルー株式会社は、「夢が溢れる世界のために、人のあらゆる可能性を切り拓きます ― all the possibilities―」という Mission のもと、『育成の成果にこだわる』ことをテーマに、人材育成支援事業を行っています。 新入社員から経営者層までの幅広いレイヤーに対する階層別研修の実施をはじめ、グローバル人材や DX 人材の育成などのテーマ別教育プログラムの提供、さらにはラーニングマネジメントシステム「etudes」を用いた e ラーニングの提供などを通して、 組織や個人の成長を人材育成の側面から支援しています。 顧客ごとに個別最適化されたソリューションの提案および実施によって顧客企業の多様な課題を解決することを目指し、グループ全体で事業に取り組んでいます。

https://www.alue.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

・アルー株式会社 人事総務部（saiyo@alue.co.jp）Tel 03-6268-9791