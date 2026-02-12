【植村直己冒険賞受賞 × 映画化】「手銛一本・素潜りで100kgの巨大マグロを仕留めた前人未到の偉業」で小坂薫平が植村直己冒険賞を受賞

株式会社Mission100

株式会社Mission100（本社：東京都、代表：大崎健太朗）は、プロスピアフィッシャー小坂薫平が「手銛一本、一呼吸で100kgのイソマグロを仕留める」という前人未到の偉業を達成し、2025年度「植村直己冒険賞」を受賞したことを発表いたします。

本作『Mission100』は、小坂の10年以上にわたる挑戦の軌跡と、その100kgを仕留める「決定的瞬間」を余すことなく捉えたドキュメンタリー映画プロジェクトです。

2025年末より本格始動した本制作は、2027年の劇場公開を目指して進行しております。

つきましては、この度の受賞報告、ならびに本作を広く世の中に公開・展開するためのパートナー（協賛・出資・協力等）の募集のため、来る3月末に都内にて「受賞報告会」を開催いたします。

受賞の背景:人類最古の道具で、自然と対等に向き合う「一対一の真剣勝負」

小坂 薫平は、日本人初のスピアフィッシング世界記録保持者であり、現在までに6つの世界記録を樹立しています。彼のスタイルは、スクーバダイビングなどの近代設備を一切使わず、自らの肺活量のみで水深30m近くまで潜り、

約八万年前に起源を持つとされる伝統漁具「手銛（てもり）」一本で巨大魚と対峙するものです。

2025年、10年間に及ぶ挑戦の末、ついに世界中のフィッシャーマンにとって究極のターゲットであり「悪魔の魚（The Devil Fish）」とも呼ばれる100kg超のイソマグロを手銛一本で仕留めるという、世界初の偉業を成し遂げました。

この記録は、単なる獲物の大きさを示すものではありません。

あえて困難な手法を選び、自らの命を懸けて海と対等に向き合う「海に対してフェアである」という独自の信念。

その非合理なまでに純粋な挑戦のあり方が高く評価され、このたびの「植村直己冒険賞」受賞へと至りました。

ドキュメンタリー映画『Mission100』プロジェクト概要

本プロジェクトは、日本人初のスピアフィッシング世界記録保持者・小坂薫平が、人生の全てを捧げた10年間の挑戦を軸としたドキュメンタリー映画制作プロジェクトで、スピアフィッシングを題材とした「長編劇場映画」として世界初の試みです。

【狂気的で純粋な、10年間の魂の物語】

銛一本、一呼吸で100kgのイソマグロを仕留めるという前人未到の挑戦。

その裏側にある、心折れ、葛藤し、それでも挑み続けた小坂の稀有な生き様と、彼を取り巻く人間ドラマを5年間にわたり完全密着で捉えてきました。

【「命とどう向き合うのか」を現代に問いかける】

小坂の目的は単なる名誉ではありません 。「マグロを獲るのは僕のエゴ。だからこそ、美しくありたい 」と彼が語るとおり、自らの命を懸けた「フェアな命のやり取り」という哲学が、彼を原始的な対峙へと駆り立てます 。100kgの巨大魚を追わずとも生命維持に困らない現代において、あえて困難に挑むその生き様は、効率主義へのアンチテーゼとして、観る者の魂に「なぜ生きるのか」という本質的な問いを投げかけます。

