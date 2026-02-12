ミニストップは、大粒のフローズンブルーベリーを使用した「ブルーベリーヨーグルトパフェ」を、２０２６年２月１３日（金）より、国内のミニストップ店舗にて発売します。今回で３回目の発売となる「ブルーベリーヨーグルトパフェ」。朝・昼・夜いつでもお召し上がりいただけるような、さっぱりとしたパフェです。 ２倍の量のブルーベリーを使用した、「得盛ブルーベリーヨーグルトパフェ」も同時発売します。 ミニストップは今後も、見た目・食感ともにお楽しみいただける商品を開発・発売してまいります。

【商品情報】 ●発売日： ２０２６年２月１３日（金） ●発売地区： 全国（２０２６年１月末現在：１，７６０店）

●商品名： ブルーベリーヨーグルトパフェ／得盛ブルーベリーヨーグルトパフェ●本体価格： ５５０円（税込価格：５９４．００円）※１ ／ ７５０円（税込価格：８１０．００円）※１ ●エネルギー ： ２０４kcal※2 ／２１８kcal※2 ●商品特長：★下のフローズンブルーベリーは、酸味と甘みのバランスがとれたカナダ産の「ブルークロップ」の大粒果実を厳選して使用。★上のブルーベリーソースは、ブルーベリー本来の甘さと香りに近づけるため、皮の渋み、青みをプラスしました。★全て北海道十勝産の原料使用の「明治 北海道十勝ミルクきわだつヨーグルト」は、ほんのりとした甘さで口どけが良く、ブルーベリーとも北海道ミルクソフトとも相性バツグンです。「得盛ブルーベリーヨーグルトパフェ」は、「ブルーベリーヨーグルトパフェ」の２倍の量のブルーベリーを使用しています。※1 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。一部取り扱いの無い店舗がございます。※2 エネルギー値は、標準仕様の製品を検査機関にて分析した結果に基づき、「1食あたり」の値を表示しています。商品個体差、及び店舗における調理条件により数値が異なることがありますので、目安としてお考え下さい。

【ミニストップアプリでお得！】

ミニストップアプリでは、おトクなクーポンを配信します。●クーポン対象商品：ブルーベリーヨーグルトパフェ●クーポン利用期間：２０２６年２月１３日（金）～２月２６日（木）●クーポン内容：本体価格より３２円引き クーポンご利用には、ミニストップアプリのご登録、クーポン取得・提示が必要です。 得盛ブルーベリーヨーグルトパフェは、対象外となります。

【ミニストップアプリ版 モバイルオーダーでもお得！】 ミニストップアプリ版 モバイルオーダーでもクーポンを配信します。●クーポン対象商品：ブルーベリーヨーグルトパフェ●クーポン利用期間：２０２６年２月１３日（金）～２月２６日（木）●クーポン内容：本体価格より３２円引きミニストップアプリのご登録後、ミニストップアプリ版 モバイルオーダーにてクーポンをご利用の上、ご注文ください。 モバイルオーダー WEB版では、クーポンをご利用いただけません。得盛ブルーベリーヨーグルトパフェは、対象外となります。

【お店で待たずに、さっと受け取り！ミニストップのモバイルオーダーが便利！※3】〔モバイルオーダーのご利用について〕 〔ミニストップアプリ版〕※4 ミニストップアプリのご利用には、ミニストップアプリのダウンロード・ご登録が必要です。 ミニストップアプリの画面中央、右下「オーダー」ボタンから注文 〔ミニストップスマートフォン用ホームページ〕 店頭販促物掲載の二次元コードからアクセスし、注文 （会員登録は無し。領収書発行の為、メールアドレスの登録は必要となります。） 〔利用可能な決済方法一覧〕 ・ミニストップアプリ版： AEON Pay、PayPay、ｄ払い、ａｕＰＡＹ、楽天Pay、クレジットカード ・ミニストップスマートフォン用ホームページ版： AEON Pay、PayPay、ｄ払い、ａｕＰＡＹ、楽天Pay、クレジットカード 〔利用できるクレジットカード〕 イオンマークのカード、VISA、JCB、MASTER、American Express、Diners Club※3 カウンターコーヒーやクーポン商品など、一部の商品を除きます。※4 ミニストップアプリのご利用には、ミニストップアプリのダウンロード・ご登録が必要となります。