【研修で浸透する健康経営】新入社員ヘルスリテラシー研修で戦力化・定着を最短化する標準プログラムの提供開始

フラクタルワークアウト株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高瀬雅弘、以下 当社）は、新入社員の不安と生活習慣の乱れを早期に整え、早期離職・休職を抑制しながら戦力化の立ち上がりを加速する「新入社員ヘルスリテラシー研修（標準プログラム）」の提供を開始しました。

本プログラムは、健康経営を理念として語る研修ではなく、仕事の基本動作としての自己管理（睡眠・疲労・食事・運動・休み方・相談行動・受診判断）を教科書化し、配属後に再現できる型として定着させることを目的とします。

提供開始の背景

新入社員は、業務スキル以前に生活とメンタルの変化が大きい層です。

学生から社会人への移行、通勤、生活リズムの崩れ、初めての人間関係、評価への緊張が同時に起きます。

この局面で自己管理ができないと、欠勤・遅刻早退・集中力低下・ミス増加として表面化し、本人の自信低下と周囲の期待低下が連鎖します。

結果として、早期離職・休職の確率が上がり、採用費と育成工数の回収が難しくなります。

当社は、オンボーディングの離脱と初期不適応を抑え、戦力化スピードと定着率を上げるために、新入社員向けヘルスリテラシー研修を標準プログラムとして整備しました。

プログラム概要（新入社員の自己管理力を育て、早期離職・休職を抑え戦力化を促進）

本プログラムは、新入社員が配属後に再現できる自己管理の型を標準化し、欠勤・遅刻早退・ミスの芽を早期に潰す実装型研修です。福利厚生の満足度ではなく、採用投資の回収（戦力化と定着）を目的に設計します。

提供内容

A. 新入社員の不安を吸収し定着率を上げる

・生活リズムと相談行動を早期に整え、孤立・抱え込みを防止

・会社への安心感をつくり、オンボーディングの離脱と初期不適応を抑制

B. 社会人の自己管理を教科書化し行動へ落とす

・睡眠・疲労・食事・運動・休み方を業務と接続して具体化

・配属後も再現できる自己管理の型を標準化（何を、いつ、どれだけやるかまで落とす）

C. 早期離職・休職の芽を潰し戦力化を加速

・体調不良やメンタル不調のサイン、受診判断、上司・人事への報連相を習得

・欠勤・遅刻早退・ミスの抑制を通じて、立ち上がりを加速

研修で扱う主要テーマ（例）

・睡眠と疲労の管理（起床時刻固定、繁忙期の持ちこたえ方）

・食事と集中力（朝食、血糖の乱高下、カフェインとの付き合い方）

・運動と姿勢（座りっぱなし対策、短時間でできる習慣化）

・休み方（休憩の取り方、週末の過ごし方、回復の優先順位）

・メンタル不調のサインと対処（不安の言語化、自己否定のループ回避）

研修内アウトプット（例）

・自分の生活課題を1つ特定

・来週からの行動を3つに絞って宣言

・困った時の相談テンプレ（報連相の型）を作成

期待できる経営インパクト（採用投資の回収を早める）

1）オンボーディング離脱・初期不適応の抑制

生活課題と相談行動を早期に整えることで、初期のつまずきによる欠勤・離脱リスクを下げます。

2）戦力化スピードの向上

出勤とコンディションが安定するとオンボーディング進捗が上がり、育成が計画通り進みます。配属先の教育負荷の増加を抑え、現場稼働への影響を縮小します。

3）早期離職・休職の抑制による採用単価の圧縮

早期離職・休職が減るほど、採用費と育成工数の回収確度が上がり、追加採用・再育成コストを抑制できます。

4）運用KPIで効果検証が可能

測定指標は、欠勤日数、遅刻早退、研修後1～3カ月の相談件数（増えることが良い場合もある）、オンボ完了率、業務ミス傾向、初期評価のばらつき、入社3/6/12カ月の定着率など、企業側の管理可能なKPIで設計します。

導入の流れ（研修設計から配属後定着までの運用）

プログラムについて

- 新入社員の属性（新卒／中途、通勤、生活環境）と初期離脱リスクを整理- 会社の課題（早期離職、休職、欠勤、オンボ遅延）に合わせて研修テーマを設計- 研修で自己管理の教科書（睡眠・疲労・食事・運動・休み方・相談・受診）を付与し、行動計画を作成- 配属先の上司へ受け止め方と声かけを共有し、相談導線を整備- 1カ月後に簡易フォロー（振り返り、障害の特定、行動修正）- 欠勤・遅刻早退・オンボ完了率・定着率で効果を検証し、次年度の新入社員研修へ反映

本プログラムは、新入社員の不安と生活課題を早期に吸収し、自己管理を仕事の基本動作として標準化することで、戦力化の立ち上がりを早め、早期離職・休職の損失を抑える研修です。

知識提供で終わらせず、配属後に再現できる行動の型と、上司・人事の受け皿までをセットで整備します。

新入社員の欠勤・遅刻早退、オンボーディング遅延、早期離職・休職が課題となっている企業様には、課題整理から研修設計、配属後フォロー、効果検証KPIまでを一体でご提案します。

下記窓口までお問い合わせください。

■会社概要

企業名：フラクタルワークアウト株式会社

所在地 : 東京都渋谷区神宮前1-14-34 原宿神宮の森 4F

代表 : 代表取締役 高瀬雅弘(たかせまさひろ)

設立 : 2020年4月1日

資本金 : 5,000万円

事業内容: 健康経営ソリューション、フィットネスサービス

URL:

https://body-palette.com/

https://fractal-workout.com/

加盟団体: PHRサービス事業協会、健康経営アライアンス、がん対策推進企業アクション、Smart Life Project、Sport in Life

■お問い合わせ先

TEL：0120-107-125

Mail：contact-bp@fractal-workout.jp

事務局：水島由香

■事業提携に関するご案内

フラクタルワークアウトでは、フィットネスサービスの各分野で協力的関係を構築して頂ける事業パートナーを募集しています。

健康経営、人的資本経営に興味をお持ちの事業会社の皆様からのご連絡をお待ちしています。

https://body-palette.com/