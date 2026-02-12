花粉症の症状は「鼻水」「くしゃみ」がトップ２　ティッシュやマスクが手放せない、集中力低下が面倒

株式会社クロス・マーケティング

株式会社クロス・マーケティング（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：五十嵐 幹）は、全国20歳～69歳の男女を対象に「花粉症に関する調査（2026年）」を実施しました。早い地域では2月上旬頃からスギ花粉の飛散がはじまり、年々飛散量が増加傾向にあり、花粉症に悩まれている方も多いのではないでしょうか。今回は、「アレルギーの有無」「花粉症の症状」「花粉症対策でこれから取り組みたいこと」「花粉症で不便・面倒なこと」「花粉症の人と花粉症ではない人が、お互いに対して思うこと・伝えたいこと」について聴取しました。





何らかのアレルギー症状がある人は41.6%で、「花粉症」の症状がある人は27.3%と最も多い。＜図1＞

自覚している花粉症の症状は、「鼻水」「くしゃみ」が8割台、「目がかゆい」「鼻づまり」が6～7割。

男性は「鼻水」「鼻づまり」「目が充血する」、女性は「目がかゆい」「のどのかゆみ」「肌がかゆい」といった“かゆみ”を伴う症状を感じている。＜図2＞

これから取り組みたい花粉症対策は、「花粉症対策用のマスク・メガネの着用」「睡眠をしっかりとる」「規則正しい生活を送る」がTOP3。

女性の方が取り組みたいと思っているものが多く、特に「乳酸菌を意識的に摂取する」は男性と比べ高い。＜図3＞

花粉症の人にとって不便・面倒に感じていることは、「ティッシュ・マスクが手放せない」が半数超え。

他にも、「集中力の低下」「薬を飲むこと、目薬を差すこと」「呼吸がしづらい」「やる気が出ない」が上位で、日常のパフォーマンス低下に直結する不調をあげる人も多くみられた。＜図4＞

花粉症の人から花粉症ではない人へは、症状が多様にあることへの理解を求める意見、将来の発症を見据えて早期対策を推奨するアドバイスがあがった。

花粉症ではない人から花粉症の人に対しては、花粉症の辛さに寄り添ったコメントや、根本的な治療法や予防策の普及を願う声がみられた。<図5＞

■調査項目

□属性設問

□アレルギーの有無

□自覚している花粉症の症状

□花粉症対策でこれから取り組みたいこと

□花粉症で不便・面倒なこと

□花粉症の人と花粉症ではない人がお互いに対して思うこと・伝えたいこと

■調査概要

調査手法 ：インターネットリサーチ（クロス・マーケティング セルフ型アンケートツール「QiQUMO」使用）

調査地域 ：全国47都道府県

調査対象 ：20～69歳の男女

調査期間 ：2026年2月6日（金）～ 8日（日）

有効回答数：本調査1,100サンプル

※調査結果は、端数処理のため構成比が100％にならない場合があります

【会社概要】

会社名 ：株式会社クロス・マーケティング https://www.cross-m.co.jp/

所在地 ：東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー24F

設 立 ：2003年4月1日

代表者 ：代表取締役社長兼CEO 五十嵐 幹

事業内容：マーケティングリサーチ事業、マーケティング・リサーチに関わるコンサルテーション

