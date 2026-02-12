「ITトレンドEXPO2026 Spring」に出展のご案内

株式会社ZenmuTech

情報を暗号化した上で分散管理する「秘密分散技術」によりデータの保護、データの利活用を追求する株式会社ZenmuTech（ゼンムテック、以下、ZenmuTech）は、2026年3月3日（木）から7日（土）にされるオンライン展示会「ITトレンドEXPO2026 Spring」にPCの情報漏洩対策ソリューション「ZENMU Virtual Drive」を出展いたします。

是非ご参加いただき、ZenmuTechのソリューションをご確認ください。

■「ITトレンドEXPO2026 Spring」概要

■ PCの情報漏洩対策ソリューション「ZENMU Virtual Drive」

ZENMU Virtual Driveは、秘密分散技術でPC内のデータを無意味化して分割し、PC内とクラウド又はスマートフォン等に別々に分散管理します。「PC内にはデータを残さない」というセキュリティポリシーを継承しつつ、オンライン状態では勿論、オフライン状態でも安全・快適なPC利用が可能です。

ZENMU Virtual Driveは、発売以来、セキュリティ強化とネットワーク環境に左右されない利便性の両立を求める多くの企業・団体に導入されています。

主な特徴

１．容易・安価で導入可能

クラウド基盤のサービスのため、サーバーの新規購入や設計・構築等は一切不要

２．安定したパフォーマンス

PC上のリソースを利用するため、ネットワークの影響を受けずにスムーズな操作が可能

３．PCの盗難や紛失時も安心

秘密分散技術により、ユーザーデータを無意味化して分散保管することで、情報漏洩を抑止することが可能

【ZenmuTechについて】

株式会社ZenmuTech

所在地：東京都中央区新川2-22-1 いちご新川ビル 5階

設立：2014年3月4日

代表：代表取締役社長CEO 阿部 泰久

事業内容：秘密分散技術を用いたデータ保護ソリューションおよび秘密計算データベースプラットフォームの提供

証券コード：338A

URL : https://zenmutech.com/

秘密分散技術は、データを「それ自体では意味を持たないいくつかの分散片」に分け、それぞれの分散片を別の環境で管理することで、データの保護と安全性を高める技術です。

ZenmuTechは、秘密分散技術をソフトウェア開発キット（SDK）として提供するZENMU EngineやPCからの情報漏洩を防ぐ 「ZENMU Virtual Drive」をはじめとする自社製品を開発・販売し、多くの企業様にご利用いただいております。

また、データを秘匿したまま計算できる秘密計算の分野では、産総研との協働による研究や社会実装に向け、秘密計算データベースプラットフォーム「QueryAhead(R)」を提供しています。