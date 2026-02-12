日本の高電圧直流送電（HVDC）システム市場規模・シェアレポート、成長および予測 2025年～2035年
KD Market Insightsは、「日本の高電圧直流送電（HVDC）システム市場の将来動向および機会分析 - 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発行を発表いたします。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク分析、ならびに各社の市場投入戦略（GTM戦略）の理解を行っています。
市場概要
高電圧直流（HVDC）送電システムは、長距離にわたって電力を最小限の損失で輸送するために使用される先進的な送電技術です。従来の交流（AC）システムとは異なり、HVDCは大容量電力の効率的な送電、電力系統の相互接続、再生可能エネルギー源の統合を可能にします。日本では、HVDCシステムは地域間系統の連系、周波数差の安定化、洋上再生可能エネルギープロジェクトの支援において重要な役割を果たしています。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/836
日本の電力網は、東日本が50Hz、西日本が60Hzという2つの周波数帯に分かれているという特徴があり、需給バランスを全国規模で調整するために、HVDCバック・トゥ・バック変換所および連系線が不可欠です。再生可能エネルギーの導入拡大や送電網の近代化施策の進展に伴い、HVDC技術の重要性はますます高まっています。
市場規模およびシェア
日本のHVDC送電システム市場は、およそ12億～16億米ドルと推定されており、さらに長期的なパイプラインプロジェクトも進行中です。同市場は、再生可能エネルギーの統合および地域間送電網の強化を背景に、今後10年間で年平均成長率（CAGR）7～9％で成長すると予測されています。
用途別では、特に東西周波数帯を接続する地域間系統連系プロジェクトが大きなシェアを占めています。洋上風力発電の統合は、日本が2050年までのカーボンニュートラル目標達成に向けて再生可能エネルギー容量を拡大していることから、高成長が見込まれる分野です。構成要素別では、変換所およびパワーエレクトロニクスシステムが最大の投資シェアを占め、続いてHVDCケーブルおよび制御システムが続きます。
主な成長要因
再生可能エネルギーの拡大：大規模な洋上風力および太陽光発電プロジェクトには、長距離かつ大容量の送電が必要です。
周波数変換の必要性：HVDCは、日本の50Hz地域と60Hz地域間の電力融通を可能にします。
送電網近代化施策：老朽化インフラの更新により、高効率送電技術への投資が促進されています。
エネルギー安全保障とレジリエンス：HVDCは電力系統の安定性を向上させ、災害復旧能力を強化します。
政府の脱炭素政策：日本のカーボンニュートラルロードマップは、HVDCシステムによって支えられる再生可能エネルギー統合を推進しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341605/images/bodyimage1】
市場セグメンテーション
構成別：
単極HVDCシステム
双極HVDCシステム
バック・トゥ・バックHVDCシステム
構成要素別：
変換所
HVDCケーブル（架空および海底）
制御および保護システム
用途別：
地域間系統連系
洋上風力発電送電
長距離大容量送電
