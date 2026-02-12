¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
chocoZAP¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º»ö¶È¿ÊÄ½ ¿·Å¹ÊÞ¡ßÄ¾±ÄÅ¹¾ùÅÏ¤ÎÎ¾¼´¤Ç·×32Å¹ÊÞ¤ÎFC¤òÅ¸³« ¡ÁÀº¿À²Ê°å¤Ë¤è¤ë½¢Ï«»Ù±ç¤äÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤ÎÊ£¹ç»ÜÀßÅù¤ò¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ËÃÏ°è¶¦ÁÏ¤ò²ÃÂ®¡Á
https://digitalpr.jp/table_img/2574/128116/128116_web_1.png
¡¡RIZAP¥°¥ë¡¼¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¥¸Í ·ò¡Ë¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëRIZAP³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢RIZAP¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¸¥à¡ÖchocoZAP¡Ê¥Á¥ç¥³¥¶¥Ã¥×¡Ë¡×¤Ï¡¢2025Ç¯5·î¤Ë¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¡Ê°Ê²¼¡¢FC¡Ë¤Ë¤è¤ë»ö¶ÈÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤òÈ¯É½¤·¡¢2026Ç¯1·îËö»þÅÀ¤ÇFC²ÃÌÁ¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¿ô¤Ï1,682·ï¤òÄ¶¤¨¡¢46Ë¡¿Í84Å¹ÊÞ¤Î²ÃÌÁ°Õ¸þÉ½ÌÀ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÆâ¡¢·×32Å¹ÊÞ¤Ï±¿±Ä¤Ë¸þ¤±¤Æ¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¹¡£ÆâÌõ¤È¤·¤Æ¤ÏFC¿·Å¹ÊÞ¤¬13Å¹ÊÞ¡Ê¥ª¡¼¥×¥óºÑ¡§2Å¹ÊÞ¡¢½àÈ÷Ãæ¡§11Å¹ÊÞ¡Ë¡¢´ûÂ¸Ä¾±ÄÅ¹¤ÎFC¤Ø¤Î¾ùÅÏ¤¬19Å¹ÊÞ¤È·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿2026Ç¯ÅÙ¤Î½ÐÅ¹ÀïÎ¬¢¨1¤È¤·¤Æ¡¢Ä¾±Ä¡§FC¤ò50%¡§50%¤ÎÇÛÊ¬¤Ë¤Æ¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£»Ö¤Î¹â¤¤FC¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Î±¿±Ä¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö·ò¹¯¤Î¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤È¤·¤Æ¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§2026Ç¯3·î´ü°Ê¹ß¤Î½ÐÅ¹ÀïÎ¬¤Ï¸½»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤Î³Æ¼ï¾õ¶·Åù¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Ä¾±Ä¤ÈFC¤ÎÈæÎ¨´Þ¤á¸¡Æ¤¤·¤Æ¹Ô¤¯Í½Äê
¢£FCÅ¸³«¤Î¿ÊÄ½¡Ê2026Ç¯1·î31Æü»þÅÀ¡Ë
¿·Å¹ÊÞ¥ª¡¼¥×¥ó¤ÈÄ¾±ÄÅ¹¾ùÅÏ¤Î2¤Ä¤Î¼´¤ÇchocoZAP¤ÎFCÀ®Ä¹¤Î²ÃÂ®¤È¼Á¤Î¸þ¾å¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·Å¹ÊÞ¡Û¡Ê¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤è¤ë¿·µ¬¥ª¡¼¥×¥óÅ¹ÊÞ¡Ë Í·µÙÊª·ï¤Î³èÍÑ¤äÃÏ¾ì´ë¶È¤Ë¤è¤ëÃÏ°è³èÀ²½¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇRIZAP¤À¤±¤Ç¤Ï½ÐÅ¹¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ë¤âchocoZAP¤Î²ÁÃÍ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢´û¤Ë2Å¹ÊÞ¤ÎFCÅ¹¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡Ë2025Ç¯12·î13Æü¡§chocoZAP °ÂÆÞÌîÊæ¹âÅ¹¡ÊÄ¹Ìî¸©¡Ë
¡Ê2¡Ë2026Ç¯1·î10Æü¡§chocoZAP ¸¤»³±ØÁ°Å¹¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë
¡Ú¿·Å¹ÊÞ½àÈ÷Ãæ¡Û¸½ºß11Å¹ÊÞ¡ÊFC8¼Ò¡Ë¤¬³«¶È½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
¡ÚÄ¾±ÄÅ¹¾ùÅÏ¡Û¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëÅ¹ÊÞ¤ò¡¢ÃÏ°è¤ò°¦¤¹¤ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ØÂ÷¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼Â¦¤ÏÄã¥ê¥¹¥¯¤Ç»²Æþ¤Ç¤¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå¤Ë¤è¤ë¸ÜµÒËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡Ë2026Ç¯2·î1Æü¡§15Å¹ÊÞ¡ÊFC4¼Ò¤Ø¤Î¾ùÅÏ¡Ë
