ボークス、『F.S.S.』プラキットVSMS、シリーズ第2弾「ダルマス」、第3弾「カイゼリン」を相次いでリリース

プラモデル・玩具商品の企画、製造、小売を手掛けるボークス（京都市下京区）は、原作・永野護の人気コミック『ファイブスター物語（F.S.S.）』（ＫＡＤＯＫＡＷＡ刊「月刊ニュータイプ」連載）に登場するロボット「GTM（ゴティックメード）」の1/100プラスチックモデルシリーズ「VSMS（ボークススーパーモデリングシリーズ）」の第2・3弾を、2026年2月14日と3月28日に相次いでリリースします。昨年11月の初発売以来、連続して予約完売となった人気シリーズが、ファン待望の店頭販売開始です。

■VSMSは「ツインスイング機構」を徹底再現した唯一無二のプラキット

原作者・永野護が提示した全く新しいロボットデザイン「GTM」と、その関節構造である「ツインスイング機構」に対し、VSMSでは従来のプラモデル設計思想を一変、金型の制約という先入観を排し、想像をはるかに超えるシンプルかつ斬新なパーツ構成で機構を徹底再現しています。



本シリーズはツインスイング機構を、直線的な前後スライドにとどまらず、この機構特有の「ねじれ」までも再現。組み立てと可動を通じて、既存ロボットデザインとは一線を画すGTMの本質を自らの手で体験できるキットとなっています。精緻な造形とツインスイングフル可動を存分にお楽しみください。

■VSMS「ダルマス」について

VSMS「ダルマス」本編版VSMS「ダルマス」設定画版。本キットは月刊ニュータイプの誌面連載に登場した「本編版」と、「設定画版」の2種を頭部選択式で再現可能VSMS「ダルマス」背面、腹部などの精緻な造形

「ゲートシオンマーク3 リッタージェット・破烈の人形（ホークヘッド）」（通称：ダルマス）は、「クバルカン法国の旗騎GTM」として原作ファンのみならず、多くのメカファンから高い人気を誇る騎体。可変ツインスイング・フレームを持ち、通常より一回り大きい「変形型GTM」。星団最強とも目されながら、国家機密扱いのため星団史にすら登場することはほぼなく、神出鬼没で謎が多い騎体として描かれています。

造形面の特徴

「本編版」は、星団暦3036年にボォスで黒騎士「ダッカス」と対峙した際の頭部デザイン。側頭部外装の後端が短く、上部に向け鋭利な形状にまとまっています。一方「設定画版」は、側頭部が途中で二股に分かれ後方に長く伸びるデザインとなっています。

キットではこの両型を外装パーツ選択式で再現可能。さらに、フェイスパーツの極小アイホール奥の鋭いまなざしを表現する瞳パーツ、本編劇中でほんの一瞬だけ描かれたイヤリング、後部背面の形状差異も抜かりなく再現。極小の破烈の人形マークや胸部上面の稲妻模様は付属デカールで丁寧に表現できます。内部構造の可動性と、本騎が持つ流麗なデザインの両立をお楽しみいただけます。

販売状況・発売予定

昨年11月に初発売された1次生産分は予約完売。その後12月の2次生産分も発売後即完売となりました。3次生産分を2月14日（土）より、全国のボークス店舗およびホビー天国オンラインストアにて店頭販売開始します。人気が予想されるため、お早めのご購入をお勧めいたします。

■VSMS「カイゼリン」について

VSMS「カイゼリン」メインカットVSMS「カイゼリン」アクションポーズVSMS「カイゼリン」各部造形

「GTMホルダ17 "ディー・カイゼリン"」（通称：カイゼリン）は、映画『花の詩女 ゴティックメード』に主人公騎として登場する騎体。「氷の女皇帝」の異名をとるドナウ帝国皇帝騎・ホルダ17型GTMで、兵器でありながら美しさを備えた設計が特徴です。

造形面の特徴

キットでは、その異名にふさわしい表情を持つ「フェイス」パーツをアイラインや唇の繊細な造形表現まで忠実に再現しています。パーツ構成はVSMS第1弾・第2弾から積み上げられた経験を活かし、デザイン性のみならず可動時の強度確保と組み立てやすさを更に向上させました。GTM特有の透明装甲をクリア成型で表現するとともに、内部構造と黒い外装部分を別パーツ化することで、組み立てるだけで見栄えのある仕上がりを実現しています。

販売状況・発売予定

昨年12月に予約受付が開始され、1次生産分は全て完売いたしました。現在、2次生産分の予約を受付中で、3月28日（土）より店頭販売を予定しています。確実な入手のため、お早めのご予約をお勧めいたします。

先行販売情報

2月21日（土）より開催の「ボークスF.S.S.シリーズ展 in 大阪SR 2026冬」では、会場となる大阪SRにて少数の現物先行販売を予定しています。いち早くお求めになりたい方は、ぜひご注目ください。

