韮崎市で女子ゴルフの未来を育てる「Ascent Bond Ladies Tour 2026」開催決定
女子ゴルフの次世代を担う選手たちの挑戦を後押しする大会「Ascent Bond Ladies Tour 2026」が、
2026（令和8）年2月26日（木）、韮崎市内で開催されます。
本大会は、プロテスト合格率わずか約3％という厳しい世界に挑み続ける女子ゴルファーに、
「実戦の場」と「応援してくれる人とのつながり」を提供することを目的に立ち上げられました。
競技だけでなく、栄養・メンタル・医学面からのサポートも取り入れた、これまでにない育成型ツアーとして注目されています。
■開催概要
大会名：Ascent Bond Ladies Tour 2026
開催日：2026（令和8）年2月26日（木）
スタート時間：午前8時30分（トップスタート）
会場：カントリークラブ グリーンバレイ
（山梨県韮崎市穂坂町上今井1849）
韮崎市を舞台に、全国から集まる若手女子ゴルファーたちが真剣勝負を繰り広げます。
市民とともにつくる大会へ サポーター（個人スポンサー）を募集
大会では、選手たちの挑戦を支える個人サポーターを募集しています。
サポーターは、大会を楽しみながら選手を間近で応援できる特典が用意されています。
【サポータープラン（一例） 】
■ゴールドプラン（50,000円／回）
・大会公式Webサイト・大会プログラムにお名前掲載（大）
・選手とのコミュニケーションラウンド参加
・推し選手との写真撮影・サイン
■シルバープラン（30,000円／回）
・Webサイトにお名前掲載（中）
・推し選手との写真撮影・サイン
■ブロンズプラン（10,000円／回）
・Webサイトにお名前掲載（小）
・推し選手との写真撮影・サイン
韮崎市から羽ばたく選手たちの成長を、応援という形で支えることができます。
観戦について（ギャラリーの方へ）
本大会の観戦は事前登録制となります。
ギャラリーパスは、公式ホームページの「個人スポンサー」ページより事前に購入してください。
※当日券の販売はありません
※ギャラリー用駐車場あり
主催・後援など
■主催
Ascent Bond Ladies Tour運営事務局
株式会社AiRENS（アイレンズ）
TFOプランニング
韮崎市スポーツコミッション
■後援
韮崎市
一般社団法人 韮崎市観光協会
■協力
nanairo株式会社
山梨学院大学ゴルフ部
問い合わせ・詳細情報
公式ホームページ
https://ascentbond.com/
https://www.instagram.com/abltour/
韮崎市の魅力を紹介｜カントリークラブ グリーンバレイ♪
ホールごとに移り変わる雄大な山々を贅沢に望み、自然を堪能できるゴルフ場。
カントリークラブグリーンバレイでは、戦略性の高い本格的チャンピオンコースの「白樺コース」と、リーズナブルな料金のカジュアルコース「すずらんコース」がございます。
季節により様々な装いを見せるコースと、四季折々の料理を存分にお楽しみいただけます。
住所：〒407-0172韮崎市穂坂町上今井1849
電話番号：0551-22-3131(受付時間：7時～17時)
駐車場：約200台
公式サイト：http://www.cc-greenvalley.com/
公式Instagram：https://www.instagram.com/cc.greenvalley/
詳しくはこちら
https://www.nirasaki-kankou.jp/kankou_spot/sangaku_outdoor/golf/8452.html