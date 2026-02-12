次世代決済プラットフォーム「NESTA」au/UQ mobile通信料金の決済処理に本格提供を開始

auフィナンシャルサービス株式会社

auフィナンシャルサービス（本社：東京都港区、代表取締役社長：長野 敦史）は、次世代決済プラットフォーム「NESTA」について、au/UQ mobile通信料金の決済処理に本格提供を開始したことをお知らせします。

本件は2025年12月にサービス導入を完了、さらに安定稼働確認フェーズを経て、このたびの発表に至ったものです。

■次世代決済プラットフォーム「NESTA」について

「NESTA」は、auフィナンシャルサービスと株式会社DGフィナンシャルテクノロジーが共同で開発した次世代決済プラットフォームです。カード情報の非保持化・非通過化に完全対応した国内最高水準のセキュアなシステムを構築し、情報漏洩リスクを軽減します。また、柔軟な拡張性により、サービスやセキュリティ要件などが追加された場合も、導入企業さまの負担を最小限に留めます。

■今後の展望

auフィナンシャルサービスは、au/UQ mobile通信料金の決済処理に「NESTA」を導入し、情報漏洩リスクの軽減やサービス拡張に伴う工数削減を実現しました。今後、「NESTA」を活用した決済処理の高度化を、KDDIグループが提供するさまざまなサービスへと展開してまいります。

「NESTA」の特長についての詳細は、以下をご参照ください。

▼「NESTA」サービスサイト

https://nesta.aufs.jp

■auフィナンシャルサービスについて

auフィナンシャルサービスは、生活の中心となったスマートフォンを通じてお客さまの日常生活における決済・金融サービスをより身近にする「スマートマネー構想」を推進しています。今後も、お客さまに一番身近に感じてもらえる会社として、信用を通じ、デジタル金融を推進することで、お客さまに寄り添った新しい体験価値を創造していきます。