■専用塗料シリーズ「F.S.S.カラーコレクション」

ボークスではVSMSキットに加え、『F.S.S.』立体造形のために特別開発された専用塗料シリーズ「F.S.S.カラーコレクション」を、トアミル社「BORN PAINT」とのコラボレーションにより同時展開。本シリーズは、原作者・永野護先生に完全監修いただいた各騎体色を再現できるラッカー系ホビー塗料となります。

「F.S.S.カラーコレクション」の一例、「FSS-CC-30 ダルマス ゴーストグレー」（15ml、990円（税込）、発売中）

現用ジェット戦闘機のように、見る角度によって色味が変化する「ダルマス」の外装色をやや青みがかったゴーストグレーで表現。原作者がこだわる「実騎に触れるほど近付いて初めて分かる透明度」というGTM特有の装甲を、透き通るような「クリアブルーグレー」仕様で再現できるよう設計。透明度が高く、かつ発色に優れた塗料に仕上げました。

■ボークス製『F.S.S.』立体物について

ボークスは1986年の『F.S.S.』連載開始当初より、約40年にわたり本作のメカを立体化してきた歴史を持ちます。当初は模型上級者向けのレジンキットを中心に商品化していましたが、2009年にプラキット「IMS」をスタート。より幅広いお客様にお手に取っていただけるようになりました。

2012年には、映画『花の詩女 ゴティックメード』の公開に伴い、本作のメカデザインがGTM（ゴティックメード）に一新され、ボークスはこの新しいメカデザインを、塗装済み半完成品「ABSOMEC」とレジンキット「HIGH-SPEC GARAGE KIT(R)」で迅速に立体化、充実したラインナップで展開してまいりました。

そして2024年、ボークスの立体造形技術の粋を集めたプラキット「VSMS」（ボークススーパーモデリングシリーズ）をリリース。GTM造形をさらに多くのお客様にお楽しみいただく環境を整えました。

「ボークスF.S.S.シリーズ展」について

ボークスの『F.S.S.』立体造形の魅力を全国のファンにお伝えするため、定期的に全国のボークス店舗にて「ボークスF.S.S.シリーズ展」を開催しています。今冬は「ボークスF.S.S.シリーズ展 in 大阪SR 2026冬」を、2月21日（土）～3月8日（日）の期間、ボークス大阪SRにて実施。当展では、高精度レジンキット「HIGH-SPEC GARAGE KIT(R)」を中心とした多数の限定キットの販売のほか、懐かしの騎体から最新のGTMまで、約40年にわたるボークス『F.S.S.』立体造形の歴代作品を多彩に展示。ボークスが歩んできた『F.S.S.』メカ立体化の軌跡を、存分にご体験いただけます。



ボークスは『F.S.S.』という唯一無二の原作と向き合い、その魅力を様々な商品やイベントで世界中のファンにお届けすることに注力してまいります。ボークスの『F.S.S.』立体造形に今後もご期待ください。

■商品概要

・VSMS「1/100 ゲートシオンマーク3 リッタージェット・破烈の人形（ホークヘッド）」（通称：ダルマス）

1/100 scale、4色成型インジェクションプラキット

全高305mm、幅191mm、全長239mm パーツ総数294

原型制作：造形村F.S.S.プロジェクトチーム

価格：11,550円（税込）

2月14日（土）全国のボークスショールーム、秋葉原ホビー天国2、ホビースクエア、ホビー天国オンラインストアにて発売



・VSMS「1/100 GTMホルダ17 “ディー・カイゼリン”」（通称：カイゼリン）

1/100 scale、4色成型インジェクションプラキット

全高309mm、幅190mm、全長180mm パーツ総数276

原型制作：造形村F.S.S.プロジェクトチーム

価格：10,450円（税込）

3月15日（日）まで全国のボークスショールーム、秋葉原ホビー天国2、ホビースクエア、ホビー天国オンラインストアにて予約受付

3月28日（土）発売予定

【会社概要（ボークス）】

設立： 1972年12月

代表取締役： 重田 せつ

所在地： 京都市下京区七条御所ノ内中町60

事業内容： 模型・ホビー商品の小売、卸、製造

URL： https://www.volks.co.jp/



ボークス店舗情報：https://hobby.volks.co.jp/shop/

ボークス公式 ホビー天国オンラインストア：https://hobby.ec.volks.co.jp/

ボークス ホビー企画室公式X： @volks_hobbydept

ボークスF.S.S.シリーズ特設サイト： https://hobby.volks.co.jp/brand/fss/

【本件に関するお問い合わせ先】

ボークス ホビー企画室

TEL ： 075-325-1171 （平日11：00～18：00 土日祝日を除く）

Email ： webmaster@volks.co.jp

