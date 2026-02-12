【兵庫県豊岡市】2025「植村直己冒険賞」受賞者決定！

豊岡市

兵庫県豊岡市は、2026年2月12日（木曜日）、明治大学グローバルホール（東京都千代田区）で、2025「植村直己冒険賞」の受賞者を発表しました。東京での会見の様子は、植村直己さんの母校の府中小学校にも中継しました。

30回目となる今回は、2025年に日本人が挑んだ131件の冒険の中から、「素潜り・手銛一本で、前人未到の100kg超イソマグロ捕獲」を行った小坂薫平（こさかくんぺい）さんが選ばれました。

これまでは山、川、極地といった冒険が多く受賞してきましたが、今回初めて生き物と対峙する冒険が受賞することとなりました。

本賞の授賞式は、6月20日（土曜日）に日高文化体育館（日高町祢布）で開催する予定です。受賞者への表彰のほか、小坂さんの記念講演も行われますので、ぜひご来場ください。

小坂薫平さんプロフィール

受賞者の小坂薫平さん

1995年、秋田県生まれ。 身一つで海中に潜り、ゴムひもの力で約4メートルの手銛（もり）（注：法律上は“やす”と呼んでいる）を放ち魚を突く「手銛漁」（スピアフィッシング）で現在までに6個の世界記録を達成。

東京海洋大学在学中に素潜りと手銛漁に目覚め、以降、年間250日を海で過ごし、海の厳しい環境で命懸けの挑戦を続ける。

ヒラメやカンパチを狙う中、素潜り漁師から“伝説”と呼ばれる魚に興味を持つ。サバ科の「イソマグロ」、英語名では「Dogtooth（犬歯）Tuna」と呼ばれ、鋭い牙を持つ巨大魚。インターネットで目にした輝く姿のとりこになり、2015年から100 kg超えのイソマグロを狙いはじめた。

素潜り・手銛一本で、前人未到の100kg超イソマグロ捕獲

イソマグロ100kg超えを達成 (C) Mission100 Tomohiro Noguchi

2021年からは毎年2カ月間、イソマグロを狙い遠征を続けてきました。2025年5月に遠征先として向かった南西諸島で、最終日に全長198 cm、重さ105.5 kgのイソマグロを手銛で仕留め、10年越しの挑戦で新たな金字塔を打ち立てました。

1匹の魚を仕留めるに至るまでのプロセスにおいて、「海や魚と対等であるか」「ずるではないか」という独自の判断基準にこだわり、すでに人が見つけた魚がいる場所や実績のある道具をあえて避け、独自の挑戦を続けています。

この活動は、自然との真剣勝負の中で自身の限界を試す探求であり、命と命の駆け引きを通じて海の本質を体感するものです。

フェアな勝負に挑む

潜る小坂薫平 (C) Mission100 Tomohiro Noguchi

小坂さんは、エアタンクや水中銃といった現代的な道具を一切用いず、素潜り（フリーダイビング）と、人類の魚獲りとしては最も古典的な「手銛一本」という手段にこだわっています。より安全で確実な方法がある中で、あえて危険で不合理な方法を選び、肉体と精神の限界のみで巨大な自然（海）と対峙しています。

これは、単なる漁ではなく、自然の渦中に身を投じ、「命と命の駆け引き」をすること自体を冒険の目的とし、自然界の真理を、自らの命を賭けて体感するという、哲学的で独創的な探求。銛一本という、自分よりも遥かに強い力を持つ相手（巨大魚）との間で、自身が命を失う可能性を多分にはらむ、「フェア」な勝負に挑むことで、冒険の純粋性を高めています。

また、当初はカナヅチであったという逆境から、驚異的な自己鍛錬を経て、潜水能力（息止め6分45秒、潜水68m）を極限まで高め、世界記録を保持するに至った経緯そのものが、強い意志力の証であり、独創的な挑戦の始まりとなっています。

イソマグロにモリを打ち込む瞬間 (C) Mission100 Tomohiro Noguchi

仕留めたイソマグロ (C)Mission100 Koh Yamaguchi

