イオンフィナンシャルサービス株式会社(代表取締役社長：深山 友晴、以下、当社)とイオンマーケティング株式会社(代表取締役社長：伊藤 秀樹)は、東京都公式アプリ「東京アプリ(※1)」で付与される「東京ポイント(※2)」の交換先として、新たにAEON Pay加盟店などで利用可能な「WAON POINT(※3)」が選定されたことをお知らせいたします。

なお、交換が可能となる日時につきましては、決まり次第お知らせいたします。





東京アプリ×AEONPay





「WAON POINT」は、都内のイオングループ店舗をはじめ、暮らしの中のさまざまなシーンで身近なAEON Pay加盟店などで、お客さまの毎日の暮らしに寄り添うポイントとしてご利用いただけます。









■概要

交換内容 ：東京ポイント(100pt)につき、100WAON POINTへ交換

交換開始日：決まり次第お知らせします





※1 「東京アプリ」は、東京都が公式に提供するスマートフォンアプリです。

※2 「東京ポイント」は、社会的意義のある活動への参加等に応じて付与され、

民間決済事業者のポイントなどへ交換できる仕組みが提供されています。

東京ポイントの有効期限は、「東京アプリ」から確認いただけます。

「東京アプリ」「東京ポイント」については、下記ページをご確認ください。

(東京都公式アプリホームページ： https://www.tokyoapp.metro.tokyo.lg.jp/ )





※3「WAON POINT」に関しては、下記ページをご確認または加盟店へお問い合わせください

(WAON POINTホームぺージ： https://www.smartwaon.com/pc/#/guide )





今後も当社は、自治体や加盟店(パートナー)とともに、お客さまの利便性向上に取り組んでまいります。