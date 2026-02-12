【9,660円で新登場】ORICO 外付けSSD K5mini-SV
ORICOより、コンパクトで高速なポータブルSSD
**「K5mini-SV」**が新登場しました。
最大460MB/秒の高速転送
読み込み最大460MB/秒の高速性能を実現。
・4K動画データの転送
・仕事用ファイルのバックアップ
待ち時間を減らし、作業効率を大幅に向上させます。
🔹 手のひらサイズで持ち運びラクラク
ポケットやバッグにもすっきり収まり、外出先や出張先でも活躍します。
軽量で持ち運びやすく、モバイルワークにも最適です。
🔹 安定したデータ保存
HDDと比べて衝撃に強く、静音性も高い設計です。
大切なデータをしっかり守ります。
🔹 幅広いデバイスに対応
・デスクトップPC
・一部タブレット
自宅でもオフィスでもスムーズに利用できます。
期間限定セール情報
20%クーポン＋10%コード適用で 9,660円！
有効期限：2026年2月19日 23:59（JST）
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FLNPQF5S
こんな方におすすめ
・ 高速転送のSSDを探している方
・ 写真・動画データをよく扱う方
・ コスパ重視で選びたい方
まとめ
・ 最大460MB/秒の高速転送
・ コンパクトで持ち運び便利
・ 今なら9,660円の特別価格
ORICO K5mini-SV。
期間限定価格のこの機会をお見逃しなく。