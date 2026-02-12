大阪・梅田「カルビとタン」、人気No.1『超コスパ食べ放題』が衝撃の1,990円！2月16日（月）から半額フェアをスタート

株式会社DIC

大阪エリアを中心に飲食店を展開する株式会社 DIC（本社：大阪府大阪市北区太融寺町2-21-305、代表取締役：加納 明）は、設立10周年を記念し、「焼肉食べ放題 カルビとタン 梅田店」にて、全80種以上のメニューが食べ放題となる『超コスパ食べ放題コース』を特別価格の【1,990円】で提供する企画を2026年2月16日（月）から2月28日（土）までの平日限定で開催いたします。

本キャンペーンは、「平日16時スタート」「1日5組様」「電話予約」に限定した特別企画です。

店舗URL：https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27140775/

■開催背景

10周年という大きな節目を迎えるにあたり、これまで支えてくださったお客様に対して最大級の還元を行うべく、当店の看板商品を、採算度外視の1,000円台（1,990円）で提供することを決定いたしました。 お客様にとって記憶に残る特別な食体験を提供したいと考えております。当店の味をまだ知らない方にも興味を持っていただくきっかけとなることを目指しています。

■キャンペーンの特徴

全80種以上の豊富なラインナップが、驚きの「1,990円」

期間中は、当店一番人気の『食べ放題コース』（通常3,980円）を、半額の1,990円にて提供いたします。壺漬けドラゴンハラミやサムギョプサルセットも食べ放題！プラス追加料金で飲み放題も！

～対象コース（価格は全て税込）～

プレミアム食べ放題コース

通常3,980円 → キャンペーン価格 1,990円

■キャンペーン概要

イベント名： 半額キャンペーン

開催期間 ： 2026年2月16日（月）～2月28日（土）のうち、平日（月～金）のみ

対象店舗 ： 焼肉食べ放題 カルビとタン 梅田店

開催時間 ： 16:00スタート限定

組数限定 ： 1日5組様限定

予約方法 ： 電話予約のみ（TEL：050-5593-1669）

※16:00以降のお問い合わせの際、お電話が繋がりにくい場合がございます。

あらかじめご了承ください。

利用条件 ：

1組様あたり最大4名様まで半額適用（5名様目からは通常料金となります）。

当日のコース変更は不可となります。

■ 店舗概要

店舗名 ： 焼肉食べ放題 カルビとタン 梅田店

住所 ：〒530-0057 大阪府大阪市北区曾根崎2-5-23 ziziお初天神 7F

アクセス ： 地下鉄谷町線「東梅田駅」徒歩3分、各線「梅田駅」徒歩5分

電話番号 ： 050-5593-1669

営業時間 ： 月・火・水・木・金・祝前日 16:00 - 24:00

土・日・祝日 11:00 - 23:00

※定休日は、1月1日

URL ：https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27140775/

Instagram：https://www.instagram.com/karubitotan

■会社概要

企業名： 株式会社 DIC

代表者： 代表取締役 加納 明

所在地： 〒 530-0051 大阪府大阪市北区太融寺町2-21-305

事業内容：

1.飲食事業の経営、企画運営

2.経営コンサルタント

3.プロデュースおよびFC事業

URL： https://dic-food.com/