¡Ö»é¼Á°Û¾ïºï¸º¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×»²²Ã¼ÔËþÂÅÙ97.4%¡ªnosh¤Î¿©»öÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¤Î·ò¹¯·Ð±Ä¤Ë¹×¸¥
¥Ê¥Ã¥·¥å³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄÃæ ÃÒÌé¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§Ë¾·î Èþº´½ï¡¢°Ê²¼¡Ö¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¡×¡Ë¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö»é¼Á°Û¾ïºï¸º¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÎäÅàÂðÇÛ¿©¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Önosh(¥Ê¥Ã¥·¥å)¡×¤¬¼Ò°÷¤Î¡Ö¿©»ö²þÁ±¡×¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±¼Ò¤ÎÊó¹ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ»²²Ã¼Ô¤Î97.4%¤¬¹â¤¤ËþÂÅÙ¤ò¼¨¤¹·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿©»ö¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë±¿Æ°½¬´·¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¼Ò°÷¤Î·ò¹¯°Õ¼±¤äÀ¸³è½¬´·¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È·ë²Ì¤Î¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤è¤ê¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000400.000027019.html
Åö¼Ò¤Ï¡¢º£¸å¤â¼ê·Ú¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¿©»ö¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬ÌµÍý¤Ê¤¯¿©»ö²þÁ±¤ò¡ÖÂ³¤±¤ä¤¹¤¤´Ä¶¡×¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤Î½ÅÍ×²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±Ä¡×¤Î¿ä¿Ê¤Ë¤â¹×¸¥¤·¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
◼️¡Ö»é¼Á°Û¾ïºï¸º¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¼Â»Ü¤ÎÇØ·Ê
¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¤Î½ÅÅÀ¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡Ö»é¼Á°Û¾ï³ä¹ç¤Îºï¸º¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ò¹¯²þÁ±¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¿©»ö¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿À¸³è½¬´·¤Î¸«Ä¾¤·¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢2024Ç¯ÅÙ¤ÎÄê´ü·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÆÃ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë·ò¹¯²þÁ±¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¿©À¸³è¤Î²þÁ±¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
◼️¡Ö»é¼Á°Û¾ïºï¸º¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×³µÍ×
¡ãÂÐ¾Ý¼Ô¾ò·ï¡ä
2024Ç¯ÅÙ·ò¿Ç¤ÇÃæÀ»éËÃ150mg/dL°Ê¾å¤ÎÊý¡ÊÆÃÄêÊÝ·ò»ØÆ³ÂÐ¾Ý¼Ô´Þ¤à¡Ë49Ì¾¡£
¡ã¼Â»ÜÆâÍÆ¡ä
2025Ç¯ÅÙÄê´ü·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î²þÁ±¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢»²²ÃÂÐ¾Ý¼Ô¤¬ÎäÅàÂðÇÛ¿©¡Önosh¡×¤ò1Æü1¿©´°¿©¤¹¤ë¡£
¡ã¼Â»Ü´ü´Ö¡ä
2025Ç¯£³·î¡Á6·î¡§»²²Ã¼Ô¤Î¡Önosh¡×ÍøÍÑ¡¦·ò¹¯¿ÇÃÇ¼õ¿Ç
2025Ç¯10·î¡§·ò¹¯¿ÇÃÇ·ë²Ì¥Ç¡¼¥¿³ÎÇ§¡¦¸¡¾Ú
◼️¼ç¤Ê²þÁ±·ë²Ì
·ë²Ì¡¡§ËþÂÅÙ97.4%¤Î¡ÖÂ³¤±¤ä¤¹¤µ¡×
¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤Î97.4%¤¬¡Ö»²²Ã¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡ÊËþÂ¡Ë¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ìó9³ä¡Ê92.3%¡Ë¤¬¡ÖÂÎ¤ÎÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤¿¡Ê¥¦¥¨¥¹¥È¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿¡¦ÂÎ½Å¤¬¸º¤Ã¤¿¡¦Ä´»Ò¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤É¡Ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Önosh¡×¤Ë¤è¤ë¿©»ö²þÁ±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤ò·Àµ¡¤È¤·¤¿ÀÑ¶ËÅª¤Ê·ò¹¯¹ÔÆ°¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Önosh¡×¤ÎÍøÍÑ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢»²²Ã¼Ô¤Î·ò¹¯°Õ¼±¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ã»²²Ã¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë¡ä
¡¦Ã±¿ÈÉëÇ¤¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢1¿©Ê¬¤À¤±¤Ç¤â±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¿©»ö¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥·¥ê¡¼¥º¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦¸½¾ì¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ³èÆ°ÎÌ¤â¸º¤ê¡¢¿©»ö¤äÄê´üÅª¤Ê±¿Æ°¤â¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëÃÍ¤¬¾å¾º·¹¸þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤êÇ¯Îð¤Î¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¿©»ö¤Î¸«Ä¾¤·¤ÈÄê´üÅª¤Ê±¿Æ°¤ÎÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦»º¸å¤º¤Ã¤ÈÁé¤»¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ê¥Ã¥·¥åÀ¸³è¤ò¤·¤ÆÈþÌ£¤·¤¯¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£´Ê°×·ì±Õ¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤âAÉ¾²Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ìÅüÃÍ¤À¤±¡ÚÍ×·Ð²á´Ñ»¡¡Û¤Ê¤Î¤Ç°ú¤Â³¤¥Ê¥Ã¥·¥å¤Ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò·ÑÂ³¤·¤Þ¤¹¡£
