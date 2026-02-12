十日町市・小千谷市はゼロカーボンシティ実現に向けJR東日本信濃川発電所の再エネ電力を導入します
株式会社UPDATER
十日町市医療福祉総合センター（代表施設）
小千谷小学校（代表施設）
十日町市 導入対象施設一覧（計47施設）
- 十日町市役所本庁舎
- 川西支所
- 中里支所
- 松代支所
- 松之山支所
- 十日町小学校・ふれあいの丘支援学校・発達支援センター「おひさま」
- 西小学校
- 東小学校
- 中条小学校
- 下条小学校
- 川治小学校
- 吉田小学校
- 鐙島小学校
- 水沢小学校・給食センター
- 千手小学校
- 上野小学校
- 橘小学校
- 田沢小学校
- 松代小学校・給食センター
- まつのやま学園（松之山小学校・松之山中学校）
- 十日町中学校・給食センター
- 中条中学校
- 下条中学校
- 南中学校
- 吉田中学校
- 水沢中学校
- 川西中学校・給食センター
- 中里中学校
- 松代中学校
- 中央学校給食センター
- 高山保育園
- きらきら西保育園
- 児童センター（めごらんど）
- 医療福祉総合センター
- 博物館
- 千手中央コミュニティセンター
- 越後松之山「森の学校」キョロロ
- 情報館
- 松代総合体育館
- 松之山体育館
- 市民活動センター（十じろう）
- 市民交流センター（分じろう）
- 上水道第４水源地
- 馬水浄水場
- エコクリーンセンター
- 霧谷最終処分場
- 海老最終処分場
小千谷市 導入対象施設一覧（計30施設）
- 小千谷市役所本庁舎
- 小千谷小学校
- 東小千谷小学校
- 片貝小学校
- 千田小学校
- 和泉小学校
- 吉谷小学校
- 東山小学校
- 小千谷中学校
- 東小千谷中学校
- 片貝中学校
- 千田中学校
- 南小学校・中学校
- 総合支援学校
- 市民の家（おぢゃ～る）
- 小千谷市総合体育館
- 小千谷市民会館
- 白山運動公園
- 白山運動公園多目的広場
- 片貝スポーツ広場
- 南部スポーツ広場
- 西山斎場
- 健康・こどもプラザ（あすえ～る）
- 小千谷市学校給食センター
- クリーンスポット大原
- 衛生センター清流園
- 小千谷市消防本部
- 吉谷浄水場
- 農業集落排水岩沢処理場
- 農業集落排水真人処理場
○十日町市（市長：関口 芳史）および小千谷市（市長：宮崎 悦男）は、東日本旅客鉄道(株)（代表取締役：喜㔟 陽一）および（株）UPDATER（代表取締役：大石 英司）の協力のもと、再生可能エネルギー100%電力（以下、再エネ100％電力）を公共施設に導入します。
○今回導入する再エネ100%電力は、JR東日本信濃川発電所（以下、信濃川発電所）を主とした再生可能エネルギー由来の電力に、信濃川発電所の環境価値を組合せるものであり、CO2を排出しない再生可能エネルギー100%電力かつエネルギーの地産地消を実現します。
○これまで信濃川発電所の電力は鉄道事業に供してきましたが、今回初めて小売電力事業者の(株)UPDATERを介して信濃川発電所の立地する自治体の公共施設へ導入します。
○十日町市には2026年4月1日より、小千谷市には2026年6月1日より導入開始します。
十日町市および小千谷市は、「ゼロカーボンシティ」の実現に向け、両市の地球温暖化対策実行計画において、CO2の排出量を、2030年度までに2013年度比で十日町市は46％、小千谷市は50％削減することを目指しています。
この取組により、十日町市の47施設、小千谷市の30施設が再エネ100％電力に切り替わることで、CO2排出量が両市合計で年間約5,500トン削減できる見込みであり、両市の地球温暖化対策に大きく寄与することとなります。
１ 概念図
２ 主な導入施設
庁舎、小学校、中学校、体育施設、上下水道施設、衛生関係施設など計77施設
