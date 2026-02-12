十日町市・小千谷市はゼロカーボンシティ実現に向けJR東日本信濃川発電所の再エネ電力を導入します

株式会社UPDATER

○十日町市（市長：関口 芳史）および小千谷市（市長：宮崎 悦男）は、東日本旅客鉄道(株)（代表取締役：喜㔟 陽一）および（株）UPDATER（代表取締役：大石 英司）の協力のもと、再生可能エネルギー100%電力（以下、再エネ100％電力）を公共施設に導入します。

○今回導入する再エネ100%電力は、JR東日本信濃川発電所（以下、信濃川発電所）を主とした再生可能エネルギー由来の電力に、信濃川発電所の環境価値を組合せるものであり、CO2を排出しない再生可能エネルギー100%電力かつエネルギーの地産地消を実現します。

○これまで信濃川発電所の電力は鉄道事業に供してきましたが、今回初めて小売電力事業者の(株)UPDATERを介して信濃川発電所の立地する自治体の公共施設へ導入します。

○十日町市には2026年4月1日より、小千谷市には2026年6月1日より導入開始します。

十日町市および小千谷市は、「ゼロカーボンシティ」の実現に向け、両市の地球温暖化対策実行計画において、CO2の排出量を、2030年度までに2013年度比で十日町市は46％、小千谷市は50％削減することを目指しています。

この取組により、十日町市の47施設、小千谷市の30施設が再エネ100％電力に切り替わることで、CO2排出量が両市合計で年間約5,500トン削減できる見込みであり、両市の地球温暖化対策に大きく寄与することとなります。

１ 概念図

２ 主な導入施設

庁舎、小学校、中学校、体育施設、上下水道施設、衛生関係施設など計77施設

十日町市医療福祉総合センター（代表施設）小千谷小学校（代表施設）十日町市 導入対象施設一覧（計47施設）- 十日町市役所本庁舎- 川西支所- 中里支所- 松代支所- 松之山支所- 十日町小学校・ふれあいの丘支援学校・発達支援センター「おひさま」- 西小学校- 東小学校- 中条小学校- 下条小学校- 川治小学校- 吉田小学校- 鐙島小学校- 水沢小学校・給食センター- 千手小学校- 上野小学校- 橘小学校- 田沢小学校- 松代小学校・給食センター- まつのやま学園（松之山小学校・松之山中学校）- 十日町中学校・給食センター- 中条中学校- 下条中学校- 南中学校- 吉田中学校- 水沢中学校- 川西中学校・給食センター- 中里中学校- 松代中学校- 中央学校給食センター- 高山保育園- きらきら西保育園- 児童センター（めごらんど）- 医療福祉総合センター- 博物館- 千手中央コミュニティセンター- 越後松之山「森の学校」キョロロ- 情報館- 松代総合体育館- 松之山体育館- 市民活動センター（十じろう）- 市民交流センター（分じろう）- 上水道第４水源地- 馬水浄水場- エコクリーンセンター- 霧谷最終処分場- 海老最終処分場小千谷市 導入対象施設一覧（計30施設）- 小千谷市役所本庁舎- 小千谷小学校- 東小千谷小学校- 片貝小学校- 千田小学校- 和泉小学校- 吉谷小学校- 東山小学校- 小千谷中学校- 東小千谷中学校- 片貝中学校- 千田中学校- 南小学校・中学校- 総合支援学校- 市民の家（おぢゃ～る）- 小千谷市総合体育館- 小千谷市民会館- 白山運動公園- 白山運動公園多目的広場- 片貝スポーツ広場- 南部スポーツ広場- 西山斎場- 健康・こどもプラザ（あすえ～る）- 小千谷市学校給食センター- クリーンスポット大原- 衛生センター清流園- 小千谷市消防本部- 吉谷浄水場- 農業集落排水岩沢処理場- 農業集落排水真人処理場

