DMM GAMES新作女性向けライフサポートゲーム『フルールデイズ』本日リリース！コラボキャラクター情報やコラボ特設サイトも公開！
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESは、開発・運営を担当する株式会社サイバード（本社：東京都品川区、代表取締役社長 兼 CEO 長嶋 貴之、URL：https://www.cybird.co.jp/）、株式会社リベル・エンタテインメント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 林田 浩太郎、URL：https://liberent.co.jp/）とともに取り組む“日常応援プロジェクト”、花丸ライフサポートゲーム『フルールデイズ』が本日2026年2月12日（木）にリリースし、ゲーム内で事前登録報酬「7万人」達成の報酬も配布を開始いたしました。
また、コラボが決定している『A3!（エースリー）』『Starry☆Sky』『イケメン戦国 時をかける恋』『夢幻楼と眠れぬ蝶』のキャラクター情報が公開され、特設サイトやPVなど、コラボに関する続報も公開いたしました。
■本日2月12日（木）『フルールデイズ』リリース！
本日「フルールデイズ」がリリースされました！
これまで数々の人気女性向けゲームを生み出してきた3社がタッグを組み、「あなたの花丸な日常」を彩る本作をお届けします。
また、事前登録7万人を達成しましたので、「ガチャチケット4枚」が追加となり、本ゲーム内にて初回ログイン時に「ガチャチケット10枚＋無償ダイヤ1,000個」をプレゼントいたします。
ゲーム内プレゼントBOXよりお受け取りください。
※事前登録報酬の受け取り期限は「初回ログイン日から30日間」までとなります。
※ガチャチケットは「プレミアムガチャ」でのみ使用することができます。
※ダイヤはゲーム内通貨になります。
※本キャンペーンは「フルールデイズ」運営による提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。
お問い合わせは「フルールデイズ」お問い合わせメールアドレス（fleurdays-support@game-mail.dmm.com）までお願いいたします。
※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。
■コラボ続報！キャラクター情報や特設サイト、PVが公開！
コラボ第1弾として登場する『A3!（エースリー）』『Starry☆Sky』『イケメン戦国 時をかける恋』『夢幻楼と眠れぬ蝶』のキャラクター4名の情報が公開されました。
また、コラボ特設サイトやPVなどの追加情報も公開しておりますので、ぜひチェックしてください。
※タイトル名はアルファベット順に記載しております。
▼コラボ第一弾PVはこちら
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=EFjcXyshXY0 ]
▼製品概要
タイトル：フルールデイズ
ジャンル：毎日をちょっと良くする、花丸ライフサポートゲーム
プラットフォーム：スマートフォン（ブラウザ版） / App Store / Google Play
販売価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金制）
配信：合同会社EXNOA
開発/運営：株式会社サイバード、株式会社リベル・エンタテインメント
▼『A3!』とは？
『A3!』は劇団の主宰兼『総監督』となり、イケメン劇団員たちをキャスティングして青春ストーリーが楽しめるイケメン役者育成ゲームです。メインストーリーは豪華声優陣によるフルボイス。春組、夏組、秋組、冬組に所属するまだ"つぼみ"状態のイケメン役者たちを小劇場の舞台上で満開に咲かせよう！
▼会社概要
会 社 名：株式会社リベル・エンタテインメント（https://liberent.co.jp/）
本 社：東京都千代田区内神田3-6-2アーバンネット神田ビル9F
代 表 者：代表取締役社長 林田 浩太郎
設 立：2006年9月26日
▼『Starry☆Sky』とは？
Starry☆Sky（スタスカ）は13星座の性格特徴を持つキャラクターが登場し、『星座彼氏シリーズ』、『星座旦那シリーズ』、『プラネタリウムCD＆ゲーム』でお送りする、あなたとキャラクターとの恋物語です。
▼会社概要
会 社 名：株式会社アリスマティック（https://www.arith-metic.jp/）
本 社：東京都文京区水道2丁目19番10号
代 表 者：代表取締役 星 昌宏
設 立：2008年12月
▼『イケメン戦国 時をかける恋』とは？
本能寺の変真っ只中の“戦国時代”へタイムスリップし、「ドS×唯我独尊」な織田信長、「破天荒×快楽主義者」な伊達政宗、「カリスマ×ヤンデレ」な上杉謙信など総勢22名のイケメンな戦国武将たちと出会い、時を越えた切なくも情熱的な運命の恋をお楽しみいただけます。
▼会社概要
会 社 名：株式会社サイバード（https://www.cybird.co.jp/）
本 社：東京都品川区西五反田7丁目22番17号
代 表 者：代表取締役社長 兼 CEO 長嶋 貴之
設 立：1998年9月29日
▼『夢幻楼と眠れぬ蝶』とは？
DMM GAMES×サイバードがタッグを組んだ、基本プレイ無料（一部アイテム課金制）の女性向け恋愛シミュレーションゲーム。
夢の遊郭を舞台に"妖魔"と恋愛を楽しめる恋愛ゲームとなっており、同時展開のオトナ版「夢幻楼と眠れぬ蝶-裏-」では、キャラクターの魅力はそのままに、より刺激的なストーリーとイラストを体験いただけます。
