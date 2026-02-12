ハイレゾ、インドで開催される「India AI Impact Summit」のフラッグシップイベント「India AI Impact Expo 2026」Japan Pavilionに出展

株式会社ハイレゾ

GPUクラウドサービス「GPUSOROBAN」を展開する株式会社ハイレゾ（本社：東京都新宿区、代表取締役：志倉喜幸、以下当社）は、2026年2月にインド共和国 ニューデリーで行われる世界規模のイベント「India AI Impact Summit」のフラッグシップイベントである「India AI Impact Expo 2026」のJapan Pavilionに出展します。また、2月16日（月）のプレイベントにて日印企業によるパネルセッションにも登壇します。

本サミットはイギリス、韓国、フランスでの開催に続くもので、世界のAI関連企業、イノベーター、投資家等が一堂に会する国際的なイベントです。ハイレゾは本サミットのフラッグシップイベントの1つである「India AI Impact Expo 2026」のJapan Pavilionに参加し、日本のAI産業をリードする企業の1つとして、AIインフラの強化を支える当社のGPUクラウドサービス事業を世界に発信します。

「India AI Impact Summit」について

「India AI Impact Summit」は 2026年2月16日（月）から20日（金）にインドのデリーで開催されるAIに関する国際サミットです。これまで2023年にイギリスで開催された「AI Safety Summit」、2024年に韓国で開催された「AI Seoul Summit」、2025年にフランスで開催された「AI Action Summit」に続くもので、インドの電子情報技術省（MeitY）が主催しています。各国要人、グローバル大手企業も注目しており、国際的に重要な議論の場となることが予想されます。

現在AIの急速な発展が続く一方で、AIリソースや能力が特定の国・企業に集中し、AI格差が広がり続けています。この格差が、AIの社会的・文化的文脈に基づいた発展を制約すると共に、AIの急速な普及が雇用の変化やエネルギー消費の増加といった新たな課題も引き起こしています。

「India AI Impact Summit」はこれらの課題に対し、AIの持つ可能性とリスクの双方に対して具体的なインパクトを与える国際的な議論の場となることを目指しています。

「India AI Impact Expo 2026」について

ハイレゾは本サミットのフラッグシップイベントである「India AI Impact Expo 2026」において、Japan Pavilion出展企業の1社として選出されました。本エキスポは、7万平方メートルを超える展示スペースに7つのテーマ別パビリオンが設置され、5日間で15万人以上の来場者と400社以上の出展を予定しています。

Japan Pavilionでは、日本企業7社が最新のAI技術やソリューションを展示し、日本のAI産業の革新性を世界に発信します。当社はその一員として、地方創生型AIデータセンターの展開やGPUクラウド事業について紹介する他、2月16日（月）のプレイベントにて日印企業によるパネルセッションに登壇します。

当社は既存の遊休施設を活用することで建設費を抑え低価格でのGPUクラウドサービスの提供を実現するなど「計算力の民主化」を目指し事業展開を行っています。また、地域の特性を活かした独自の建設ノウハウで環境負荷を抑えた建設・運営を行いGXを推進しています。

今回の出展では、当社を含めた日本企業がこれまで国内で培ってきたAI関連技術の発信を通じて、AI技術がもたらす社会的・産業的変革において、日本が果たす役割を強調すると同時に、グローバルなAI市場での競争力を示す機会となることを目指しています。

イベント概要

名称 ：India AI Impact Expo 2026

出展期間：2026年2月16日(月)～2月20日(金)

開催場所：コンベンションセンター「Bharat Mandapam」

住所：Republic of India Delhi, New Delhi, Pragati Maidan

公式サイト：https://www.impactexpo.indiaai.gov.in/



GPUSOROBANについて

「GPUSOROBAN」は、画像生成AIやLLM（大規模言語モデル）等の膨大な計算処理を高速化するGPUクラウドサービスです。データセンターの建設コストや運転コストを抑えることで、NVIDIA の高性能なGPUサーバーを低コストで提供しています。GPUSOROBANは累計2,000件を超える利用実績があり、IT業界から製造業、建設業、大学研究機関まで幅広く利用されています。

ハイレゾが展開するAIデータセンターについて

ハイレゾはこれまで石川県・香川県・佐賀県内の4カ所で、地方の廃校をはじめとした遊休施設を利活用しデータセンターの開設を行ってきました。地域の特性を活かした独自の建設ノウハウで環境負荷を抑えた運営を行いGXを推進しています。また、デジタルインフラを整備し国内経済成長を促進させるとともに、データセンターを地方分散させることで地方創生にもつなげる政府の構想「ワット・ビット連携」に貢献しています。

株式会社ハイレゾについて

ハイレゾは、2019年より石川県志賀町にてGPUデータセンターを運営し、GPUクラウドサービス「GPUSOROBAN」を提供しています。

2024年には香川県に中四国地方初となる「AI開発用GPU専用データセンター」を高松市に開設。2025年8月には、佐賀県玄海町の廃校を利活用したGPUデータセンターを新規開設。2026年には中四国地方2拠点目となるGPUデータセンターを香川県綾川町に開設予定。これらの地方拠点を通じて、地方創生と生成AIの発展を推進しています。

2022年6月 NVIDIA「Best CSP Partner of the Year」受賞

2024年4月 経済産業省による「クラウドプログラム」供給確保計画に認定

会社概要

会社名 株式会社ハイレゾ

本店 佐賀県東松浦郡玄海町諸浦106-1

東京本社 東京都新宿区市谷田町3-24-1

代表者 代表取締役 志倉 喜幸

事業内容 GPU専用データセンターの運営、GPUクラウドサービスGPUSOROBANの提供

コーポレートサイト：https://highreso.jp/

GPUSOROBAN： https://soroban.highreso.jp/

サービスに関するお問い合わせ先：ln-gpu-sales@highreso.co.jp

リリースに関するお問い合わせ先：press@highreso.co.jp