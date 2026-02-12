次世代に介護の“リアル”と“未来”を届ける動画第二弾を公開～仕事選びに悩む若い世代に寄り添い、介護の魅力を伝える短編ドラマ～
ＳＯＭＰＯケア株式会社（本社：東京都品川区／代表取締役社長 鷲見 隆充、以下、「当社」）は、従来の介護職に対するイメージを変えていくための施策のひとつとして、若い方々に介護の仕事の正しい理解を促し、魅力を伝える新たな動画を公開しています。2025年12月11日に公開した第一弾に続き、第二弾として、求職活動に悩む若い世代を主人公とした短編ドラマを2月10日に公開しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341601/images/bodyimage1】
【ショートドラマ】やりたいことが、見つからない。
https://youtu.be/ScLeCl2lTKs
１． 背景と目的
少子高齢化が進む日本において、介護サービスを必要とする方に対し、担い手が圧倒的に不足する「介護人材の需給ギャップ」は深刻な社会課題となっています。また、多くの産業で若手人材の獲得競争が激化しています。その中でも介護業界は、社会に不可欠な存在であるものの、旧来の固定観念から若い方々の就職先の選択肢として十分に認識されていません。このため、介護業界では未来の担い手確保も大きな課題となっています。
当社はこうした状況を打破すべく、テクノロジー・デジタル・データ・AI を積極的に活用した「未来の介護」や、処遇改善を通じ、働きやすく、働きがいのある職場環境の整備を進めています。さらに、従来の介護職にある「3K」のイメージを「変えていく」、「価値ある」、「感動できる」介護の「New 3K」へと変革する施策も行っています。実際の介護現場は、テクノロジー・デジタル・データ・AI 化による業務効率化、多様な専門性を活かしたキャリアパスの広がりなど、日々進化を続けており、ご利用者の人生に寄り添う本質的なやりがいはもちろん、日本の未来を切り開く変革にチャレンジができる風土といった、多くの前向きな魅力が存在します。
当社は、こうした介護の「今」と「未来」を若い方々に正しく届け、介護の仕事が持つ本来の価値や可能性を知っていただくことが急務であると考え、このたび動画による情報発信の強化に至りました。施策の第一弾として、介護の仕事が持つ専門性や、テクノロジー等の活用による進化、当社で描ける多様なキャリアについて人事部長や当社で活躍する職員が語る動画を、国内最大規模のソーシャル経済メディア「NewsPicks」で2025年12月11日に公開しています※。
そして本施策の第二弾として、求職活動に悩む若い世代を主人公とした短編ドラマを公開しました。
※2025年12月11日リリース 次世代に介護の“リアル”と“未来”を届ける新たな動画を公開～第一弾は12月11日から「NewsPicks」で業界の進化を、第二弾はドラマで等身大の働きがいを描く～
https://www.sompocare.com/uploads/2025/12/news_1212.pdf
２． 動画第二弾の概要
本作は、求職活動中の誰もが抱える「焦り」や「迷い」に寄り添い、本人が気付いていない想いを自覚していく過程での、視野の広がりや行動の変容を描いたドラマです。
「やりたいことが見つからない」と悩みながら、求職活動を続ける主人公の女性。祖母の施設入居をきっかけに、彼女は初めて介護施設を訪れます。そこで目にしたのは、これまで抱いていたイメージとは異なる「介護の光景」でした。施設内で活躍するロボット、明るい表情で過ごす祖母、そして生き生きと働く職員たち。介護の現場で出会った介護士との対話を通じて、主人公は介護の仕事が変化していることに触れ、少しずつ関心を抱き、自ら情報取集を始めます。
本作の撮影は、当社の介護付きホーム「ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ船堀」で行いました。主人公と介護士が対話するシーンは、大きな窓から明るい光が差し込む5階フロアで撮影しています。吹き抜けを生かし、屋上から5階を見下ろすカットが印象的です。また、ご利用者や職員の穏やかな雰囲気、自然な笑顔など、当社ホームの日常も収めています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341601/images/bodyimage1】
【ショートドラマ】やりたいことが、見つからない。
https://youtu.be/ScLeCl2lTKs
１． 背景と目的
少子高齢化が進む日本において、介護サービスを必要とする方に対し、担い手が圧倒的に不足する「介護人材の需給ギャップ」は深刻な社会課題となっています。また、多くの産業で若手人材の獲得競争が激化しています。その中でも介護業界は、社会に不可欠な存在であるものの、旧来の固定観念から若い方々の就職先の選択肢として十分に認識されていません。このため、介護業界では未来の担い手確保も大きな課題となっています。
当社はこうした状況を打破すべく、テクノロジー・デジタル・データ・AI を積極的に活用した「未来の介護」や、処遇改善を通じ、働きやすく、働きがいのある職場環境の整備を進めています。さらに、従来の介護職にある「3K」のイメージを「変えていく」、「価値ある」、「感動できる」介護の「New 3K」へと変革する施策も行っています。実際の介護現場は、テクノロジー・デジタル・データ・AI 化による業務効率化、多様な専門性を活かしたキャリアパスの広がりなど、日々進化を続けており、ご利用者の人生に寄り添う本質的なやりがいはもちろん、日本の未来を切り開く変革にチャレンジができる風土といった、多くの前向きな魅力が存在します。
当社は、こうした介護の「今」と「未来」を若い方々に正しく届け、介護の仕事が持つ本来の価値や可能性を知っていただくことが急務であると考え、このたび動画による情報発信の強化に至りました。施策の第一弾として、介護の仕事が持つ専門性や、テクノロジー等の活用による進化、当社で描ける多様なキャリアについて人事部長や当社で活躍する職員が語る動画を、国内最大規模のソーシャル経済メディア「NewsPicks」で2025年12月11日に公開しています※。
そして本施策の第二弾として、求職活動に悩む若い世代を主人公とした短編ドラマを公開しました。
※2025年12月11日リリース 次世代に介護の“リアル”と“未来”を届ける新たな動画を公開～第一弾は12月11日から「NewsPicks」で業界の進化を、第二弾はドラマで等身大の働きがいを描く～
https://www.sompocare.com/uploads/2025/12/news_1212.pdf
２． 動画第二弾の概要
本作は、求職活動中の誰もが抱える「焦り」や「迷い」に寄り添い、本人が気付いていない想いを自覚していく過程での、視野の広がりや行動の変容を描いたドラマです。
「やりたいことが見つからない」と悩みながら、求職活動を続ける主人公の女性。祖母の施設入居をきっかけに、彼女は初めて介護施設を訪れます。そこで目にしたのは、これまで抱いていたイメージとは異なる「介護の光景」でした。施設内で活躍するロボット、明るい表情で過ごす祖母、そして生き生きと働く職員たち。介護の現場で出会った介護士との対話を通じて、主人公は介護の仕事が変化していることに触れ、少しずつ関心を抱き、自ら情報取集を始めます。
本作の撮影は、当社の介護付きホーム「ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ船堀」で行いました。主人公と介護士が対話するシーンは、大きな窓から明るい光が差し込む5階フロアで撮影しています。吹き抜けを生かし、屋上から5階を見下ろすカットが印象的です。また、ご利用者や職員の穏やかな雰囲気、自然な笑顔など、当社ホームの日常も収めています。