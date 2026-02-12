株式会社LIHIT LAB.（本社：大阪市中央区農人橋1-1-22 代表取締役社長：田中宏和）は、2026年2月中旬より、Mutual(ミューチュアル)シリーズの第4弾として、新製品(5品番24SKU)を発売いたします。Mutual(ミューチュアル)シリーズは、オフィスにもプライベートにも、どんな場所でも馴染むデザインとカラーリングで使う人の日常に「寄り添い」、「共感する」をコンセプトにしたシリーズです。

ガジェット類やおもちゃの収納にも活用できるファイルケースや、省スペース収納できるとじ具が特長のリングファイルなど4種類のファイル類が新たにラインナップ。Mutual(ミューチュアル)シリーズのシンプルかつ落ち着きのある色合いは、普段使いはもちろん、大人ユーザーでも使いやすくオフィスユースに適したデザインです。

■ファイルケース

書類や小物をまとめて収納。厚型は、書類のほかにもPC周辺機器や小物の収納にも活用できます。

カラーバリエーション

薄型 全6色

厚型 全3色

商品スペック

薄型品番：A-2029定価：850円適正収容枚数：270枚材質：表紙/ポリプロピレン(生地厚A-2029/0.5mm、A-2039/0.75mm)、本体・フレーム/ポリプロピレン

厚型品番：A-2039定価：980円適正収容枚数：400枚材質：表紙/ポリプロピレン(生地厚A-2029/0.5mm、A-2039/0.75mm)、本体・フレーム/ポリプロピレン

■リングファイル＜ツイストリング スマートリング＞

カラーバリエーション

全6色

品番：F-2005定価：620円最大収容枚数：コピー用紙180枚材質：表紙/ポリプロピレン(生地厚0.9mm)、とじ具/スチール※リング内径22mm※分別廃棄が出来る工夫をしたカシメ鋲使用のとじ具

■ルーパーレターファイル

紙おさえと、とじ足が一体化した使いやすいデザイン

カラーバリエーション

全6色

品番：F-2106定価：380円最大収容枚数：コピー用紙100枚材質：本体/ポリプロピレン(生地厚0.75mm)、とじ具/ポリプロピレン

■クリヤーブック

20P、40Pにつづき60ポケットがラインナップに追加。収容枚数のバリエーションが拡大。

カラーバリエーション

品番：N-2402定価：1,250円最大収容枚数：コピー用紙100枚材質：本体/ポリプロピレン(生地厚0.75mm)、とじ具/ポリプロピレン