·ë²Ì¢¡§¿ôÃÍ¤Ë¤âÉ½¤ì¤¿¡Ö¿©¤Î½ÅÍ×À¡×
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÌÜÅª¤Ç¤¢¤ë¡Ö»é¼Á°Û¾ï¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë»ØÉ¸¤Ç¤â¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¤ÎÊó¹ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿©À¸³è¤ò¸«Ä¾¤·¤¿·ë²Ì¡¢»²²Ã¼Ô¤Î85.7%¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃæÀ»éËÃ¤Î¿ôÃÍ¤¬ÎÉ¤¤·¹¸þ¤ò¼¨¤¹¤Ê¤É¡¢°ìÄê¤ÎÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ·ë²Ì¤Ï¡¢¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¤Î¼ÒÆâ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÂÂ¬ÃÍ¤Ç¤¹¡£¿ôÃÍ¤Î²þÁ±¤Ï¡¢¿©»ö¡¦±¿Æ°¡¦¿çÌ²¤Ê¤ÉÊ£¹çÅª¤ÊÀ¸³è½¬´·¤Î²þÁ±¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ê¥Ã¥·¥åÃ±ÆÈ¤Ç¤Î·ò¹¯²þÁ±¸ú²Ì¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È·ë²Ì¤Î¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤è¤ê¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000400.000027019.html
◼️³ô¼°²ñ¼Ò¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¤Ï¡¢¡ÖÀ¸¤¤¬¤¤ÁÏÂ¤´ë¶È¤È¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Ë·ò¹¯¤Ç²÷Å¬¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦´ë¶ÈÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¤ä²ð¸î¥ê¥Ï¥Ó¥ê»ÜÀß¤Ê¤É333»ÜÀß(2025Ç¯12·îËö¸½ºß)¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ë¶È¤ä·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¤Î·ò¹¯¤Å¤¯¤ê»Ù±ç¤äÁ´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Î²ð¸îÍ½ËÉ»ö¶È¤Î¼õÂ÷¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ö¶È¡¢¥Û¡¼¥à¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹»ö¶È¡¢³¤³°»Ô¾ì¤Ø¸þ¤±¤¿¼èÁÈ¤Ê¤É¡¢Ä¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë·ò¹¯¤Î¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢·ò¹¯Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶èÎ¾¹ñ£²-10-14 Î¾¹ñ¥·¥Æ¥£¥³¥¢
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ ºÇ¹â·ò¹¯ÀÕÇ¤¼Ô Ë¾·î Èþº´½ï
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§1982Ç¯£¸·î
²ñ¼ÒURL¡¡¡§https://www.s-renaissance.co.jp/
◼️¥Ê¥Ã¥·¥å³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤¬·ò¹¯¤ÇË¤«¤ËÀ¸³è¤Ç¤¤ëÌ¤Íè¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤¹¤ëÅö¼Ò¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¼«¼Ò¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Â¿Ë»¤ÊËèÆü¤ÎÃæ¤Ç·ò¹¯Åª¤Ê¿©»ö¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¼ê·Ú¤Ë±ÉÍÜ´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤ë¡Önosh¡×¤Ï¡¢¼«Âð¤Ë¾ïÈ÷¤µ¤ì¤ë¡È¹ñÌ±¿©¡É¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤ÈÀìÂ°¤Î¥·¥§¥Õ¤¬³«È¯¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤ÏÅü¼Á30g°Ê²¼¡¢±öÊ¬2.5g°Ê²¼¤Î±ÉÍÜ²Á¤òËþ¤¿¤·¡¢Ë°¤¤º¤Ë¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦Ìó100¼ïÎà¤Î¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¾ï»þ¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£2018Ç¯¤Ë¡Önosh¡×¤òÈÎÇä³«»Ï¡£2025Ç¯12·î¤Ë¤ÏÎß·×ÈÎÇä¿©¿ô1.5²¯¿©¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¡Ö¿©»ö¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¼Ò²ñ¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤·¡¢³§¤µ¤ó¤ÎË¤«¤ÊÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§¥Ê¥Ã¥·¥å³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÃæÇ·Åç 3-3-3¡¡ÃæÇ·Åç»°°æ¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°16F
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÅÄÃæ¡¡ÃÒÌé
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§2016Ç¯6·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§nosh¡Ê¥Ê¥Ã¥·¥å¡Ë¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä
²ñ¼ÒURL¡¡¡§https://nosh.jp/
