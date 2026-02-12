岩手県北上市の子ども食堂にシステムキッチン「ＳＴＥＤＩＡ」を寄贈、一般社団法人リビングアメニティ協会 「こども応援プロジェクト」に協力
クリナップ（本社：東京都荒川区 代表取締役 社長執行役員：竹内 宏）は一般社団法人リビングアメニティ協会（所在地：東京都千代田区、会長：内藤弘康）による、未来を担う子どもを応援する「ALIAこども応援プロジェクト」を通じて、岩手県北上市のこども食堂「わらすば」にシステムキッチン「STEDIA」を寄贈しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341594/images/bodyimage1】
贈呈書をお送りし、記念撮影（左から大内理事長、竹内社長）
当社が加盟している一般社団法人リビングアメニティ協会(以下、ALIA)ではSDGs推進における社会問題分野への貢献として、2022年度から「ALIAこども応援プロジェクト」を立ち上げ、「こども食堂」への支援を行っています。
この度当社もこの取組みに賛同し、岩手県北上市の「わらすばこども食堂（運営：NPO法人わらすば）」にシステムキッチン「STEDIA」を寄贈しました。2月3日に当社の竹内宏 代表取締役 社長執行役員が訪問し、子どもたちを取り巻く環境や現状、これからの社会課題等について、同施設代表の大内玲子理事長と意見交換を行いました。
近年「子ども食堂」は、子どもへの食事支援だけではなく大人も利用できる地域交流の場として、全国 1 万カ所以上に広がっています。クリナップでは今後も同プロジェクトへの協賛を継続するとともに、「弁当の日応援プロジェクト」における食育支援や「クリナップキッズレスリング」の運営を通じて、子どもたちの健全な育成と地域社会の発展に貢献する取り組みを支援していきます。
■寄贈したSTEDIAの概要
・サイズ：L型壁付キッチン 間口270cm×165cm、高さ85cm、奥行65cm
・扉 色：Class５ ルオントグレージュ
・主な機能：ステンレスキャビネット、流レールシンク、洗エールレンジフード
■本文中の団体名と公式サイトURL
・一般社団法人リビングアメニティ協会
https://www.alianet.org/
・ALIAこども応援プロジェクト
https://www.alianet.org/guides/sdgs/project/
・わらすばこども食堂（運営：NPO法人わらすば）
https://www.warasuba.com/
・弁当の日応援プロジェクト
https://bentounohi.jp/
・クリナップキッズレスリング
https://cleanup.jp/wrestling/social-contribution.shtml
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341594/images/bodyimage3】
観音扉のセクショナルキッチン（上）から継ぎ目がなく引き出し式のシステムキッチン「STEDIA」へ（下）。「引き出しの中がステンレスで清潔で、かつ、収納力と作業性が向上し、料理がしやすくなりました！」（大内理事長談）
配信元企業：クリナップ株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341594/images/bodyimage1】
贈呈書をお送りし、記念撮影（左から大内理事長、竹内社長）
当社が加盟している一般社団法人リビングアメニティ協会(以下、ALIA)ではSDGs推進における社会問題分野への貢献として、2022年度から「ALIAこども応援プロジェクト」を立ち上げ、「こども食堂」への支援を行っています。
この度当社もこの取組みに賛同し、岩手県北上市の「わらすばこども食堂（運営：NPO法人わらすば）」にシステムキッチン「STEDIA」を寄贈しました。2月3日に当社の竹内宏 代表取締役 社長執行役員が訪問し、子どもたちを取り巻く環境や現状、これからの社会課題等について、同施設代表の大内玲子理事長と意見交換を行いました。
近年「子ども食堂」は、子どもへの食事支援だけではなく大人も利用できる地域交流の場として、全国 1 万カ所以上に広がっています。クリナップでは今後も同プロジェクトへの協賛を継続するとともに、「弁当の日応援プロジェクト」における食育支援や「クリナップキッズレスリング」の運営を通じて、子どもたちの健全な育成と地域社会の発展に貢献する取り組みを支援していきます。
■寄贈したSTEDIAの概要
・サイズ：L型壁付キッチン 間口270cm×165cm、高さ85cm、奥行65cm
・扉 色：Class５ ルオントグレージュ
・主な機能：ステンレスキャビネット、流レールシンク、洗エールレンジフード
■本文中の団体名と公式サイトURL
・一般社団法人リビングアメニティ協会
https://www.alianet.org/
・ALIAこども応援プロジェクト
https://www.alianet.org/guides/sdgs/project/
・わらすばこども食堂（運営：NPO法人わらすば）
https://www.warasuba.com/
・弁当の日応援プロジェクト
https://bentounohi.jp/
・クリナップキッズレスリング
https://cleanup.jp/wrestling/social-contribution.shtml
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341594/images/bodyimage3】
観音扉のセクショナルキッチン（上）から継ぎ目がなく引き出し式のシステムキッチン「STEDIA」へ（下）。「引き出しの中がステンレスで清潔で、かつ、収納力と作業性が向上し、料理がしやすくなりました！」（大内理事長談）
配信元企業：クリナップ株式会社
プレスリリース詳細へ