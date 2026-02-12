究極に心地のよいあかりを届けるために、照明のあり方を追求 国内未発売、今後の発売予定の新製品含めたあらゆる生活シーンの照明製品の体験型展示会「お手もとのあかり展」を開催

ベンキュージャパン株式会社

ベンキュージャパン株式会社（本社：東京都千代田区、以下BenQ）は、「究極に心地のよいあかり」のコンセプトの元、照明製品シリーズ「BenQ Smart Lighting」を展開しています。

このたび、ライフスタイルのさまざまなシーンに寄り添った照明製品体験型展示会「お手もとのあかり展」を2026年2月10日（火）に都内にて開催しました。本展示会では、国内未発売かつ今後発売を予定している新製品の先行披露を含む照明製品全製品の展示や、スマート照明ブランドのパイオニアとしてのこれまでの歩みと、今後の展望を発信しました。

国内未発表の新製品を初公開 BenQが描くライフスタイル照明の展望

「お手もとのあかり展」では、BenQが展開するスマート照明シリーズ「BenQ Smart Lighting」の多彩な製品群を、リアルな生活シーンを再現した空間でご体験いただける形で展示しました。国内未発売の「MindDuo(R) Max」「NookLight(R)」「PianoLight(R) Grand」などの新製品を初披露したほか、「ScreenBar(R) Halo 2」や「MindDuo(R)2」などの既存製品も含めた幅広いラインアップを紹介。子ども部屋での学習、デスクワーク、ピアノ演奏時など、それぞれの用途に最適な光のあり方を提案し、照明が視認性や快適性、作業効率に与える影響を来場者の方々に体感いただきました。

また、プレゼンテーションでは、各製品の開発の背景や照明ブランドとしての歩みを発表しました。

BenQ Corporation 事業部長 JC Panは「始まりは一歩進んだデスクライトでしたが、私たちが作っているのは単なるモノではありません。光を通じて現実の課題を解決し、人々の働き方、暮らし、そして一瞬一瞬の心地よさを向上させること。それが私たちの使命です。 私たちは『光のエンジニア』として、科学とイノベーションの力で生活の質を高めてまいります。」と述べました。

BenQはこれからも妥協のない設計と独自の光学技術を通じて、目にやさしく、心地よい “人に寄り添うあかり”を提案してまいります。

照明が変える、見え方と快適性へのアプローチ

照明製品シリーズ「BenQ Smart Lighting」は目に優しい照明技術と最適な光のコントロールを通じ、生活シーンに寄り添ったスマート照明を展開してまいりました。2017年に発売した、現代のスクリーン閲覧を中心とするデスク環境向けに設計された「ScreenBar(R)シリーズ」は、独自開発の光学デザインと自動調光機能により、モニターライトという新しい製品カテゴリーをつくりました。モニターライトをはじめ、学習向けのデスクライトやタブレット向けの照明モードなど、生活シーンに最適化したスマート照明のラインアップを拡充してきました。

照明は、単に空間を明るくするための存在ではなく、使う場所や用途によって求められる役割が大きく異なります。特に、画面を見る時間が長い現代においては、手もとの明るさが不足したり、光の反射の影響を受けながら作業を続けることで、見え方に無意識のストレスが生じているケースも少なくありません。子ども部屋での学習、ピアノ演奏時の譜面や鍵盤の照明、モニター作業時の手もと照明など、シーンごとに最適な光の質や照射範囲は異なり、用途に合った照明選びが、快適性や作業効率に大きく影響します。

2026年、BenQは「手もとのあかり」をコンセプトに、ガジェットだけでなくライフスタイルのシーンをサポートするインテリアとしての照明カテゴリーのブランド価値をさらに広げてまいります。その第一歩として、本展示会にて国内未発売で今後発売予定の「MindDuo(R) Max」※1、「NookLight(R)」※2、「PianoLight(R) Grand」※3をお披露目いたしました。

MindDuo(R) Max

NookLight(R)

