東中野発の小籠包店、熱海銀座商店街に2月13日（金）オープン

株式会社 大二郎の小籠包

株式会社 大二郎の小籠包（静岡県熱海市銀座町6-2）は、2026年2月13日（金）、熱海銀座商店街に「大二郎の小籠包」をオープンいたします。

2017年に東京・東中野で創業した小籠包専門店が観光地・熱海にて新たにオープンいたします。皮・餡・スープすべてを研究し、素材選びから仕込み、包みまで一つひとつ丁寧に仕立てた小籠包をご注文ごとに蒸し上げ、その場で味わっていただけます。店内2階には、現代の浮世絵師・石川真澄氏の作品を配し、食と工芸、日本文化が調和する空間を演出しています。

大二郎の小籠包について

大二郎の小籠包は、店主の白川大二郎が2017年に東中野で創業。皮・餡・スープすべてを研究し、唯一無二の小籠包を追求してきました。その味は店舗提供だけでなく、ホテルや中華料理店にも卸すほど高い評価を受けています。ラスベガスでの出店を目指し東中野店を閉店するも、情勢の変化により日本での再出店を決断。新たに、熱海銀座商店街にオープンします。素材選びから仕込み、包みまで丁寧に重ねた一粒を、ご注文ごとに蒸し上げ、出来たての香りと美味しさを店頭でお楽しみいただけます。

店内には、現代の浮世絵師・石川真澄氏による躍動感あふれる作品を配し、陶器作家・白亜器氏の猫の置物が空間を彩ります。さらに、貴重な屋久杉を使用した看板には、熱海楠細工職人によるロゴ彫刻を施し、食と工芸、日本の文化が調和する空間に仕上げています。

店内壁画（石川真澄氏の書き下ろし）について

2階飲食スペースには、現代の浮世絵師・石川真澄氏による書き下ろし作品を壁面全体に設置しています。大きな2匹の猫と小籠包や蒸籠をモチーフにした構図で、鮮やかな色彩が印象的な空間に仕上がっています。店の主役である小籠包を浮世絵として表現し、食事とともにアートも楽しめる空間となっています。

メニュー

浮世絵師・石川真澄氏書き下ろし作品の壁画2階飲食スペース焼き小籠包

＜食事＞

・小籠包（3個）540円（税込）

・焼き小籠包（3個）540円（税込）

・角煮のちまき 750円（税込）

・プレミアム金目鯛ちまき 1,800円（税込）

・もちもち点心 白（3個） 360円（税込）

・もちもち点心 黒（3個） 360円（税込）

・五色しゅうまい（5個） 900円（税込）

ドリンク各種

＜飲み物＞

・鉄観音 500円（税込）

・ジャスミン茶 500円（税込）

・フルーツティー 500円（税込）

・ハイボール 800円（税込）

・本気のジントニック 900円（税込）

店舗情報

・住所：静岡県熱海市銀座町6-2

・営業時間：11:00～17:30（※店内L.O.17:00）

・定休日：毎週火曜日

・席数：全35席（立席9卓、座席8席）

・提供方法：店内飲食、持ち帰り、EC販売

・運営：株式会社 大二郎の小籠包

・公式HP：https://daijiro-no-shoronpo.com/

・EC販売：https://shoronpo.official.ec/

店舗外装