佐渡裕＆スーパーキッズ・オーケストラ「こころのビタミンプロジェクト in 東北・in 能登」を開催

世界的指揮者であり兵庫県立芸術文化センターの芸術監督を務める佐渡裕と、全国よりオーディションによって選抜された小学生から高校生までの弦楽器奏者により編成されたスーパーキッズ・オーケストラが、「こころのビタミンプロジェクト in 東北・in 能登」として、2026年2月21日～23日にかけて東北、2月28日と3月1日に能登を訪問し、鎮魂演奏とコンサートを開催します。

東北は、2011年の東日本大震災の発災直後より実施。2020年のコロナ禍を除いて毎年各地を訪問しており、今回が15回目となります。また、能登については今回が初の訪問となります。

なお、このプロジェクトは、サントリーホールディングス株式会社の「サントリー東北サンさんプロジェクト」および「サントリーの能登復興支援活動」の支援を受けて実施します。

こころのビタミンプロジェクト in 東北

■in 仙台

【日時】2月21日（土）12：00開演

【会場】東北学院大学 押川記念ホール

【共演】東北学院大学シンフォニックウインドアンサンブル

【主催】こころのビタミン実行委員会

■in 宮古

【日時】2月21日（土）19：00開演

【会場】宮古市民文化会館

【主催】岩手県、宮古市、宮古市教育委員会、いわてアートサポートセンター

■in 久慈

【日時】2月22日（日）11：30開演

【会場】久慈市文化会館 アンバーホール

【共演】久慈・長内・種市・大野・野田・普代各中学校吹奏楽部

【主催】岩手県、久慈市教育委員会

■鎮魂演奏

【日時】2月22日（日）16：30開演

【会場】吉祥寺（大槌町吉里吉里）

【主催】岩手県、慈愛サポートセンター

■鎮魂演奏

【日時】2月23日（月祝）8：30開演

【会場】宝来館（釜石市根浜海岸）

【主催】岩手県、根浜MIND

■in 釜石

【日時】2月23日（月祝）11：00開演

【会場】釜石市民ホール ホールA

【共演】釜石市民吹奏楽団、釜石高校吹奏楽部、釜石高校音楽部（合唱）

【主催】岩手県、釜石市民ホール

主催：上記主催者、兵庫県立芸術文化センター

プロジェクト・パートナー：サントリーホールディングス＜サントリー東北サンさんプロジェクト＞、ピアス

プロジェクト・サポーター：早駒運輸 神戸シーバス、ＪＴＢ、コニカミノルタ

制作協力（岩手県内のみ）：岩手県文化振興事業団

こころのビタミンプロジェクト in 能登

■鎮魂演奏

【日時】2月28日（土）11：30開演

【会場】大本山總持寺祖院 法堂（輪島市門前）

【主催】大本山總持寺祖院

■in 珠洲

【日時】3月1日（日）11：30開演

【会場】ラポルトすず 大ホール

【共演】能登吹奏楽連盟加盟スペシャルバンド、珠洲市音楽文化協会合唱団 ほか

【主催】珠洲市音楽文化協会

主催：上記主催者、兵庫県立芸術文化センター

プロジェクト・パートナー：サントリーホールディングス、ピアス

プロジェクト・サポーター：早駒運輸 神戸シーバス、ＪＴＢ

こころのビタミンプロジェクトとは

2011年に発生した東日本大震災をきっかけに、世界的指揮者であり兵庫県立芸術文化センターの芸術監督を務める佐渡裕と、小学生から高校生までの子供たちで編成されたスーパーキッズ・オーケストラが、大規模災害の被害に遭った被災地の心の復興を願って、訪問演奏を行うプロジェクト。

東北は2011年より、コロナ禍の2020年を除いて毎年訪問。これまでに岩手県は盛岡・宮古・釜石・大槌・大船渡・陸前高田・山田・田野畑・久慈・洋野・岩泉、宮城県は仙台・名取・七ヶ浜・石巻・南三陸・気仙沼、福島県はいわき・南相馬でコンサートを実施。

また、2016年の熊本地震では2019年まで熊本・南阿蘇・阿蘇・益城・嘉島・菊陽を訪問。

その他、2011年の和歌山大水害から7回忌となる2017年には那智勝浦を訪問し鎮魂演奏とコンサートを行いました。

【プロフィール】

佐渡裕（指揮）

京都市立芸術大学卒業。故レナード・バーンスタイン、小澤征爾らに師事。1989年ブザンソン指揮者コンクール優勝。これまでパリ管弦楽団、ケルンWDR交響楽団、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団、ロンドン交響楽団等、欧州の一流オーケストラに多数客演を重ねている。2025年6月までオーストリアを代表し110年以上の歴史を持つトーンキュンストラー管弦楽団音楽監督を10年間務め、その後同楽団名誉指揮者に就任。国内では兵庫県立芸術文化センター芸術監督、新日本フィルハーモニー交響楽団音楽監督、シエナ・ウインド・オーケストラ首席指揮者等を務める。著書に「僕はいかにして指揮者になったのか」（新潮文庫）など。

(C)飯島隆

スーパーキッズ・オーケストラ（演奏）

兵庫県立芸術文化センターの事業として2003年より開始。全国の小学生から高校生までの子供たちをオーディションにより選抜し、佐渡裕の指揮・指導により様々な活動を展開。同センターでの演奏会のほか、各種イベントやテレビ番組への出演をはじめ、東日本大震災や熊本地震などの大規模災害の被災地において心の復興を願う演奏会「こころのビタミンプロジェクト」を実施するなど、各地で奏でられるクオリティの高い演奏と純粋な音楽で、全国より注目を集めている。17年11月「第２回貝原俊民美しい兵庫づくり賞」、19年1月「2018年関西元気文化圏賞ニューパワー賞」、24年12月「兵庫県芸術奨励賞」受賞。https://www.facebook.com/superkidsorchestra