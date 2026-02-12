省エネ検討WEBサービスで、吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材「パフテムフォームシリーズ（メーカー：日本パフテム株式会社）」の製品データを提供開始

株式会社 one building

株式会社one building（東京都目黒区）は、当社が提供する無料の非住宅向け「省エネ検討WEBサービス」において、日本パフテム株式会社（本社：東京都千代田区、以下「日本パフテム」）の吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材の「パフテムフォームシリーズ」の製品情報の提供を開始しました。

これにより、吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材「パフテムフォームシリーズ」を用いた外皮性能計算が、設計初期段階からWebブラウザ上で簡単に行えるようになります。なお、本取り組みは、建材・産業資材を幅広く取り扱う商社の高島株式会社（東京都千代田区、以下「高島」）が提供する断熱材情報とのデータ連携により実現しています。

■ 日本パフテムの断熱材 × 「省エネ検討WEB」 で得られる価値

「省エネ検討WEBサービス」は、建材選定と省エネ計算を一体化し、外皮性能（BPIm）から設備を含めた一次エネルギー消費量（BEIm）までを即座に可視化できるプラットフォームです。

日本パフテムの吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材との連携により、納まりの制約が多い非住宅建築においても、施工後の断熱・気密の実効性能を高めやすい「吹付け断熱材」を、設計初期から手軽にシミュレーションできるようになります。

【設計実務において期待される効果】

- 仕様値の自動反映による「検討の高速化」吹付け硬質ウレタンフォーム「パフテムフォームシリーズ」の製品名・厚み・熱伝導率などを選定画面から直接呼び出せるため、煩雑な手入力の手間を省き、外皮計算のスピードを飛躍的に高めます。- 断熱欠損を抑えた「実効性能」に基づく高精度な評価“隙間のない密着・充填”という吹付け工法ならではの断熱性能を前提としたシミュレーションが可能になり、より実態に即した精緻な外皮性能評価を実現します。- 複雑な部位への対応を前提とした「手戻りのない設計」梁、柱、配管周りなど、納まりの制約が多い非住宅建築においても、吹付け硬質ウレタンフォームの充填性を考慮した計画を初期段階から立てられます。これにより、実施設計段階での仕様変更（手戻り）を防ぎます。- プラットフォーム上での「最適な工法比較」他の断熱材との性能の比較検討を同一プラットフォーム上でスムーズに実行でき、物件ごとの最適解をデータに基づいて導き出せます。- 実在製品データによる「提案の説得力向上」裏付けのある製品スペックに基づいた計算結果を提示でき、クライアント（施主）への省エネ性能説明における信頼性と説得力が高まります。

■ パフテムフォームシリーズ（パフガード/パフピュア―エース）について

パフテムフォームシリーズは、非住宅建築を含む幅広い建築分野で採用されている吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材です。

- シリーズ共通の基本性能・施工性吹付け硬質ウレタンフォーム「パフテムフォームシリーズ」は、優れた熱伝導率0.026W/(m・K)〈JIS規格値〉と施工性を併せ持つ現場発泡断熱材です。- パフガードの特長「パフガード」は、汎用品であるパフピュア―エースの基本性能に加え、建築中の火災安全性を付与した延焼防止型の「炭化ウレタン」という新しいカテゴリーの吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材です。さらに、植物由来原料配合によりバイオマスマークを取得した環境配慮型製品で、カーボンニュートラルにも貢献する革新的な製品です。- パフピュア―エースの特長「パフピュア―エース」は、豊富な実績を持つノンフロンの汎用タイプで、その省エネルギー性能は、住宅分野にとどまらず、非住宅分野における省エネルギー基準適合やZEBの推進にも貢献します。

▼断熱材製品について詳しくはこちら

https://www.puftem.co.jp/service/architecture/

▼省エネ検討WEBについて詳しくはこちら

https://bimsustainaforenergy.jp/solutions/tekihan/kentoweb(https://link.bimsustainaforenergy.jp/4kllMMo)

