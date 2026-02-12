ドラッグデリバリーから電子機器冷却まで：圧電マイクロポンプ市場は年平均17.2%成長予測
圧電マイクロポンプは、構造がコンパクトな流体デバイスであり、圧電効果を利用して流体を駆動します。（天然鉱物や人工的に合成された金属・セラミックスなどの特殊材料は、機械的変形時に電気を発生し、この現象を圧電効果と呼びます。）
圧電マイクロポンプの利点の一つは、構造がシンプルであることです。逆圧電効果（逆圧電効果：圧電材料に両端から電圧を印加すると機械的変位が生じる現象）を利用し、ダイアフラムが電界刺激により収縮・膨張します。このダイアフラムの変位によって生じた圧力差が作動流体を前進させることで、ポンピング動作が実現します。
このように圧電効果を用いて流体を輸送するプロセスは「圧電アクチュエーション（圧電駆動）」と呼ばれます。構成要素も非常に少なく、主に（1）圧電材料を変形させるための電圧を供給する電源、（2）流体を収容する流体室、（3）流路内の流体方向を制御するバルブ、（4）機械的変形を担う圧電セラミック素子、があれば十分です。
圧電マイクロポンプは、ドラッグデリバリーシステムや分析装置、チップ型ラボ機器、電子機器の冷却システムなどのマイクロ流体・マイクロポンプ用途に特に適しています。その小型サイズ、高精度な流量制御、低消費電力といった特性から、低流量・限られた空間内での精密流体制御が求められるアプリケーションで注目を集めています。
圧電マイクロポンプ産業は、マイクロ流体制御技術の進展とともに着実に成長を遂げている分野である。特に医療機器、分析装置、ウェアラブル機器など、微量な流体の精密な移送が求められる用途において、その価値が高まっている。シンプルな構造と高いエネルギー効率を兼ね備えた圧電マイクロポンプは、小型化・省電力化が進む市場ニーズに合致し、多くの新興企業や研究機関が注目する技術となっている。
この市場の主な成長要因には、バッテリー駆動型デバイスの普及や、遠隔医療、個別化医療といった次世代医療モデルの拡大が挙げられる。また、マイクロポンプ自体の信頼性や制御精度の向上により、従来のポンプ技術では対応できなかった領域にも応用が広がっている。さらに、センサーやマイクロアクチュエータとの統合が進むことで、インテリジェントな流体制御システムへの展開も期待され、今後も新たな需要が継続的に創出される見込みである。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界圧電マイクロポンプ市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/593026/piezoelectric-micropumps）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが17.2%で、2031年までにグローバル圧電マイクロポンプ市場規模は1.52億米ドルに達すると予測されている。
図. 圧電マイクロポンプ世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341573/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341573/images/bodyimage2】
図. 世界の圧電マイクロポンプ市場におけるトップ12企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、圧電マイクロポンプの世界的な主要製造業者には、Murata Manufacturing、Shenzhen Heyi Precision Pump Industry Technology Co., Ltd.、AUDIOWELL、Nippon Keiki Seisakusho、MicroJet Technology、Ion Science、Bartels Mikrotechnik、Changzhou VITU Fluid Technology Co., Ltd.、The Lee Company、Shenzhen Maxclever Elec Co., Ltd.などが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約81.0%の市場シェアを持っていた。
圧電マイクロポンプの利点の一つは、構造がシンプルであることです。逆圧電効果（逆圧電効果：圧電材料に両端から電圧を印加すると機械的変位が生じる現象）を利用し、ダイアフラムが電界刺激により収縮・膨張します。このダイアフラムの変位によって生じた圧力差が作動流体を前進させることで、ポンピング動作が実現します。
このように圧電効果を用いて流体を輸送するプロセスは「圧電アクチュエーション（圧電駆動）」と呼ばれます。構成要素も非常に少なく、主に（1）圧電材料を変形させるための電圧を供給する電源、（2）流体を収容する流体室、（3）流路内の流体方向を制御するバルブ、（4）機械的変形を担う圧電セラミック素子、があれば十分です。
圧電マイクロポンプは、ドラッグデリバリーシステムや分析装置、チップ型ラボ機器、電子機器の冷却システムなどのマイクロ流体・マイクロポンプ用途に特に適しています。その小型サイズ、高精度な流量制御、低消費電力といった特性から、低流量・限られた空間内での精密流体制御が求められるアプリケーションで注目を集めています。
圧電マイクロポンプ産業は、マイクロ流体制御技術の進展とともに着実に成長を遂げている分野である。特に医療機器、分析装置、ウェアラブル機器など、微量な流体の精密な移送が求められる用途において、その価値が高まっている。シンプルな構造と高いエネルギー効率を兼ね備えた圧電マイクロポンプは、小型化・省電力化が進む市場ニーズに合致し、多くの新興企業や研究機関が注目する技術となっている。
この市場の主な成長要因には、バッテリー駆動型デバイスの普及や、遠隔医療、個別化医療といった次世代医療モデルの拡大が挙げられる。また、マイクロポンプ自体の信頼性や制御精度の向上により、従来のポンプ技術では対応できなかった領域にも応用が広がっている。さらに、センサーやマイクロアクチュエータとの統合が進むことで、インテリジェントな流体制御システムへの展開も期待され、今後も新たな需要が継続的に創出される見込みである。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界圧電マイクロポンプ市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/593026/piezoelectric-micropumps）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが17.2%で、2031年までにグローバル圧電マイクロポンプ市場規模は1.52億米ドルに達すると予測されている。
図. 圧電マイクロポンプ世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341573/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341573/images/bodyimage2】
図. 世界の圧電マイクロポンプ市場におけるトップ12企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、圧電マイクロポンプの世界的な主要製造業者には、Murata Manufacturing、Shenzhen Heyi Precision Pump Industry Technology Co., Ltd.、AUDIOWELL、Nippon Keiki Seisakusho、MicroJet Technology、Ion Science、Bartels Mikrotechnik、Changzhou VITU Fluid Technology Co., Ltd.、The Lee Company、Shenzhen Maxclever Elec Co., Ltd.などが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約81.0%の市場シェアを持っていた。