¢¨ÀÅ²¬¸©À¾ÆîÃÏ¶è¤Î10Å¹ÊÞ¤ò°ì³ç¾ùÅÏ¤·¤¿¡ÖÍ¸Â²ñ¼Ò¾®¸¶·úÁõ¡×¤¬Âçµ¬ÌÏ¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥¸¡¼¤È¤·¤Æ»²²è
¡Ê4¡Ë2026Ç¯3·î1Æü¡§4Å¹ÊÞ¡ÊFC2¼Ò¤Ø¾ùÅÏÍ½Äê¡Ë
¢£FC¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ë¿·¤·¤¤chocoZAP¤Î·Á
¡¡FCÅ¸³«¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤ÎÄ¾±Ä¥â¥Ç¥ë¤Ç¤ÏÀ®¤·ÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢ÃÏ°èÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºÙ¤ä¤«¤Ê±¿±Ä¤¬¤Ç¤¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿FC¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¥â¥Ç¥ë¥±¡¼¥¹¤ò3·ï¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¥chocoZAP¸¤»³±ØÁ°Å¹
¿´¿È¤Î·ò¹¯¤Ë¤Ï±¿Æ°¤¬½ÅÍ×¡¢¤À¤«¤éÃÏ°è¤Î·ò¹¯µòÅÀ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤
¡¡2026Ç¯1·î10Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡ÖchocoZAP¸¤»³±ØÁ°Å¹¡×¤Ï¡¢¿´ÎÅÆâ²Ê¡¦Àº¿À²Ê¡Ö¤È¤â¤³¤³¤í¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×±¡Ä¹¤È¤·¤ÆÃÏ°è°åÎÅ¤ò»Ù¤¨¤ë郄ÌÚÍ§ÆÁ»á¡Ê°åÎÅË¡¿Í»å°©²ñ Íý»öÄ¹¡Ë¤¬½Ð»ñ¤·¤¿¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤â¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë±¿±ÄÅ¹ÊÞ¤Ç¤¹¡£°å»Õ¤È¤·¤Æ¡¢Æü¡¹¤Î¿ÇÎÅ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤Î°ÂÄê¤Ë¤Ï¡Ö¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¿ÈÂÎ¤Î·ò¹¯¡×¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÄË´¶¤·¡¢ÃÏ°è¤Ë·ò¹¯¤ÎµòÅÀ¤òÀß¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ÃÏ°è¤Ø¤Î¹×¸¥°ÕÍß¤Ï±¿Æ°»ÜÀß¤ÎÄó¶¡¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡郄ÌÚ»á¤Ï¾ã¤¬¤¤¤ä¼À´µ¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÉÔÄ´¤ÎÍÌµ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤â¼Ò²ñ¤È·Ò¤¬¤ê¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤¿®Ç°¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤È¤â¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏÊ¡»ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¸ÛÍÑµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¼Ò²ñ¤È·Ò¤¬¤ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤ËchocoZAP¤¬ºÇÅ¬¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿±¿±Ä¤òÄÌ¤¸¤¿¡Ö¼Ò²ñ»²²è¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤«¤é¤âchocoZAP¤ËÍÍÑÀ¤ò¸«½Ð¤·¡¢³«¶È¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
chocoZAP¤¬¤â¤¿¤é¤¹¼Ò²ñ»²²è¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ
¡¡chocoZAP¤Î±¿±Ä¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢È÷ÉÊÊä½¼¤Î¾ì½ê¤«¤éÀ¶ÁÝ¼ê½ç¤Þ¤Ç¡Ö¤³¤³¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÃÖ¤±¤ÐÀµ²ò¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¾ÜºÙ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó²½¤µ¤ì¤¿»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÂÐÌÌ¶ÈÌ³¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ëÊý¤ä¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