【このチームでしか記録できない、唯一無二のダイナミズム】

本作は、撮影陣もまた70mの潜水能力を持つ熟練のスピアフィッシャーで構成されています。

全編は素潜り撮影において、魚を警戒させる気泡を出さないため、スクーバは一切使用しません。

また、決定的な瞬間をおさめるため、サメや高波といった極限状況下で、0.01%のチャンスを確実に捉える技術と

魚との適切な間合いを読み切る経験が、唯一無二の大迫力映像を実現しました。

タイトル：『Mission100』

制作体制

監督/撮影：室 伸太郎

制作：株式会社Mission100

出演：小坂薫平

上映時間：90分（予定）

制作予定：2026年完成、2027年公開

2026年3月末「植村直己冒険賞」受賞記念 ＆ 『Mission100』製作キックオフ」開催

本ニュースの発表に合わせ、来る3月末に「植村直己冒険賞」の受賞報告、および映画製作の本格始動を記念したキックオフイベントを開催いたします。

当日は、小坂薫平による受賞対象となった挑戦の裏話に加え、映画本編でも一部使用される「100kgを捕獲した2025年遠征」の映像を、世界に先駆けて本会場限定で上映いたします。 また、協賛・出資・協力をご検討中の企業様・パートナー様につきましても、本イベントにて具体的なプロジェクトの展望をご説明させていただきます。

- 日時： 3月28日（土） 14:30開場 / 15:00開始（17:00終了予定）- 会場：Glocal Point Aoyama（東京都港区北青山2-10-29 （アクセス：銀座線「外苑前駅」より徒歩5分）- 内容： トーク、受賞報告・映画制作の現状・今後に向けて、【会場参加限定】2025年遠征映像 鑑賞、イベント終了後は同会場にて懇親会を予定しております。当日はオンラインでの配信も実施いたします。

予約方法：Mission100公式サイト（https://mission100film.com/event）にて2月12日より受付開始

プロジェクトパートナーの募集

本プロジェクトでは、映画の完成および2027年の世界公開に向け、資金面でのご支援（協賛・出資）から、配給・宣伝・興行面での事業協力（アライアンス）まで、多様な関わり方でプロジェクトを共に推進してくださるパートナー様を広く募集しております。

1. スポンサーパートナー（ブランドパートナー）

「前人未到の挑戦」という強力なストーリーを通じて、御社のブランド価値を共に高める挑戦の同志としての参画プランです。特別パートナーのYETI(R)をはじめ、すでに複数の企業様にご参画いただいております。

2. 出資パートナー（製作委員会メンバー）

映画『Mission100』の製作委員会組成を通じ、プロジェクトの「共同事業者」としてリスクとリターンを共有していただけるパートナー様です。本作の興行・配信展開における収益分配を前提に、長期的なパートナーシップを協議させていただきます。

3. 事業協力パートナー（アライアンス）

- 配給・興行: 劇場ブッキング、自主上映会の主催、配給実務の協力- 宣伝・PR: メディア露出協力、タイアップキャンペーンの実施- 技術・物品: 撮影機材、ポストプロダクション技術の提供

PROJECT TOPICS：すでに巻き起こり始めている「Mission100」ムーブメント

01｜世界的アウトドアブランド「YETI(R)」との強力パートナーシップが実現

米国テキサス州で2006年に誕生したアウトドアブランド「YETI(R)（イエティ）」が、本作『Mission100』の特別協賛パートナーとして参画することが決定しました。

YETI(R)は、極限環境下でも機能するギアを開発し、世界中のプロフェッショナルアングラーやハンター、登山家、アウトドアガイドから高い信頼を集めてきました。同ブランドが掲げる「Built for the Wild(TM)」は、単に“タフである“ことではなく、自然の中で本当に頼れる存在であることを示す理念です。

自然と向き合う挑戦者たちを長年支えてきたYETI(R)が今回参画した背景には、「自然と対等に向き合う」という価値観への評価があります。それは、単なるスポンサーシップを超えた取り組みでもあります。

スクーバを使用せず、手銛一本・一呼吸で巨大魚と対峙する小坂薫平の挑戦は、効率や合理性では測れない“覚悟“を伴うものです。YETI(R)がこれまで支えてきたのも、自然の中で真剣勝負を続けるプロフェッショナルたちでした。

本プロジェクトでは、遠征においてYETI製品が実際に活用されており、過酷な海への挑戦を支える実用性と、「自然と対等に向き合う」という理念の両面から本作を支えています。

