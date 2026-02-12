【9,660円で新登場】ORICO 外付けSSD K5mini-SV

深圳市奥睿科电子商务有限公司

データ保存やバックアップをもっと手軽に。

ORICOより、コンパクトで高速なポータブルSSD

**「K5mini-SV」**が新登場しました。

最大460MB/秒の高速転送

読み込み最大460MB/秒の高速性能を実現。

・大容量写真の保存

・4K動画データの転送

・仕事用ファイルのバックアップ

もスムーズに行えます。

待ち時間を減らし、作業効率を大幅に向上させます。

🔹 手のひらサイズで持ち運びラクラク

K5miniはコンパクト設計。

ポケットやバッグにもすっきり収まり、外出先や出張先でも活躍します。

軽量で持ち運びやすく、モバイルワークにも最適です。

🔹 安定したデータ保存

SSDならではの耐衝撃性能。

HDDと比べて衝撃に強く、静音性も高い設計です。

大切なデータをしっかり守ります。

🔹 幅広いデバイスに対応

・ノートパソコン

・デスクトップPC

・一部タブレット

など幅広い環境で使用可能。

自宅でもオフィスでもスムーズに利用できます。

期間限定セール情報

通常価格：13,800円

20%クーポン＋10%コード適用で 9,660円！

コード：ORICOK5MINI

有効期限：2026年2月19日 23:59（JST）

商品ページはこちら：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FLNPQF5S

こんな方におすすめ

・ データを安全に持ち運びたい方

・ 高速転送のSSDを探している方

・ 写真・動画データをよく扱う方

・ コスパ重視で選びたい方

まとめ

・ 480GBのちょうど良い容量

・ 最大460MB/秒の高速転送

・ コンパクトで持ち運び便利

・ 今なら9,660円の特別価格

仕事にもプライベートにも活躍する

ORICO K5mini-SV。

期間限定価格のこの機会をお見逃しなく。