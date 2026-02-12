大人気絵本『こんたのおつかい』の作家・田中友佳子による最新作！ともだちにケーキを届けようと、がんばるこぶたくんが主人公『そうっと　そうっと』発売！

写真拡大 (全6枚)

株式会社徳間書店


株式会社徳間書店（本社：東京都品川区上大崎 代表取締役社長：小宮英行）は、『そうっと　そうっと』（https://www.tokuma.jp/book/b673469.html）を、2026年2月12日（木）に発売いたしました。



◆あらすじ

幼稚園や保育園で子どもたちに大人気の『こんたのおつかい』で絵本作家デビューしてから20年、田中友佳子さんの新刊は、ともだちのところへ手作りのケーキを届けようと、がんばるこぶたくんが主人公。



ケーキをおさらにのせて歩き出すと、おっと、たおれそう！


ケーキをたおさないように、そうっと、そうっと歩かなきゃ。



ケーキに集中して歩いているこぶたくん、あれ？　たぬきくんのうちって、そっちだっけ？




ケーキに集中しているから、丸木橋をわたっても、UFOがとんできても、妖怪バスとすれちがっても、気がつきません。





ふと立ちどまると、日が暮れかけています。


「たぬきくんのいえって、こんなに遠かったっけ？」



おなかが、グーッとなりました。


こぶたくんは、ケーキをじっとみつめました。


「これ、たべちゃおうかな？」




どうする、こぶたくん？


主人公が気がついていないまわりのできごとを、読者が楽しむ、絵を読む絵本。



◆著者プロフィール


田中 友佳子（たなか ゆかこ）


東京生まれ。幼少期を自然に恵まれた神奈川県津久井郡で過ごす。武蔵野美術大学卒業。自然の中で過ごすのが大好き。作品に、『こんたのおつかい』『こんた、バスでおつかい』『こんたのさかなつり』『かっぱのかっぺいとおおきなきゅうり』『たぬきがのったらへんしんでんしゃ』『ぽんぽこあめふり』（徳間書店）がある。





◆書誌情報


タイトル：そうっと　そうっと

作・絵：田中友佳子


定価：1870円（税込）


発売日：2026年2月12日（木）


判型／ページ数：A4変／32ページ


ISBN：978-4-19-866158‐8


発行：徳間書店



商品ページ：


【徳間書店】https://www.tokuma.jp/book/b673469.html


【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/4198661588


【楽天ブックス】https://books.rakuten.co.jp/rb/18467213/






◆本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先

【徳間書店PR窓口】
株式会社C-パブリッシングサービス 広報宣伝部
pr★c-pub.co.jp（★は＠に変換してお送りください）