【はぴだんぶい×ヴィレッジヴァンガード】限定コラボグッズが登場！！

はぴだんぶいが宇宙人に？！
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーションより、宇宙人テーマの衣装がとってもかわいい、ヴィレッジヴァンガード限定の「はぴだんぶい」コラボグッズが登場！一部ヴィレッジヴァンガードの店舗とオンラインストアにて販売開始いたしました。

▽発売日
オンラインストア：2026年2月12日　12:00～


店舗：2026年2月13日



【商品詳細】



■【サンリオキャラクターズ】はぴだんぶいマスコット　　全6種　各\2,530 (税込)
　(ポチャッコ/タキシードサム/あひるのペックル/けろけろけろっぴ/バッドばつ丸/ハンギョドン)




【サイズ】ポチャッコ　H10.5×W10×D5mm


タキシードサム　H8.5×W10×D7.5mm
あひるのペックル　H11×W7×D6.5mm
けろけろけろっぴ　H10×W8×D5mm


バッドばつ丸　H13×W8×D5mm


ハンギョドン　H10×W9×D6mm

【素材】
ポリエステル　ボールチェーン：真鍮



宇宙人をイメージした衣装のはぴだんぶい。
下がり眉のあひるのペックルや、意外な表情のけろけろけろっぴは、宇宙人がテーマのコラボレーションならではです。つるつると気持ちいいサテン生地のようなコスチュームと、カラーリングにこだわった触覚・ボールチェーンもポイント。



是非おひとついかがでしょうか。


※上限に達し次第終了となる場合がございます。


【販売店舗】



・ヴィレッジヴァンガードオンラインストア


https://vvstore.jp/feature/detail/22178



・ヴィレッジヴァンガード店舗