¹´Â«¤¬¥Ï¡¼¥É¥ë¤È¤Ê¤ëÊý¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸ÄÀ¤ò»ý¤ÄÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯Ìò³ä¤òÁ´¤¦¤Ç¤¤ë°Â¿´´¶¤Ë·Ò¤¬¤ëÅÀ¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß²½¤µ¤ì¤¿¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¸ÄÀ¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ç¤âÀ¸»ºÀ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¼Ò²ñ¤È¤ÎÀÜÅÀ¡×¤Ç¤¹¡£Ìµ¿Í±¿±Ä¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½À®¤êÎ©¤ÄÃ»»þ´Ö¤Ç¹×¸¥¤Ç¤¤ë´Ä¶¤È¡¢Ã¯¤â¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¡¢¤³¤ì¤é¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´¤ÈÂÎ¤òÀ°¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ö¶¦½õ¡×¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë³¹¤Å¤¯¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È郄ÌÚ»á¤Ï¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨chocoZAP¸¤»³±ØÁ°Å¹¡§¥ª¡¼¥×¥ó¤«¤é1¤«·î¤¬·Ð²á¤·¡¢½çÄ´¤Ê½¸µÒ½éÆ°¤òµÏ¿
£²¡¥chocoZAPÏÂ²Î»³Âç³ØÁ°Å¹
°Û¶È¼ï¤«¤é¤Î»²Æþ¤ÈÍ·µÙ»ñ»º¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ö¶È¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ÎÂ¿³Ñ²½
¡¡³¤³°Î¹¹ÔÀìÌç¤ÎÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¹¡¦¥Æ¥£¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¼¯Åç µÁÈÏ¡Ë¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢»ö¶È¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ÎÂ¿³Ñ²½¤È¡¢ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÁÏ½Ð¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¼èÁÈ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ëÎ¹¹Ô¹µ¤¨¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Î¹¹Ô°Ê³°¤ÎÃì¤È¤Ê¤ë»ö¶È¤òÁÏ¤ë°ì´Ä¤Ç¡¢ÏÂ²Î»³»ÔÆâ¤Î¼«¼ÒÉßÃÏÆâ¤Ë¡Ö¥¨¥¹¡¦¥Æ¥£¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥ÉÏÂ²Î»³¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡×¤È¤¤¤¦»ÜÀß¤òÁÏ¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Ê¸¤¤ÎÁí¹ç»ÜÀß¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤¤¤¤â¤Î¤¿¤Á¤ÎÎ¤¡×¤òÈ¯Â¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¹Âç¤ÊÉßÃÏÆâ¤ËchocoZAP¤òÍ¶Ã×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î¹¹Ô¤È¤¤¤¦¡ÖÈóÆü¾ï¡×¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃÏ°è¤ÎÀ¸³è¼Ô¤¬ËèÆüÄÌ¤¦¡ÖÆü¾ï¤Î·ò¹¯¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¸ÜµÒÀÜÅÀ¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ÎÂ¿³Ñ²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è½»Ì±¤Î¡Ö½¸¤Þ¤ëÍýÍ³¡×¤òºÇÂç²½¤·°µÅÝÅª¤ÊÍøÊØÀ¤òÈ÷¤¨¤¿Ê£¹ç·¿¥ì¥¸¥ã¡¼»ÜÀß¤Ë¿Ê²½
