【新刊】ブライアン・イーノが探求する、まったく新しいアートの思索入門書『アートにできることーその終わりのない思索の旅』がジーンブックスより発売！

株式会社ジーン（本社：東京都港区南青山）は、世界的アーティストであるブライアン・イーノの著作『アートにできることーその終わりのない思索の旅』（原題 What Art Does: An Unfinished Theory）をジーンブックスより2026年2月10日（火）に発売いたしました

本書は、アーティスト／音楽家として50年以上にわたり創作を続けてきたブライアン・イーノ（Brian Eno）が、オランダのアーティストであり作家・ビジュアルアーティストでもあるベッテ・A.（Bette Adriaanse）と共著した一冊です

私たちが「なぜアートを必要とするのか」を出発点に、アートがコミュニティを生み、世界の見え方を広げ、人を変えていく働きを、好奇心に満ちた言葉と印象的なドローイングとともに探究します

映画「Eno」特別上映にご招待！『アートにできること』発売キャンペーン開催中！

ブライアン・イーノのジェネラティヴ・ドキュメンタリー映画「Eno」ピーター・バラカンさんトークショー付き特別上映が決定しました。3名様をご招待するキャンペーンが開催中です

応募〆切：2月15日（日）23:59

詳しくはこちら(https://books.jeane.jp/article/cp_202602/)（https://books.jeane.jp/article/cp_202602/）

全ページフルカラー、遊び心が溢れるイラストと共にイーノの思考が読者に問いを投げかける『アートにできることーその終わりのない思索の旅』

私たちは、なぜアートを必要とするのだろう？

アートは贅沢なのか、それとも生きるうえで欠かせないものなのか

なぜ人は「役に立たないもの」に、これほどまで情熱を注ぐのか

本書『アートにできること その終わりのない思索の旅』は、そんな根源的な問いをめぐる思索への招待状である

ブライアン・イーノとベッテ・A.は、「アートに何ができるのか」「なぜ私たちはアートを必要とするのか」という問いを、自身の経験と観察をもとに語りかける

好奇心と遊び心にあふれ、豊かな図版とアイデアが散りばめられた本書には、アートを通して世界と関わり、自分を再発見するためのヒントが息づいている

新しい未来を思い描くためのインスピレーションを与えてくれる、読む者を思索の旅へと誘う一冊

著訳者紹介

ブライアン・イーノ（Brian Eno）

英国のアーティスト、ミュージシャン、アクティビスト。これまで作曲家、プロデューサー、コラボレーター、アーティストとして音楽やビジュアル・アートの制作を行っており、その活動歴は50年以上に及ぶ。アースパーセント設立メンバー、クライアントアース理事、ハードアート共同設立者

ベッテ・A.（Bette Adriaanse）

オランダのアーティスト、小説家、アートスクール講師。『Rus Like Everyone Else』『What's Mine』などの著書がある。ヒロインズ！ムーブメント共同設立者

浅尾敦則

1956年広島生まれ。音楽雑誌編集部勤務を経て翻訳を手がけるようになる。主な訳書に『リック・ルービンの創作術』『ライト・プレイス ライト・タイム あるロック・フォトグラファーの回想』（いずれもジーンブックス刊）ほか

書誌情報

書名：アートにできることーその終わりのない思索の旅

著者：ブライアン・イーノ ベッテ・A.

訳者：浅尾敦則

仕様： A5変形（横144mm × 縦210mm）／ハードカバー／122ページ（フルカラー）

価格：\2,750円（本体\2,500円）

ISBN：978-4-910218-41-0

発売日：2026年2月10日（火）

発行元：Jeane Books/YUGEN Gallery

▶︎ジーンブックス公式Webサイト書誌ページはこちら

（https://books.jeane.jp/books/art_nidekirukoto/）

ジーンブックスについて

海外発の良質なノンフィクション作品を刊行する出版レーベルです。主に音楽系書籍を取り扱っており、ジャンルはロック、ジャズ、ポップなど。70、80年代ミュージックシーンを牽引したミュージシャンや、ヒット曲を生み出した名プロデューサーが語る制作秘話など、音楽ファンにはたまらない特別な一冊をお届けします。その他、現代アートやライフスタイルの本も取り扱っています。

【ジーンブックス 概要】

■運営会社 ：株式会社ジーン

■公式サイト：http://books.jeane.jp

■公式ＳＮＳ：

X：https://twitter.com/JeaneBooks

Instagram： https://www.instagram.com/jeane_books/