【日本パフテム株式会社について】

日本パフテムは、硬質ポリウレタンフォームの原液製造から供給までを一貫して行うウレタン専業メーカーであり、独自の配合技術により高断熱・高気密な建築空間を支えるリーディングカンパニーです。

同社の「吹付け硬質ウレタンフォーム」はビル、マンション、公共施設など非住宅を含む建築分野全般で高い採用実績を有しており、ZEB化や省エネに大きく貢献する性能を備えています。

また、かつてフロン発泡品が一般的であった時代に、フロンを一切使用しない吹付けウレタンのノンフロンシステムをいち早く確立したほか、近年では「パフガード」において、建築中の火災安全性という新たな価値とバイオマスマーク取得の環境性能の両立を実現するなど、技術先行企業としての姿勢を、製品開発を通じて明確に打ち出している点も特長です。

今回、「省エネ検討WEBサービス」で製品の仕様が利用可能となったことで、設計者は現場発泡ならではの複雑な部位を考慮しつつ、実在製品レベルでの精緻な断熱仕様検討が可能になります。

これは「確かな品質と施工性による建物の長寿命化」を掲げる同社の思想とも親和性が高く、設計初期から建物全体の気密・断熱性能を最大化する建材選定を可能にします。

その結果、施工現場の実態に即した断熱仕様を前提とした検討が設計初期から可能となり、設計段階での手戻り抑制や、省エネ性能・環境価値・実務精度の向上につながることが期待されます。

■ 省エネ検討WEBサービス 活用セミナー

本サービスの機能や特長について、実際の操作画面を用いてご紹介するセミナーを開催します。

【セミナー概要】

初めて本サービスに触れる方向けの「概要・機能紹介編」と、すでにサービス説明会に参加された方向けの「入力フロー体験編」の2種類の内容をご用意しており、検討段階に合わせてご参加いただけます。

開催日 ：

１. 初めての方向け｜概要・機能紹介編

2026年2月13日（金） 10:00-11:00

2026年2月17日（火） 10:00-11:00

２. 参加済みの方向け｜入力フロー体験編

2026年2月13日（金） 14:00-15:00

2026年2月19日（木） 16:00-17:00

※１.・２.それぞれの番号内では同じ内容を実施します。

開催形式：Zoomによるオンラインウェビナー

参加費用：無料（事前登録制）

参加上限：500名

▼セミナーのお申し込みはこちら

https://bimsustainaforenergy.jp/seminar/seminar2602-kentoweb(https://link.bimsustainaforenergy.jp/4r5Q0pq)

※お申込み後、Zoomより視聴URLを記載したメールが届きます。

■ 会社情報

【日本パフテム株式会社】

硬質ウレタンフォーム断熱材の専業メーカー。独自配合の原液と自社一貫製造体制を強みに、ビル・マンション・商業施設・木造住宅など幅広い建築分野へ吹付け硬質ウレタンフォームを提供。気密性・断熱性・難燃性を兼ね備えた省エネ建材として採用が進んでいます。

URL：https://www.puftem.co.jp

【高島株式会社】

創業110年の歴史で培った多角的なネットワークと提案力を基盤に、建材、産業資材、電子・デバイスを展開する「機能商社」です。建材分野においては、省エネ基準の適合義務化を見据えた設計支援や省力化ソリューションの提供に注力しています。「事業を通じて社会に貢献する」という企業使命のもと、持続可能なカーボンニュートラル社会の実現に貢献します。

URL：https://www.takashima.co.jp

【株式会社one building】

テクノロジーで建築の未来をデザインするClimate Tech企業です。デジタル技術で建築情報を統合・活用し、持続可能な社会の構築を目指しています。建物の性能最適化と長寿命化を実現するサステナブル建築の標準化を推進し、次世代の建築をリードします。

URL：https://one-building.co.jp