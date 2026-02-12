OPSWAT、日本の地方自治体の利用率が70％を突破

OPSWAT Japan株式会社

東京 - 2025年2月2日 - OPSWAT Japanは業界における重要なマイルストーンを達成し、日本の重要インフラを保護する最も信頼されるサイバーセキュリティパートナーとしての地位を確固たるものにしました。2017年の日本市場参入以来、同社は急速に事業基盤を拡大し、現在では富士市、室蘭市、南相馬市、山梨県を含む日本の地方自治体組織の70%以上にて利用されるに至りました。2024年半ばの50％から急伸したこの利用率は、OPSWATが業界をリードするIT・OTセキュリティ技術への需要が加速していることを示しています。

「日本の地方自治体での利用率70％以上の到達は単なるゴールではなく、我々の使命です。昨今猛威をふるうランサムウェアを筆頭に、日本の公共団体および民間企業は未曾有のサイバーセキュリティの圧力に晒されており、OPSWATの使命は明確です。国民一人ひとりがこの国を支える公共サービスを信頼できるよう、妥協のないセキュリティを提供すること。我々はIT・OT保護の限界を押し広げ、日本を今日そして明日のサイバーセキュリティの脅威から守り続けます」

OPSWAT JAPANカントリーマネージャー/高松篤史

OPSWATの勢いは、東京OP/Xラボの急速な普及によっても、さらに加速しています。この最先端な環境は、実践的なシミュレーション、データフローモデリング、脅威シナリオなど構築されています。2024年7月の開設以来、OP/Xは政府機関や主要な民間企業から500名以上の訪問者を集め、運用レジリエンス強化を求めるニーズに応えています。

東京OP/Xラボの充実と、当社はエンジニアリング、営業、パートナー支援のリソースを拡大しつつ、高まるサイバーセキュリティのリスクに直面する組織への支援を加速させています。日本がインフラ保護と規制順守への国家的取り組みを強化する中、OPSWATは同国で最も重要なサービスを保護するために必要な技術と専門知識を提供いたします。

OPSWATのOP/Xラボとグローバル展開の詳細は https://japanese.opswat.com/ をご覧ください。