¡¡¡Ö¥¨¥¹¡¦¥Æ¥£¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥ÉÏÂ²Î»³¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡×¤Î°ì³Ñ¤ËchocoZAP¤È¤¤¤¦¡Ö¹âÉÑÅÙ¤Ç¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë»ÅÁÈ¤ß¡×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ÜÀßÁ´ÂÎ¤Î²óÍ·À¤È¼ý±×À¤ò¹â¤á¡¢ÃÏ°è¤ÎÀ¸³èÆ°Àþ¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯»î¤ß¤Ç¤¹¡£Åö½é¡¢¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤ä¥É¥Ã¥°¥«¥Õ¥§¤òÃæ¿´¤Ë·×²è¤µ¤ì¤¿Æ±»ÜÀß¤Ç¤¹¤¬¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥³¡¼¥È¤äBBQ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ä¥«¥Õ¥§¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢chocoZAP¤òÍ¶Ã×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö°¦¸¤¤òÍ·¤Ð¤»¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤à¡×¡¢¡ÖBBQ¤ÎÁ°¤Ë¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢²ÈÂ²¤â¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤â³§¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÊ£¹çÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡RIZAP¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Ã±¤Ê¤ë½ÐÅ¹¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤òÄ¶¤¨¡¢°Û¶È¼ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¶¦¤ËÃÏ°è¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£µòÅÀ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö·ò¹¯¤Î¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é²½¡×¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÁÔÂç¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
£³¡¥ÅÉÁõ¶È¤«¤é10Å¹ÊÞ¤ÎchocoZAP ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ø¡¢ÃÏ°è¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿·Ð±Ä¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î5¤ÎÀïÎ¬¡½¡½¾®¸¶·úÁõ
¡¡2026Ç¯2·î1Æü¡¢ÀÅ²¬¸©¤ÇÅÉÁõ¶È¤ò±Ä¤àÍ¸Â²ñ¼Ò¾®¸¶·úÁõ¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®¸¶¿®¼¡¡¢ËÜ¼Ò¡§ÀÅ²¬¸©³ÝÀî»Ô¡Ë¤ËÀÅ²¬¸©À¾ÉôÃÏ¶è¥¨¥ê¥¢¤ÎÄ¾±Ä 10 Å¹ÊÞ¤ò°ì³ç¤·¤Æ¾ùÅÏ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£°Û¶È¼ï¤«¤é¤ÎFC»²Æþ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿·Ð±Ä¼Ô¡¢¾®¸¶»á¤Ë¤è¤ë¡Ö5 ¤Ä¤ÎÀïÎ¬¡×¤È¡¢ÃÏ°è³èÀ¤Ë¸þ¤±¤¿Ç®¤¤ÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀïÎ¬¡¡Ö10 Å¹ÊÞ°ì³ç¡×¤Ë¤è¤ë¥¨¥ê¥¢¥«¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¼ý±×´ðÈ×¤Î³ÎÎ©
¡¡ÀÅ²¬¸©À¾ÉôÃÏ¶è¥¨¥ê¥¢¤Î¼çÍ×¤Ê¹ÔÆ°·÷Æâ¤òÌÖÍå¤¹¤ë 10 Å¹ÊÞ¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸³èÆ³Àþ¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¡¢°ÂÄêÅª¤Ê¼ý±×´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£10 Å¹ÊÞ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿ÍÅª¥ê¥½¡¼¥¹¤Î½¸ÃæÅê²¼¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢Ã±Å¹±¿±Ä¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¸úÎ¨¤òÄÉµá¤·¤Þ¤¹¡£
ÀïÎ¬¢ ´ûÂ¸»ö¶È¡ÊÅÉÁõ¶È¡Ë¤È¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥·¥Ê¥¸¡¼
¡¡ËÜ¶È¤ÎÅÉÁõ¶È¤ÈÅ¸³«¥¨¥ê¥¢¤¬Æ±¤¸¤³¤È¤«¤é¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°ÜÆ°¥³¥¹¥È¤ä¿ÍÅª¥ê¥½¡¼¥¹¤ÎÇÛÃÖ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¤¤¸úÎ¨À¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÃÏ°è¤ÇÅ¸³«Ãæ¤ÎÅÉÁõ¶È¤Î¹¹ðÅù¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Áê¾è¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀïÎ¬£Å¹ÊÞÉÊ¼Á¤Î°Ý»ý
