ROBOT PAYMENT、初任給を最大840万円に改定

企業のお金の流れを円滑にし、新たな価値創造を促進する株式会社ROBOT PAYMENT（本社：東京都渋谷区、代表取締役執行役員CEO：清久 健也、証券コード：4374、以下 当社）は、2027年以降に入社可能な学生を対象に、個人の実績や資質に応じ、最大840万円に改定しました。Corporate Purpose Statementに掲げる「商取引を阻む3つの壁（慣習・非効率・与信）」を打破するため、新卒採用においても「一律採用」という慣習の壁を壊し、質の高い人材確保を目指します。

背景：商取引を阻む「壁」を、採用の場からも壊し続ける

当社は、「商取引を自由にする決済インフラで再び日本を強くする」というビジョンのもと、日本の商取引を阻む社会課題である「慣習」「非効率」「与信」という3つの壁を壊すことをCorporate Purpose Statementとして掲げています。

昨年より当社は、新卒採用における「一律初任給」という日本の根深い慣習の壁を打破する取り組みを開始しました。私たちは、日本の商取引をアップデートするためには、既成概念にとらわれない圧倒的なパフォーマンスを持つ人材が不可欠であると確信しています。2027年卒採用においても、この方針を継続・強化し、個々の能力を正当に評価する報酬体系を維持いたします。

募集要項

本方針は、将来の経営を担うリーダー候補だけでなく、現場で圧倒的な成果を出す「突き抜けた個」を高く評価するものです。全職種（ビジネス・エンジニア など）において、学生時代の経験やスキルに応じた柔軟な報酬提示を行います。

募集要項は以下となります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1047/table/446_1_d9a49ec5f8ffa0f155529c944851486e.jpg?v=202602120451 ]

テクノロジーが進化し、効率が優先される社会において、自らの意志で限界を突破し、新たな価値を創造できる「個」を、当社は国内最高水準の処遇で迎えます。



