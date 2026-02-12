応援購入総額1億5,000万円突破！『カマノ土鍋炊飯器（SY-153-4）』がMakuakeで大きな支持を獲得

ソウイジャパン株式会社

ソウイジャパン株式会社（本社：東京都品川区）は、クラウドファンディングサイト Makuake にて展開中の『カマノ土鍋炊飯器（SY-153-4）』が、応援購入総額1億5,000万円を突破したことをお知らせいたします。

本プロジェクトは 2026年2月15日（日）22:00 に終了予定です。

本製品は、炊飯鍋そのものに土鍋を採用した電気炊飯器です。

一般的な炊飯器で多く使われているフッ素系コーティングを一切使用せず、素材そのものの特性を活かす設計とした点が、多くの支持を集めています。

特徴１：32工程・18日間の純陶土鍋仕上げ

カマノ土鍋炊飯器に使われる土鍋は、職人の手によって32工程・18日間もの製造プロセスを経た純陶製。伝統の土鍋ならではの蓄熱性と均一な熱伝導を確保し、極上の炊き上がりを実現します。

特徴２：360°全方位加熱による包み込み炊飯

本体は底からだけでなく側面からも加熱する全方位加熱方式を採用。土鍋全体を熱が包み込むため、お米一粒一粒にじっくり火が通り、ふっくらとした炊き上がりになります。

特徴３：ノンテフロン・健康配慮仕様

内釜（土鍋）はテフロン・フッ素などの化学物質を一切使わない純陶土鍋。化学コーティングに頼らず、安全性を重視した設計で、毎日の健康面にも安心して使える仕様になっています。

特徴４：旨みと香りを逃さない二重蓋構造

土鍋には外蓋＋内蓋の二重構造を採用し、蒸気と香りをしっかり保持。旨みを逃さず、ふっくらもちもちの食感に炊き上げるとともに、吹きこぼれも抑えます。

特徴５：科学的アプローチによる3段階炊飯プロセス

3つの炊飯ステップを特徴とします：

- 低温吸水：水を芯まで浸透させる- 強化加熱：一気に加熱して旨みを引き出す- 高温維持：高温で美味しさを閉じ込める

「カマノ土鍋炊飯器」は温度と加熱の段階設計を意識したこれにより、伝統的な土鍋炊きご飯のうまみを最大化します。

特徴６：土鍋本来の素材設計（多層構造）

- 無機セラミック層（金属不使用）- 熱蓄積・均一加熱層- 補強耐熱層- 高蓄熱・保温性層

土鍋内釜自体が4層の多層構造となっており、それぞれが役割分担、これにより熱ムラを減らし、蓄熱力を高めながら芯からふっくら焚き上げます。

特徴７：簡単操作で毎日使える利便性

火加減調整不要のワンタッチ操作で、誰でも手軽に本格土鍋ご飯が楽しめます。また、汚れが付きにくい滑らかな仕上げにより、日々の手入れも簡単です。

特徴８：ふっくら・もちもちの食感

熱設計と蓄熱構造が相まって、一般的な電気炊飯器とは異なるふっくらもちもちの食感と、お米本来の甘み・香りを引き出す炊き上がりを可能にしています。

特徴９：自動温度センサー制御

炊飯中は内蔵の自動温度センサーが土鍋内部の温度変化を常時検知。

加熱の強弱を自動で調整することで、火加減の失敗を防ぎ、

季節・水量・米量の違いがあっても安定した炊き上がりを実現します。

特徴１０：4モードのメニュー選択

用途に合わせて選べる4つの調理モードを搭載。1台で幅広い調理ニーズに対応します。

【特徴１１】24時間予約タイマー

- 土鍋ご飯・炊込ご飯・おかゆ・煮込みスープ

最大24時間先まで設定可能な予約タイマー機能を搭載。食事時間に合わせて炊き上がりを自動調整でき、朝食・帰宅時間・来客予定にも柔軟に対応します。

【特徴１２】最大24時間保温機能

炊飯終了後、自動的に2時間保温します。手動で最大24時間まで設定できます。

実際に寄せられている応援コメント（一部抜粋）

プロジェクトページには、以下のような多くの応援コメントが寄せられています。

- 「今、炊飯器調理にハマっているので、ご飯以外にも色々作ってみたいです。」- 「健康志向の炊飯器を探していました。嬉しいです。」- 「こんな炊飯器があるなんて、作成していただけたことに感謝です。」- 「フッ素加工にはほとほと困っています。安全なお釜を作ってくださって心から感謝しています。」- 「コーティングなしの電気炊飯器を探していました！嬉しいです！」- 「こんな土鍋炊飯器を待ってました！到着が待ち遠しいです。」- 「安心安全な炊飯器を探していたので、出会えて嬉しいです。」- 「ノンテフロンの土鍋炊飯器をずっと探してました！」- 「炊飯器はどれも一緒だと思っていた中、初めて『ほしい』と思えました。」

これらの声は、「おいしさ」だけでなく、素材・安全性・使い続けられる道具としての価値が評価されていることを示しています。

プロジェクト終了まで残りわずか

『カマノ土鍋炊飯器（SY-153-4）』のMakuakeプロジェクトは、2026年2月15日（日）22:00 で終了予定です。

プロジェクトページでは、製品の詳細や開発背景、実際の使用イメージなどを公開しています。

ぜひこの機会にご覧ください。

ソウイジャパン株式会社について

会社名(商号): ソウイジャパン株式会社

所在地: 〒141-0031 東京都品川区西五反田2-13-6 セラヴィ 3F

設立: 2010年12月10日

事業内容: デザイン家電、インテリア雑貨の企画・製造・輸入卸および販売