¡¡chocoZAP ¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ëÌµ¿Í±¿±Ä¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤ÏÀ¸¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¾®¸¶·úÁõ¤Ç¤ÏÆÈ¼«¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò 1 Ì¾¸ÛÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£10 Å¹ÊÞ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢1 Ì¾¤Ç±¿±Ä¤Ç¤¤½¤¦¤ÊÅÀ¤Ï¡¢chocoZAP¤Î¶½Ì£¿¼¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¤È¾®¸¶»á¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£chocoZAP ÆÈ¼«¤Î¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼²ñ°÷¡×¡Ö¥»¥ë¥Õ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹²ñ°÷¡×Åù¤ÎÌµ¿Í±¿±Ä¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï³è¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢FC ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ý¤ÁÌ£¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀïÎ¬¤ÃÏ°è¤ÎÆü¾ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°
¡¡¥¸¥à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÈþÍÆ¡¦¥«¥é¥ª¥±¡¦¥´¥ë¥Õ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Â¿´ô¤ËÅÏ¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÇ§ÃÎ¤ò¹â¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢»ëÇ§À¤Î¹â¤¤´ÇÈÄÀßÃÖ¤ä¡¢½»Ì±¤Î¹ÔÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò½ÏÃÎ¤·¤¿¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤ÎÆü¾ï¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿¡ÖÂ¤ò±¿¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë¾ì½ê¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÇ§ÃÎ¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤¹¡£
ÀïÎ¬¥ÃÏ¸µ´ë¶È¤ò´¬¤¹þ¤à¡Ö»°Êý¤è¤·¡×¤Î·ò¹¯·Ð±Ä¥â¥Ç¥ë
¡¡ÃÏ¸µ¤Î·Ð±Ä¼Ô¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò³è¤«¤·¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ chocoZAP ¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¡¢ÃÏ¸µ´ë¶È¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸¡¢¾®¸¶·úÁõ¤Î°ÂÄê¼ý±×¤È¤¤¤¦¡Ö»°Êý¤è¤·¡×¤Î¹¥½Û´Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Ø¤Î¹×¸¥¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾ùÅÏ¤·¤¿10Å¹ÊÞ¡Û
chocoZAP MEGA¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥ÆUNY ³ÝÀîÅ¹ ¡¢chocoZAP °¦ÌîÅ¹¡¢chocoZAP ÈØÅÄ±ØÁ°Å¹¡¢chocoZAP ÉÍ¾¾ÃÃÌêÄ®Å¹¡¢chocoZAP ÉÍ¾¾Ãæ±û»°ÃúÌÜÅ¹¡¢chocoZAP ±ÈÇÏÅ¹¡¢chocoZAP ÉÍ¾¾¼¯Ã«Ä®Å¹¡¢chocoZAP º´ÌÄÂæÅ¹¡¢chocoZAP ÉÍ¾¾µÜÃÝÄ®Å¹¡¢chocoZAP ÉÍ¾¾ÆþÌîÅ¹
¢£ ±¿Æ°¤ò¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡£·ò¹¯¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤òÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡£
¡¡³¹¤Î¿·¤¿¤Ê·ò¹¯µòÅÀ¤È¤·¤Æ¤Î¿·µ¬¥ª¡¼¥×¥ó¤ä¡¢Í·µÙÊª·ï¤Î³èÍÑ¡¢»ö¶È¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ÎÂ¿³Ñ²½¤Ê¤É¡¢FC¥ª¡¼¥Ê¡¼´ë¶È¤¬chocoZAP±¿±Ä¤Ë¤«¤±¤ëÍ×Ë¾¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤âRIZAP¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ê¥¢ÆÃÀ¤ò¸«¶Ë¤á¡¢¶¥¹ç¥ê¥¹¥¯¤ä¼ý±×À¤Î¸¡¾Ú¤Ê¤É¡¢ÀïÎ¬Åª¤ÊÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤éÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¤ÎFCÅ¸³«¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