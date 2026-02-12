「リーベルホテル大阪」春の味覚を愉しむ、季節の一皿。1F「Cafe＆Bar LIBER」春限定メニューが登場！
リーベルホテル大阪(所在地：大阪市此花区)の1F「Cafe & Bar LIBER」にて、2026年3月1日(日)から春の訪れを感じる季節限定メニューを展開します。春が旬の食材を取り入れた料理やスイーツなど、この時期ならではの味わいをお楽しみいただけます。
「LIBER(リーベル)」コース 14,000円
「Cafe & Bar LIBER」では、春の訪れに合わせ、2種の春限定コースをご用意しました。春が旬の食材を取り入れたコースメニューは、食材本来の味わいを活かしつつ、彩りにもこだわった春らしいラインアップです。メインディッシュには、店内の石窯で丁寧に焼き上げる炭火焼ステーキをご提供。
「Cafe & Bar LIBER」を代表する一皿がコースの魅力を引き立てます。
カフェメニューからは、「陰影」をコンセプトにした2種の苺のパフェが登場します。白と黒のコントラストを取り入れ、見た目にも印象的な一品に仕上げました。また、ジェラートには、苺を使用した春限定フレーバーをはじめ、濃厚な味わいが特徴のお茶を使用したフレーバーもラインアップ。季節感と素材の個性が楽しめるスイーツを取り揃えております。
季節の移ろいを感じながら、「Cafe & Bar LIBER」ならではの春の味わいをお楽しみください。
■春のディナーコース
季節の食材を活かしたコース料理を気軽に楽しめる「Saison(セゾン)」と、より華やかで充実したラインアップの「LIBER(リーベル)」の2種をご用意しております。彩り鮮やかで春の始まりを感じさせる前菜「春野菜と紫蘇香るホタテ貝柱のゼリー寄せ 菜園風」や「春キャベツと新じゃがのポタージュ 桜エビのパニプリを浮かべて」、石窯でじっくりと焼き上げた桜鯛を使用した「桜鯛の石窯焼き 緑茶のブールブラン ふきのとうのバターを纏わせて」など旬の素材を贅沢に使用。メインディッシュの「炭火焼ステーキ」は、噛むほど脂があふれてとろける肉質が魅力。春の香りが漂う至福のフレンチジャポネを心ゆくまでご堪能ください。
「Saison(セゾン)」コース 9,500円
「LIBER(リーベル)」コース 14,000円
販売期間：2026年3月1日(日)～2026年5月31日(日)
【商品概要】
「Saison(セゾン)」 9,500円
春野菜と紫蘇香るホタテ貝柱のゼリー寄せ 菜園風、
桜鯛の石窯焼き 緑茶のブールブラン ふきのとうのバターを纏わせて、
国産牛の炭火焼ステーキと旬野菜の石窯焼き 自家製バーニャカウダ添えなど、
全6品のコース
「LIBER(リーベル)」 14,000円
春野菜と紫蘇香るホタテ貝柱のゼリー寄せ 菜園風、
子羊とスカモルツァチーズのパルマンティエ風 ラズベリーのソース、
桜鯛の石窯焼き 緑茶のブールブラン ふきのとうのバターを纏わせて、
鳥取和牛の炭火焼ステーキ 旬野菜の石窯焼き 自家製バーニャカウダ添えなど、
全8品のコース
※各コースにグレードアップメニューをご用意しております。
詳細はレストラン予約ページをご確認ください。
＜ご予約はこちらから＞
https://www.tablecheck.com/shops/hotel-liber-cafebar/reserve?menu_lists=698aa48dc0776979187f814d
■季節のスイーツ「パフェ・オ・フレーズ」
「陰影」をコンセプトに、白と黒それぞれの美しさを表現したフォトジェニックな仕上がり。「光」を意味する「lumiere(リュミエール)」は、明るくやさしいピンクと白が織りなす美しい層が特徴で、苺の華やかさを色彩でも楽しめる一品。また、「薄暗い」を意味する「obscur(オブスキュール)」は、黒を基調とした深みのある色味の中に、苺の赤がアクセントとして映え、上品で洗練された存在感を放ちます。通常サイズに加え、少量で楽しめるショートサイズもご用意しております。シーンや気分に合わせて、お好みのサイズをお選びください。
パフェ・オ・フレーズ「lumiere(リュミエール)」
パフェ・オ・フレーズ「obscure(オブスキュール)」
販売期間：2026年3月1日(日)～2026年5月14日(木)
提供時間：14時～21時30分（ラストオーダー21時）
※ショートサイズは11時30分～14時の提供とさせていただきます。
【商品概要】
「lumiere(リュミエール)」 2,400円／「petit lumiere(ペティ リュミエール)」 1,400円
苺ミルフィーユから楽しむ、華やかな一品。ピンクと白を基調とした層に、ナッツやクランブル、フィアンティーヌの食感が重なり、食べ進めるほどに苺の魅力が広がります。
「obscur(オブスキュール)」 2,200円／「petit obscur(ペティ・オブスキュール)」 1,200円
黒胡麻や桜餡など、和の素材を取り入れた一品。シックな佇まいから広がる、やさしい甘さと奥行きのある味わいが魅力です。フランボワーズのマカロンを贅沢にトッピング。
■季節のスイーツ「ジェラート」
アジア初のジェラート世界チャンピオン・柴野兄弟監修の本格的な味わい。濃厚な口どけのジェラートから、果実のフレッシュ感を楽しむソルベタイプ、さらに素材の奥行きを感じるプレミアムテイストまで、多彩なフレーバーを揃えております。季節ごとの限定フレーバーもご用意しており、訪れるたびに新しい出会いをお楽しみいただけます。
いちごとホワイトチョコ
京都府産 宇治抹茶
ほうじ茶
販売期間：2026年3月1日(日)～2026年5月14日(木)
【商品概要】
「いちごとホワイトチョコ」 700円
苺の甘酸っぱさに、ホワイトチョコレートのコクとやさしい甘さを重ねた、
なめらかな口どけのジェラートです。
「京都府産 宇治抹茶」 700円
抹茶のすっきりとした苦味とミルクの甘味をバランスよく合わせ、
京都府産宇治抹茶の上質な風味を引き立てました。
「ほうじ茶」 650円
濃厚でありながらやさしい味わいのフレーバー。
香ばしさを引き立てる、ほうじ茶のクッキーを添えてご提供します。
※シングルサイズの料金となります。
※写真はイメージです。
※表示の料金は消費税・サービス料を含みます。
※内容は予告なく変更となる場合がございます。
■店舗概要
店舗名 ： リーベルホテル大阪
1F「Cafe & Bar LIBER」
所在地 ： 大阪府大阪市此花区桜島1-1-35
アクセス： JR「桜島駅」より徒歩約1分
営業時間： 11:30～22:00(フードL.O. 21:00、ドリンクL.O. 21:30)
※コース料理はL.O. 20:00
URL ： https://hotel-liber.jp/restaurant/liber/
■会社概要
商号 ： 株式会社武蔵野
代表者 ： 代表取締役社長 安田 信行
所在地 ： 〒351-0034 埼玉県朝霞市西原1-1-1
設立 ： 1969年12月
事業内容： 食品製造及び販売、スポーツレジャー施設の運営・管理
URL ： https://www.ms-net.co.jp/
≪SNS≫
Instagram ：@liber_hotel
https://www.instagram.com/liber_hotel/
X(旧Twitter)：@LIBER_HOTEL
https://x.com/LIBER_HOTEL