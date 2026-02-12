大人気絵本『こんたのおつかい』の作家・田中友佳子による最新作！ともだちにケーキを届けようと、がんばるこぶたくんが主人公『そうっと　そうっと』発売！

株式会社徳間書店

株式会社徳間書店（本社：東京都品川区上大崎 代表取締役社長：小宮英行）は、『そうっと そうっと』（https://www.tokuma.jp/book/b673469.html）を、2026年2月12日（木）に発売いたしました。

◆あらすじ

幼稚園や保育園で子どもたちに大人気の『こんたのおつかい』で絵本作家デビューしてから20年、田中友佳子さんの新刊は、ともだちのところへ手作りのケーキを届けようと、がんばるこぶたくんが主人公。

ケーキをおさらにのせて歩き出すと、おっと、たおれそう！

ケーキをたおさないように、そうっと、そうっと歩かなきゃ。

ケーキに集中して歩いているこぶたくん、あれ？ たぬきくんのうちって、そっちだっけ？

ケーキに集中しているから、丸木橋をわたっても、UFOがとんできても、妖怪バスとすれちがっても、気がつきません。

ふと立ちどまると、日が暮れかけています。

「たぬきくんのいえって、こんなに遠かったっけ？」

おなかが、グーッとなりました。

こぶたくんは、ケーキをじっとみつめました。

「これ、たべちゃおうかな？」

どうする、こぶたくん？

主人公が気がついていないまわりのできごとを、読者が楽しむ、絵を読む絵本。

◆著者プロフィール

田中 友佳子（たなか ゆかこ）

東京生まれ。幼少期を自然に恵まれた神奈川県津久井郡で過ごす。武蔵野美術大学卒業。自然の中で過ごすのが大好き。作品に、『こんたのおつかい』『こんた、バスでおつかい』『こんたのさかなつり』『かっぱのかっぺいとおおきなきゅうり』『たぬきがのったらへんしんでんしゃ』『ぽんぽこあめふり』（徳間書店）がある。

◆書誌情報

タイトル：そうっと そうっと

作・絵：田中友佳子

定価：1870円（税込）

発売日：2026年2月12日（木）

判型／ページ数：A4変／32ページ

ISBN：978-4-19-866158‐8

発行：徳間書店

商品ページ：

【徳間書店】https://www.tokuma.jp/book/b673469.html

【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/4198661588

【楽天ブックス】https://books.rakuten.co.jp/rb/18467213/

