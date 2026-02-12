「glo(TM) ストア 銀座」2月28日(土)グランドオープン　glo(TM)会員限定の2階「glo(TM) Lounge」公開で全面営業を開始

ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社

BAT ジャパン（正式名称：ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社、本社：東京都港区、代表：マウリシオ・ララ）は、2025年10月に1階フロアを先行オープンした加熱式たばこブランドglo(TM)のフラッグシップストア「glo(TM) ストア 銀座」において、2階エリアを新たに公開し、2026年2月28日（土）より全館での営業を開始します。これに伴い、2階にはglo(TM)会員限定の加熱式たばこラウンジ「glo(TM) Lounge」がオープンします。





■2階エリア：glo(TM)会員限定ラウンジ「glo(TM) Lounge （グローラウンジ）」

2階フロアに展開する「glo(TM) Lounge (グローラウンジ)」は、glo(TM)会員限定で利用できる滞在型ラウンジです。心地よい安心感と新しい体験が融合した空間として設計されており、訪れるたびにglo(TM)のブランド世界観に触れながら、くつろぎの時間を過ごすことができます。

欒 - RAN -想 - SOU -楽 - GAKU -

本ラウンジは、来場者の過ごし方や気分に応じて選べる、3つのエリアで構成されています。モダンでありながら日本の生活様式を取り入れた国内のホテルや旅館にインスパイアされてデザインされた、各エリアには、それぞれ異なる過ごし方や価値観を象徴する名称とコンセプトが設定されており、守破離の哲学を基に、日本語の「団欒」「念想」「和楽」という言葉に着想を得て名付けられています。人と語らいながら心を通わせるひととき、静かな環境の中で思考を巡らせ自分と向き合うひととき、会話や交流を通じて楽しさを分かち合うひとときなど、来場者の気分や目的に応じた多様なひとときを提供します。

ラウンジ内では、今後ドリンクおよびフードの提供を予定しているほか、無料Wi-Fiや電源環境を備え、休憩や待ち合わせ、移動の合間のひとときなど、銀座という立地に合わせた多様なシーンでの利用を想定しています。また、オープンに合わせたキャンペーンの実施も予定しています。

「glo(TM)ラウンジ」 エリア詳細

訪れるたびに、違う楽しみに出会えるglo会員限定ラウンジ

“glo(TM)ラウンジ” では、隅々までgloが感じられる“欒 - RAN -”、“想 - SOU -”、“楽 - GAKU -”、の3つのエリアを通じて、訪れるたびに新たな発見とくつろぎを与えます。

欒 - RAN -

自然と人が響き合う、シーティングエリア

「団欒」という言葉に着想を得て名づけられたこの空間は、盆栽ブランド Scapes 主宰、盆栽アーティスト 濱地周三 によって制作されたシーティングエリアです。盆栽という生きた芸術に、ステンレスやアクリルといった人工素材の無骨な造形を重ね合わせることで、自然と人工、静と動、伝統と現代が共存する、最先端の盆栽表現を体感いただけます。忙しい日常から一歩距離を置き、心地よい安心感に包まれながら、想い想いに過ごすための場所。上質なソファやテーブル、充電ドックを備え、会話が生まれ、思考がほどけ、自然と人が「集う」時間を、静かに支えます。

想 - SOU -

書斎からインスパイアされたプライベート空間

「想う時間（とき）」へいざなう場所として造られた本スペースでは、都会の喧噪から離れ、静かに自分との対話をすることができる空間です。半個室ブースで、しばし想いにふけながらgloを楽しみ、ポジティブな感情や新たな創造できる場所となっています。また、テーブルに設置されたボタン一つで、各種サービスを注文することができ、集中した没入感を体験できます。

楽 - GAKU -

フード、ドリンク、対話、を軽やかに楽しむ空間

“楽 - GAKU -”では、様々なインタラクションとコミュニュケーションによるgloブランド体験が可能です。提供されるフードやドリンクはもちろん、gloスタッフや会員様同士、友人との会話を楽しんでいただける空間です。「何度でも訪れたくなる場所」として、オリジナルのコーヒーやカクテルを片手に、壁面に展示されるアートピースもご鑑賞いただけます。

グランドオープン記念キャンペーンも実施

『glo(TM) Lounge』のグランドオープンを記念した特別アイテム贈呈

今回のglo(TM) Lounge （グローラウンジ）のグランドオープンを記念して、ご来店いただいたお客様に特別ギフトを贈呈するキャンペーンもオープン初日と2日目に実施予定です。

開催期間： 2月28日（土）と2月29日（日）の2日間

内容：期間中に「glo(TM) Lounge」にお越しいただいたglo(TM) 会員のお客様へ、各日先着50名様限定でコラボレーターアーティストデザインのオリジナルTシャツを贈呈いたします。

『glo(TM)ストア銀座』1Fエリア

「glo(TM) ストア 銀座」の1階フロアでは、引き続きglo(TM)ブランドの世界観を体感しながら製品を選べる体験型スペースとして展開されています。最新の加熱式たばこデバイス「glo(TM) Hilo」シリーズをはじめ、「glo(TM) Hyper Pro」などの各種glo(TM)デバイスや、専用たばこスティック「virto(TM)」「neo(TM)」「KENT」「LUCKY STRIKE」などを実際に手に取り、体験・購入することが可能です。