£chocoZAP¤ÏÁ´¹ñ¤Ë8,000Å¹ÊÞ°Ê¾å¢¨2¤Î½ÐÅ¹¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤ë¤È»î»»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î100%Ä¾±Ä¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃÏ°è¤ÎFC¥ª¡¼¥Ê¡¼´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÁ´¹ñµ¬ÌÏ¤Ç¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£2026Ç¯ÅÙ¤Ï¿·µ¬½ÐÅ¹¤Ë¤ª¤±¤ëFCÈæÎ¨50%¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡¢¹¹¤Ê¤ëÃÏ°è¤Ø¤Î¿»Æ©¤ò¿ä¿Ê¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¼èÁÈ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢chocoZAP¤Ç¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯·ò¹¯¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤¿¤á¤Î·ò¹¯¤Î¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¤ÎFCÅ¸³«¤Î²ÃÂ®¤Ï¡¢¤½¤Î»Ö¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤Î³§ÍÍ¤È¤Î¶¦½õ¤Î¾Ú¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÁÏ°Õ¹©É×¤ÈRIZAP¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´¿È¤Î·ò¹¯¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¡×¤Ë¤¢¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2¡§º£¸å¤Î³°Éô´Ä¶¤äºâÌ³¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê
¢£chocoZAP(¥Á¥ç¥³¥¶¥Ã¥×)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡»¥³¥ó¥»¥×¥È¡§¡Ö´ÊÃ±¡×¡¢¡ÖÊØÍø¡×¡¢¡Ö³Ú¤·¤¤¡×
¡»Å¹ÊÞ¿ô¡§1,862Å¹ÊÞ¢¨3
¡»ÍøÍÑÎÁ¶â¡§·î³Û3,278±ß(ÀÇ¹þ)
¡»ÆÃÄ§
¡¡2022Ç¯7·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡ÖchocoZAP¡×¤Ï¡¢¡Ö1Æü5Ê¬¤Î¤Á¤ç¤¤¥È¥ì¡¦·ò¹¯½¬´·¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Î³«È¯¤ä¡¢±¿Æ°¤Î¤ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡ÖÈþÍÆ¡×¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹Å¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¹ñ¤Ç1,862Å¹ÊÞ¢¨3²ñ°÷¿ô¤Ï111.3Ëü¿Í¢¨4ÆÍÇË¤·¡¢¹ñÆâ¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à²ñ°÷¿ôÆüËÜ°ì¢¨5Ã£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÆüËÜÃæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤ÎÀ¼¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢·ò¹¯¤Ç³èÎÏ¤Ë°î¤ì¤¿¼Ò²ñ¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤´Äó¶¡¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢¤è¤êÉý¹¤¤¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç·ò¹¯Áý¿Ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥éÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://chocozap.jp/
²ñ¼ÒÌ¾¡§RIZAP³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½ÉÈ¬ÃúÌÜ17ÈÖ1¹æ ½»Í§ÉÔÆ°»º¿·½É¥°¥é¥ó¥É¥¿¥ï¡¼36³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡À¥¸Í ·ò
¢¨3¡§2026Ç¯2·î12Æü»þÅÀ
¢¨4¡§2026Ç¯2·î12Æü»þÅÀ
¢¨5¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´ºº¤Ë°Íµò¤·¤¿¼«¼ÒÄ´ºº¡£ºßÀÒ²ñ°÷¿ô¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥à³Æ¼Ò¤Î¸øÉ½ÃÍµÚ¤ÓÈó¸øÉ½¼Ò¤ÏÇä¾åÅù¤«¤é¿ä·×ÃÍ¤ÎÈæ³Ó¡£(2023Ç¯11·îÄ´¤Ù¡Ë¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê https://lp.chocozap.jp/note-03/ ¡Ë