02｜『BRUTUS』ほか、感度の高い有力メディアが特集

日本を代表するカルチャー誌『BRUTUS』の「冒険者たち。」特集ほか、複数のメディアで小坂薫平とMission100の活動が取り上げられ、映画界・アウトドア界のみならず、ライフスタイルに関心の高い層からも熱い注目を集めています。

03｜『映画完成前にも関わらず、全国キャラバンで1,300名を動員

2025年8月、制作途中の映像とトークだけで全国8会場を巡る「最終遠征報告＆上映会キャラバン」を実施しました。大規模な宣伝を行わないインディペンデントな体制にも関わらず、ほぼ全会場が予約満席となり、当初目標の800名を大幅に上回る延べ1,300名以上の動員を記録。

WebサイトやSNSを合計したメディア露出は120万回を超えるなど、大きな反響を呼びました。

スクリーンに映し出される圧倒的な映像美と小坂の情熱は、映画の完成を待たずして、すでに全国各地のコミュニティを沸点へと導いています。

04｜初期クラファンで達成率300%全国に広がる「挑戦の同志」たち

プロジェクト初期に行ったクラウドファンディングでは、開始直後から支援が殺到し、最終的に目標金額の300%を達成。単なる資金援助を超え、この無謀に見える挑戦に共鳴した「同志」とも言える熱いコミュニティが、全国規模で生まれています。



プロフィール：小坂 薫平（こさか くんぺい）

プロスピアフィッシャー。漁業者。日本人として初めて世界記録を樹立、現在までに6つの世界記録を樹立。

カナヅチを克服し、国内外で素潜りの修行を重ねる、30歳。

「素潜り・手銛」という手法で仕留めた巨大魚の数々は、

世界中を驚かせてきた。

「100kg超えのイソマグロを仕留める」という前人未到の挑戦に情熱を注ぎ、年250日以上にわたり国内外の海を放浪。

たった一人トレーニングと研究を重ね、独自の視点で海と相対するそのスタイルは、まさに現代に生きる海のマタギ。

東京海洋大学卒、素潜り68m、息止め6分30秒。

■植村直己冒険賞について

植村直己冒険賞は、世界的な登山家・冒険家であり、1984年に北米のマッキンリーで消息を絶った植村直己氏の遺志を継ぎ、1996年に設立された賞です。未知の領域に挑む挑戦者たちを讃える日本で最も熱い賞の一つです。

兵庫県豊岡市が主催しており、毎年1回、前年に目覚ましい成果を上げた冒険家や団体に贈られます。

本賞が大切にするのは、単なる記録の更新ではありません。

緻密に練り上げられた計画と、いかなる困難にも屈しない「不撓不屈の精神」によって、新たな道を切り拓く創造的な行動そのものを表彰します。

自然に立ち向かい、自らの足で一歩ずつ進む冒険者たちの姿は、私たちに「困難を乗り越える勇気」と「未来への夢」を与えてくれます。

■その他詳細

＜イベントページURL＞

報告会詳細ページ：https://mission100film.com/event

チケット予約：https://mission100film.stores.jp/?category_id=64f6933f3afb9c03a96d65f7

＜Mission100について＞

プロジェクト公式サイト：https://www.mission100film.com

公式オンラインストア：https://mission100film.stores.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/mission100film/

＜企業・団体様向け窓口＞

本プロジェクトのビジョンに共感し、共に挑戦を推進してくださるパートナー様を募集しております。

詳細資料をご用意しておりますので、ご興味のある方は以下の問い合わせ先にご連絡ください。





【お問い合わせ先】

ドキュメンタリー映画・Mission100

プロデューサー 大崎

info@mission100film.com

※本リリースの情報は発表日現在の情報であり、変更が生じる場合があります。

※取材に関するお問い合わせもお待ちしております。よろしくお願い申し上げます。