来店者はスタッフの説明を受けながら、デバイスの操作感やデザイン、たばこスティックの味わいなどを比較検討できるほか、好みに応じたアクセサリー選びをサポートするパーソナライズ提案も受けることができます。また、購入後も長く使用できるよう、デバイスのアフターケアサービスや刻印サービスを提供しています。あわせて、オーラルたばこ「VELO」の体験・購入も可能です。

「glo(TM) ストア 銀座」 クリエイター紹介

■Scapes（スケープス）

2021年、福岡にて濱地周三が立ち上げた盆栽ブランド／盆栽店・盆栽園。

コンセプトは「再構築は、すべての物に波及する。」日本文化・盆栽の本質を捉え、樹とステンレスによる無機質で直線的な鉢を組み合わせることで、自然と人工、伝統と現代が共存する新たな盆栽表現を生み出す。2025年、国内外のデザイン賞を受賞。同年、日仏ビジネスサミットにて会場装飾を担当。

■濱地 周三（はまち しゅうぞう）

盆栽アーティスト／クリエイティブディレクター

Scapes主宰。福岡・博多を拠点に、盆栽の制作からプロダクト、什器、空間表現までを一貫して手がける。「これはScapesらしい」と直感的に感じさせる佇まいを軸に、盆栽を現代の表現へと拡張。また異分野とのコラボレーションを通じ、盆栽を“鑑賞物”から“思想を含む作品”へと再構築し、世界へ発信している。

「glo(TM) ストア 銀座」店舗概要

■店舗名：glo(TM)ストア銀座

■所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座2-5-19 ヒューリック銀座2丁目柳通ビル（旧PUZZLE銀座）

■営業時間：10:00-20:00（最終受付 19:30）

■フロア構成：

1F：製品展示・体験・販売

2F：glo(TM)メンバーズラウンジ（2026年2月28日（土）オープン）

■取り扱い製品：

グロー・ヒーロ (glo(TM) Hilo)、グロー・ヒーロ・プラス (glo(TM) Hilo Plus) 、

グロー・ハイパー・プロ（glo(TM) Hyper Pro）等 各種グローデバイス本体

グロー・ヒーロ 専用およびグロー・ハイパー・プロ たばこスティック

オーラルたばこVELO

グロー・ヒーロ 専用アクセサリー 全製品

（ファブリック・スリーブ、スティック・トレイ、スティック・リムーバー、グロー・ケアスティック等）

製品やキャンペーンの最新情報は以下よりご覧いただけます。

glo(TM)公式サイト： https://www.myglo.com/jp/ja/

glo(TM)公式Instagramアカウント（@glo_japan）：

https://www.instagram.com/glo.japan/

フラッグシップストア「glo(TM) ストア 銀座」：https://www.myglo.com/jp/ja/event/glo-store-ginza

社名：ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社

所在地：〒107-6220 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウンタワー20F

代表者：社長 マウリシオ・ララ （Mauricio Lara）

公式サイト： https://www.batj.com/

BAT（ブリティッシュ・アメリカン・タバコ）は世界をリードするマルチカテゴリー消費財企業です。英国・ロンドンに本社を置き、48,000人以上の従業員を有しています。私たちは世界トップクラスの科学と研究開発のもと、スモークレスな世界を築き、「A Better Tomorrow(TM)（より良い明日）」を創造することを目指しています。スモークレス製品から生み出される売上高の割合を2035年までに50％に、そのユーザー数を2030年までに5,000万人に引き上げることを目標として掲げています。

達成に向けて、中核となるのが「たばこハームリダクション（たばこの害低減、THR）」という考え方です。これは、喫煙を続ける可能性のある喫煙者を、紙巻たばこのような燃焼式製品から、リスク低減の可能性を秘めた、スモークレスなたばこ・ニコチン製品への切り替えを推進するものです。THRに関するBATのコミットメントと進捗は、その変遷に関するエビデンスや知見をまとめた『Omni(TM)』に詳しく記されています。

BATジャパンは、BATの日本法人です。日本では1984年にたばこ販売事業を開始し、2001年にBATジャパンとしての歴史が始まりました。現在、紙巻たばこ、加熱式たばこ、オーラルたばこの輸入および販売を行っています。日本での主力ブランドはグロー（glo(TM)）、ベロ（VELO）、ネオ（neo(TM)）、ケント（KENT）、クール（KOOL）、ラッキー・ストライク（LUCKY STRIKE）です。多様で進化し続ける20歳以上の消費者の好みに応えるために、これらの製品ポートフォリオを取り揃えています。

掲載方法についてのお願い

BATグループでは、たばこ製品のマーケティングを適切に実施するために国際的な自主規準を設定しています。そのため消費者に対するたばこ製品に関するすべてのコミュニケーションには、20歳未満の方へのコミュニケーションをお控えいただくとともに、「喫煙と健康に関する注意文言」を表示することを関係各位にお願いしております。加熱式たばこに関しては、記事掲載していただく際には、「健康に関する注意文言」が表示されるようご配慮いただきたく存じます。ご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51859/table/149_1_45c64d1bb65c36581e1774418f5340c9.jpg?v=202602120551 ]