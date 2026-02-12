【はぴだんぶい×ヴィレッジヴァンガード】限定コラボグッズが登場！！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

はぴだんぶいが宇宙人に？！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーションより、宇宙人テーマの衣装がとってもかわいい、ヴィレッジヴァンガード限定の「はぴだんぶい」コラボグッズが登場！一部ヴィレッジヴァンガードの店舗とオンラインストアにて販売開始いたしました。





▽発売日オンラインストア：2026年2月12日 12:00～

店舗：2026年2月13日

【商品詳細】

■【サンリオキャラクターズ】はぴだんぶいマスコット 全6種 各\2,530 (税込)

(ポチャッコ/タキシードサム/あひるのペックル/けろけろけろっぴ/バッドばつ丸/ハンギョドン)

【サイズ】ポチャッコ H10.5×W10×D5mm

タキシードサム H8.5×W10×D7.5mm

あひるのペックル H11×W7×D6.5mm

けろけろけろっぴ H10×W8×D5mm

バッドばつ丸 H13×W8×D5mm

ハンギョドン H10×W9×D6mm



【素材】

ポリエステル ボールチェーン：真鍮

宇宙人をイメージした衣装のはぴだんぶい。

下がり眉のあひるのペックルや、意外な表情のけろけろけろっぴは、宇宙人がテーマのコラボレーションならではです。つるつると気持ちいいサテン生地のようなコスチュームと、カラーリングにこだわった触覚・ボールチェーンもポイント。

是非おひとついかがでしょうか。





※上限に達し次第終了となる場合がございます。

【販売店舗】

・ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

https://vvstore.jp/feature/detail/22178



・ヴィレッジヴァンガード店舗

【ヴィレッジヴァンガード各種URL】

