≪吸引＋EMSで密着リフト※1≫筋膜に着目した新感覚の“引き上げ鍛える”美顔器「イコエル デュアルプロリフト」が美容機器ブランド「icoelle（イコエル）」から登場
パス株式会社（東京都渋谷区、東証スタンダード市場 コード番号3840）の連結子会社で、プロのノウハウ×独自テクノロジーから生まれた美容機器ブランド「icoelle（イコエル）」を展開する株式会社ジヴァスタジオ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：深野 実）は、吸引・EMS・LEDの3機能を1台に搭載した美顔器「イコエル デュアルプロリフト」（税込16,500円）を2026年2月11日に発売しました。
本商品は、オリジナルメソッド「YUMIKO式・筋膜リフト美顔」の考案者であり、「一生、進化する 筋膜リフト美顔」の著者でもある美容家・顔筋膜リフトトレーナーの佐藤由美子氏が監修を担当。吸引による物理的な引き上げと、EMSによる心地よい電気刺激を組み合わせ、忙しい日常でも取り入れやすい“3分で完了する新たなリフトケア習慣”を提案します。
※1 機器で肌を持ち上げること
■開発背景：たるみケアの鍵は「筋膜の動き」にあった
年齢とともに気になり始める、頬のたるみ、フェイスラインのもたつき、ほうれい線や首まわりの印象。
これらの悩みの背景にあるのが、表情筋を覆い支える「筋膜」の状態です。
筋膜は、筋肉や内臓など身体のあらゆる組織を包み込む膜状の組織。顔も例外ではなく、筋膜が硬くなったり、よれたりすることで、表情筋が本来の動きをしにくくなるとされています。
＊左図：筋膜がよれている状態 右図：筋膜がピンと張っている状態
奇跡の56歳とも呼ばれる美容家・顔筋膜リフトトレーナーの佐藤由美子氏は、長年のセルフケア指導を通じて、筋膜のよれに着目。
「筋膜を“ゆるめて・伸ばして・整える”ことが、年齢を重ねた肌印象のケアにつながる」
という考え方にたどり着きました。
＊左：佐藤由美子氏 右：佐藤氏の著書「一生、進化する 筋膜リフト美顔」
■ 製品特徴
1.【吸引＋EMS】持ち上げながら、深く・広く刺激する独自設計
本商品は、吸引による物理的な引き上げと、EMSによる電気刺激を同時に行う美顔器です。
吸引によって肌をやさしく持ち上げ、その状態でEMSを与えることで、気になるぼやけた輪郭の印象へ効果的にアプローチし、より効率的なリフトアップを目指します。
EMSには、低・中・高周波を組み合わせた独自技術「スイッチブーストテクノロジー(R)」（電極間の電流の流れを一周期ごとに切り替える技術）を採用。
この技術により、刺激が一部に偏りにくく、EMS特有のビリビリとした不快感を抑えながら、広範囲の筋肉にアプローチしやすい設計を実現しています。
＊画像はイメージです
吸引はオン・オフの切替が可能で、EMSレベルは3段階で調整可能。部位や好みに合わせて、無理なく続けられる体感設計にこだわりました。
2.【エビデンス取得済】気になる顔の印象に構造的アプローチ
本商品は、フェイスライン・頬・口まわり・顎下・首といった年齢サインが現れやすい部位を中心に、吸引とEMSを同時に用いることで、顔まわりの筋肉が動きやすい環境を整えながらケアする“構造的アプローチ”を採用しています。
使用前後の比較（BA）による検証では、吸引による肌の持ち上がり状態と、EMS通電時の筋肉の反応および状態変化に着目し、運動生理学分野において筋組織量や構造的変化を捉える指標として用いられる「筋厚」を評価指標としました。
●測定対象筋
-フェイスライン周辺：広頚筋
-ほうれい線周辺：大頬骨筋
-マリオネットライン周辺：口角下制筋
-首まわり：胸鎖乳突筋
-眉間部位：皺眉筋
その結果、吸引＋EMSを3分間使用した直後において、測定対象筋に筋厚の増加が確認されました。
●筋厚の変化
※未使用時と吸引＋EMS3分使用直後の比較（顔の左側で測定）
※40～70代女性5名の平均値
-広頚筋：増加率 138%
-大頬骨筋：増加率 135%
-口角下制筋：135%
-胸鎖乳突筋：増加率 119%
-皺眉筋：増加率 163%
※本製品は医療機器ではありません
※本データは機器使用時の状態変化を確認したものであり、効果効能を保証するものではありません
※使用感や体感には個人差があります
3.【赤色LED搭載】肌コンディショニングを同時にサポート
吸引・EMSに加え、赤色LEDを搭載。
赤色LEDは、紫外線を含まない光で肌 ※2 表面にやさしく照射できる特性を持ち、日々のスキンケアタイムに肌 ※2 を整えるための光ケアとして使用できます。
※2 角質層まで
吸引・EMSと同時に使用することで、1回のケア時間を有効活用できる設計です。
4.【3分完了】使いやすさと継続性を重視したこだわり設計
-約103gの軽量・コンパクト設計で、片手操作がしやすい
-ボタン操作のみのシンプル設計で、初めてでも迷いにくい
-コードレス・充電式で、場所を選ばず使用可能
-3分自動オフで、毎日のスキンケアに取り入れやすい
-フィルター交換不要で、ランニングコストがかからない
「毎日使えること」を前提に、軽さ・小ささ・操作性・時間設計にこだわりました。
■ 商品概要
商品名：イコエル デュアルプロリフト
メーカー希望小売価格：16,500円（税込）
発売日：2026年2月11日
自社サイト：https://shop.zyva.jp/shop/products/T-037
主な仕様：
-電源：充電式（リチウムイオン電池内蔵 350mAh/3.7V）
-サイズ：約W49mm×D49mm×H86mm
-重量：約103g
-吸引レベル：1段階
-EMSレベル：3段階
-使用時間：1回3分（自動オフ）
-カラー：パールホワイト
-セット内容：本体、カバー、充電用ケーブル、取扱説明書（保証書付）
-保証期間：1年
-生産国：中国
■監修者プロフィール
美容家・顔筋膜リフトトレーナー
佐藤由美子（さとう・ゆみこ）
1969年生まれ。
40歳を目前に、ストレスによる不調をきっかけに身体と向き合い、美容・身体メソッドの研究を開始。
大手フィットネススタジオのインストラクターを経て、2020年に独立。
独自メソッド 「YUMIKO式・筋膜リフト美顔」 を考案し、これまでに延べ44,000人以上を指導。
オンラインでのマンツーマン指導は毎回満席となり、「再現性が高く、結果につながりやすいセルフケア」として国内外から支持を集める。
著書は重版を重ね、日本のみならず、アメリカ・ヨーロッパ・アジア圏など海外からの受講者も多数。
“筋膜に着目したセルフリフトケア”の第一人者として活動中。
■ 会社概要
会社名：株式会社ジヴァスタジオ
本社：東京都渋谷区神宮前六丁目17番11号 JPR原宿ビル6F
代表者：代表取締役 深野 実
創立：2004年4月
事業概要：美容・健康商品の企画・製造販売、卸、OEM企画及び販売・宣伝促進の企画・製作
■ お問い合わせ先
株式会社ジヴァスタジオ
担当：小向
TEL：03-5467-7551（代表）
URL：https://zyva.jp/
＊「ジヴァスタジオ」ロゴ、商品名は株式会社ジヴァスタジオの商標または登録商標および著作物です。
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標、および著作物です。