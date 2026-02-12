【はぴだんぶい×ヴィレッジヴァンガード】限定コラボグッズが登場！！
はぴだんぶいが宇宙人に？！
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーションより、宇宙人テーマの衣装がとってもかわいい、ヴィレッジヴァンガード限定の「はぴだんぶい」コラボグッズが登場！一部ヴィレッジヴァンガードの店舗とオンラインストアにて販売開始いたしました。
オンラインストア：2026年2月12日 12:00～
店舗：2026年2月13日
【商品詳細】
■【サンリオキャラクターズ】はぴだんぶいマスコット 全6種 各\2,530 (税込)
(ポチャッコ/タキシードサム/あひるのペックル/けろけろけろっぴ/バッドばつ丸/ハンギョドン)
【サイズ】ポチャッコ H10.5×W10×D5mm
タキシードサム H8.5×W10×D7.5mm
あひるのペックル H11×W7×D6.5mm
けろけろけろっぴ H10×W8×D5mm
バッドばつ丸 H13×W8×D5mm
ハンギョドン H10×W9×D6mm
【素材】
ポリエステル ボールチェーン：真鍮
宇宙人をイメージした衣装のはぴだんぶい。
下がり眉のあひるのペックルや、意外な表情のけろけろけろっぴは、宇宙人がテーマのコラボレーションならではです。つるつると気持ちいいサテン生地のようなコスチュームと、カラーリングにこだわった触覚・ボールチェーンもポイント。
是非おひとついかがでしょうか。
※上限に達し次第終了となる場合がございます。
【販売店舗】
・ヴィレッジヴァンガードオンラインストア
https://vvstore.jp/feature/detail/22178
・ヴィレッジヴァンガード店舗
本店
下北沢
ウィングベイ小樽
横浜ワールドポーターズ
イオン明石
イオンモール釧路昭和
イオンモール札幌平岡
イオンモール秋田
イオンモール新居浜
イオンモール東浦
ファボーレ
パークプレイス大分
イオンモール鈴鹿
イオンモール高岡
北上さくら野百貨店
アピタ新潟西
イオンモール札幌苗穂
イオンタウン伊勢ララパーク
イオン大村
イオンモール成田
仙台ロフト
オンザコーナー吉祥寺パルコ
イオンモール広島府中
イオンモール橿原
イオンモール下田
イオンモール旭川西
イオンモール木曽川
ゆめタウン久留米
イオンモール堺北花田
イオンモールりんくう泉南
イオンモール新発田
イオン三笠
イオンモール苫小牧
フジグラン神辺
イオンモール宮崎
川崎チッタ
イオン米子駅前
イオンモール熊本
イオンモール浦和美園
つかしん
なんばパークス
イオンモール高知
ゆめタウンはません
イオン名護
イオンモール盛岡南
イオンモール大日
イオンモール高崎
イオンモール札幌発寒
イオン天草
イオンモール鶴見緑地
ゆめタウン佐賀
イオンモール名取
リバーサイド千秋
イオンモール鹿児島
イオンモール羽生
イオンモール川口前川
イオンモール日の出
ゆめタウン別府
ルミネ町田
ブーフ郡山
エミフルMASAKI
イオンモール福岡
イオンモール綾川
PLUS イオンレイクイタウンmori
イオンレイクタウンkaze
イオン松江
みらい長崎ココウォーク
イオンモール大曲
ゆめタウン高松
イオンモール日吉津
イーアスつくば
静岡パルコ
サンエー経塚シティ
イオンモール草津
イオンモール筑紫野
イオンモール土浦
イオンモール広島祇園
新京極
フジグラン東広島
パルティフジ衣山
イオンモール佐野新都市
あまがさきキューズモール
イオン大塔
トレッサ横浜
ラザウォーク甲斐双葉
弘前さくら野百貨店
サンエー具志川メインシティ
イオンモール大和郡山
福岡パルコ
イオンモール富士宮
わさだタウン
イオンタウン宮古南
ルミネ川越
フジグラン重信
スマーク伊勢崎
二子玉川ライズ
イオンモール大牟田
イオン上田
イオンモールKYOTO
イオン大野城
イオンタウン郡山
フェアモール福井
イオンモール佐久平
イオン延岡
イオンモール石巻
ファッションクルーズひたちなか
イオンモール倉敷
イオンモール姫路リバーシティ
イオン錦
ダイバーシティ東京プラザ
フジグラン高知
名古屋パルコ
イオンモール京都五条
イオンモール大阪ドームシティ
アスナル金山
させぼ五番街
イオンモール幕張新都心
アリオ八尾
イオンタウン釜石
京阪くずはモール
イオンモール和歌山
ヴェルサウォーク西尾
イオンモール各務原
イオンモール沖縄ライカム
ゆめタウン廿日市
コクーンシティ
イオンモール四條畷
ららぽーと立川立飛
ららぽーとTOKYO-BAY
あべのキューズモール
セレオ国分寺
イオンモール都城駅前
イオンモール木更津
イオンモール岡山
イオンモール新小松
イオンタウン姶良
イオンモール徳島
新さっぽろカテプリ
渋谷本店
イオンモール松本
イオンモール甲府昭和
イオンモール座間
イオンモールいわき小名浜
浦添パルコシティ
イオンモール三川
ららぽーと沼津
西武東戸塚
モザイクモール港北
海老名マルイ
ららぽーと湘南平塚
ららぽーと愛知東郷
イオンモール川口
センテラス天文館
ららぽーと門真
ピヴォクロス
さっぽろ東急
アミュプラザ長崎
イオンモール常滑
ららぽーと富士見
イオンモールむさし村山
イオンモール新潟亀田インター
神戸ハーバーランドumie
newstyleエミフルMASAKI
newstyleイオン南風原
newstyle錦糸町パルコ
newstyle有明ガーデン
【ヴィレッジヴァンガード各種URL】
■公式HP
https://www.village-v.co.jp/
■オンラインストア
https://vvstore.jp/
-----------------------------------
■公式X
https://x.com/vv__official
■公式Instagram
https://www.instagram.com/village_vanguard/
■公式TikTok
https://www.tiktok.com/@vv_official_vv
-----------------------------------
【お客様からのお問い合わせ先】
《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》
TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）