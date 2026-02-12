DMM GAMES新作女性向けライフサポートゲーム『フルールデイズ』本日リリース！コラボキャラクター情報やコラボ特設サイトも公開！

合同会社EXNOA




合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESは、開発・運営を担当する株式会社サイバード（本社：東京都品川区、代表取締役社長 兼 CEO 長嶋 貴之、URL：https://www.cybird.co.jp/）、株式会社リベル・エンタテインメント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 林田 浩太郎、URL：https://liberent.co.jp/）とともに取り組む“日常応援プロジェクト”、花丸ライフサポートゲーム『フルールデイズ』が本日2026年2月12日（木）にリリースし、ゲーム内で事前登録報酬「7万人」達成の報酬も配布を開始いたしました。



また、コラボが決定している『A3!（エースリー）』『Starry☆Sky』『イケメン戦国 時をかける恋』『夢幻楼と眠れぬ蝶』のキャラクター情報が公開され、特設サイトやPVなど、コラボに関する続報も公開いたしました。




公式サイト：https://www.fleurdays.jp


公式X：https://x.com/fleur_days


公式YouTube：https://www.youtube.com/@fleur_days


コラボ特設サイト：https://www.fleurdays.jp/collaboration/



■本日2月12日（木）『フルールデイズ』リリース！




本日「フルールデイズ」がリリースされました！


これまで数々の人気女性向けゲームを生み出してきた3社がタッグを組み、「あなたの花丸な日常」を彩る本作をお届けします。



また、事前登録7万人を達成しましたので、「ガチャチケット4枚」が追加となり、本ゲーム内にて初回ログイン時に「ガチャチケット10枚＋無償ダイヤ1,000個」をプレゼントいたします。


ゲーム内プレゼントBOXよりお受け取りください。



※事前登録報酬の受け取り期限は「初回ログイン日から30日間」までとなります。


※ガチャチケットは「プレミアムガチャ」でのみ使用することができます。


※ダイヤはゲーム内通貨になります。


※本キャンペーンは「フルールデイズ」運営による提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。


お問い合わせは「フルールデイズ」お問い合わせメールアドレス（fleurdays-support@game-mail.dmm.com）までお願いいたします。


※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。



▼ダウンロードはこちら


App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6738906881


Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.fleurdays


DMM GAMES：https://games.dmm.com/detail/fleurdays_94586723



■コラボ続報！キャラクター情報や特設サイト、PVが公開！




コラボ第1弾として登場する『A3!（エースリー）』『Starry☆Sky』『イケメン戦国 時をかける恋』『夢幻楼と眠れぬ蝶』のキャラクター4名の情報が公開されました。


また、コラボ特設サイトやPVなどの追加情報も公開しておりますので、ぜひチェックしてください。



※タイトル名はアルファベット順に記載しております。



▼特設サイトはこちら


https://www.fleurdays.jp/collaboration/



▼コラボ第一弾PVはこちら


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=EFjcXyshXY0 ]


▼製品概要


タイトル：フルールデイズ
ジャンル：毎日をちょっと良くする、花丸ライフサポートゲーム


プラットフォーム：スマートフォン（ブラウザ版） / App Store / Google Play


販売価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金制）


配信：合同会社EXNOA


開発/運営：株式会社サイバード、株式会社リベル・エンタテインメント



▼『A3!』とは？


『A3!』は劇団の主宰兼『総監督』となり、イケメン劇団員たちをキャスティングして青春ストーリーが楽しめるイケメン役者育成ゲームです。メインストーリーは豪華声優陣によるフルボイス。春組、夏組、秋組、冬組に所属するまだ"つぼみ"状態のイケメン役者たちを小劇場の舞台上で満開に咲かせよう！



▼会社概要


会 社 名：株式会社リベル・エンタテインメント（https://liberent.co.jp/）


本 社：東京都千代田区内神田3-6-2アーバンネット神田ビル9F


代 表 者：代表取締役社長 林田 浩太郎


設 立：2006年9月26日




▼『Starry☆Sky』とは？


Starry☆Sky（スタスカ）は13星座の性格特徴を持つキャラクターが登場し、『星座彼氏シリーズ』、『星座旦那シリーズ』、『プラネタリウムCD＆ゲーム』でお送りする、あなたとキャラクターとの恋物語です。



▼会社概要


会 社 名：株式会社アリスマティック（https://www.arith-metic.jp/）


本 社：東京都文京区水道2丁目19番10号


代 表 者：代表取締役　星 昌宏


設 立：2008年12月




▼『イケメン戦国 時をかける恋』とは？


本能寺の変真っ只中の“戦国時代”へタイムスリップし、「ドS×唯我独尊」な織田信長、「破天荒×快楽主義者」な伊達政宗、「カリスマ×ヤンデレ」な上杉謙信など総勢22名のイケメンな戦国武将たちと出会い、時を越えた切なくも情熱的な運命の恋をお楽しみいただけます。



▼会社概要


会 社 名：株式会社サイバード（https://www.cybird.co.jp/）


本 社：東京都品川区西五反田7丁目22番17号


代 表 者：代表取締役社長 兼 CEO 長嶋 貴之


設 立：1998年9月29日




▼『夢幻楼と眠れぬ蝶』とは？


DMM GAMES×サイバードがタッグを組んだ、基本プレイ無料（一部アイテム課金制）の女性向け恋愛シミュレーションゲーム。


夢の遊郭を舞台に"妖魔"と恋愛を楽しめる恋愛ゲームとなっており、同時展開のオトナ版「夢幻楼と眠れぬ蝶-裏-」では、キャラクターの魅力はそのままに、より刺激的なストーリーとイラストを体験いただけます。




権利表記：(C)2026 EXNOA LLC


Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。



(C)Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved.


(C)arithmetic


(C)CYBIRD


(C)2024 EXNOA LLC　developed by CYBIRD