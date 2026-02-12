大人気絵本『こんたのおつかい』の作家・田中友佳子による最新作！ともだちにケーキを届けようと、がんばるこぶたくんが主人公『そうっと そうっと』発売！
株式会社徳間書店（本社：東京都品川区上大崎 代表取締役社長：小宮英行）は、『そうっと そうっと』（https://www.tokuma.jp/book/b673469.html）を、2026年2月12日（木）に発売いたしました。
◆あらすじ
幼稚園や保育園で子どもたちに大人気の『こんたのおつかい』で絵本作家デビューしてから20年、田中友佳子さんの新刊は、ともだちのところへ手作りのケーキを届けようと、がんばるこぶたくんが主人公。
ケーキをおさらにのせて歩き出すと、おっと、たおれそう！
ケーキをたおさないように、そうっと、そうっと歩かなきゃ。
ケーキに集中して歩いているこぶたくん、あれ？ たぬきくんのうちって、そっちだっけ？
ケーキに集中しているから、丸木橋をわたっても、UFOがとんできても、妖怪バスとすれちがっても、気がつきません。
ふと立ちどまると、日が暮れかけています。
「たぬきくんのいえって、こんなに遠かったっけ？」
おなかが、グーッとなりました。
こぶたくんは、ケーキをじっとみつめました。
「これ、たべちゃおうかな？」
どうする、こぶたくん？
主人公が気がついていないまわりのできごとを、読者が楽しむ、絵を読む絵本。
◆著者プロフィール
田中 友佳子（たなか ゆかこ）
東京生まれ。幼少期を自然に恵まれた神奈川県津久井郡で過ごす。武蔵野美術大学卒業。自然の中で過ごすのが大好き。作品に、『こんたのおつかい』『こんた、バスでおつかい』『こんたのさかなつり』『かっぱのかっぺいとおおきなきゅうり』『たぬきがのったらへんしんでんしゃ』『ぽんぽこあめふり』（徳間書店）がある。
◆書誌情報
タイトル：そうっと そうっと
作・絵：田中友佳子
定価：1870円（税込）
発売日：2026年2月12日（木）
判型／ページ数：A4変／32ページ
ISBN：978-4-19-866158‐8
発行：徳間書店
商品ページ：
【徳間書店】https://www.tokuma.jp/book/b673469.html
【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/4198661588
【楽天ブックス】https://books.rakuten.co.jp/rb/18467213/