PianoLight(R) Grand

※1、※2 2026年10月以降発売予定 ※3 2026年2026年4月以降発売予定

リアルな生活空間で体感する「究極に心地のよいあかり」

本展示会では、こうした課題や考え方をより直感的に理解いただくため、「目にやさしく、心地よいあかり」を体感できる体験型展示を実施。子ども部屋、作業デスク、ピアノのそば、モニター上など、リアルな生活空間を再現した複数のシーンを用意し、手元の光の当たり方による見え方の違いを比較体験いただきました。均一で安定した光による視認性の変化や、画面への映り込みを抑える非対称配光、自動調光による明るさの変化など、BenQのスマート照明ならではの特長を体感いただける構成としています。

開発責任者による新製品の先行お披露目

会場では、今後発売予定の新製品を国内初披露。既存製品との比較体験や、実際に手に取って試せるタッチ＆トライコーナーを設けたほか、開発責任者による開発背景やラインアップ構成の解説、個別取材の機会も提供しました。照明が視環境や作業効率に与える影響を、多角的な視点から取材・体験いただく場となりました。

今後も、テクノロジーと人の感覚を融合させた照明開発を通じて、暮らしや働き方の変化に寄り添う光のあり方を提案していきます。

展示製品

◆モニターライト バックライト搭載モデル「ScreenBar(R) Halo 2」

・3ゾーン型バックライトを搭載し、デスク全体の照明環境を最適化

・ゼログレア設計の高精度フロントライトが、画面への映り込みやまぶしさを軽減

・高演色のフルスペクトラムLEDチップを採用し、物本来の色を再現

・数値表示可能なリモコン搭載で、ニーズに合わせて理想的な照明を自在に設定

・特許取得済みのグリップ構造により、モニターに簡単に取り付けることが可能

価格：26,900円(税込)

製品情報URL：https://www.benq.com/ja-jp/lighting/monitor-light/screenbar-halo-2.html

◆モニターライト 機能強化モデル「ScreenBar(R) Pro」

・ 非対称光学技術で、ワイドかつ均一な光源を提供し、眼精疲労軽減をサポート

・自動調光機能と自動点灯・消灯機能を搭載し、スムースなデスク体験を提供

・16段階の明るさと8段階の色温度モードを備え、適切な環境に調整

・ブラックとシルバーの2色展開で、雰囲気に合わせた色選択が可能

・特許取得済みのグリップ構造により、厚みのあるモニターや局面モニターにも対応

価格：19,900円(税込)

製品情報URL：https://www.benq.com/ja-jp/lighting/monitor-light/screenbar-pro.html

◆学習用デスクライト「MindDuo(R) 2」

・50cmの楕円形エリアを500 luxで照らし、教科書やタブレット学習の視認性を向上

・LED光源が直接目に見えない安心設計で、まぶしさを低減

・7段階の色温度調節で、学習者の創造性や集中力の向上をサポート

・タイマーと自動点灯・消灯機能で、明るい環境での学習を習慣づける

画面への反射を防ぐ、スクリーン閲覧向けの照明モードを搭載

価格：38,900円(税込)

製品情報URL：https://www.benq.com/ja-jp/lighting/parenting-reading-lamp/mindduo-2.html

◆アイケア デスクライト「WiT」

・ スマイル型の形状で、一般的なライトの1.5倍にあたる約90cmの照明範囲をサポート

・ フリッカー防止チップを内蔵し、目への負担を軽減

・ 23段階の明るさと11段階の色温度で、お好みの照明に調整可能

・直感的な操作とボールジョイント設計で、照らしたいエリアへ自由に調節

・スクリーン閲覧と読書、2種類の照明モードを搭載しシーンごとに自動調光が可能

価格：34,800円(税込)

製品情報URL：https://www.benq.com/ja-jp/lighting/e-reading-desk-lamp/e-reading.html

◆ピアノの鍵盤や楽譜を均一に照らす「PianoLight(R)」

・2つの光線を制御し、ピアノの鍵盤と楽譜を均一に照射

・ 2700Kから5000Kまでの色温度調整範囲と15段階の明るさ調節

・SPOTLIGHT機能で、着席/離席のタイミングを検知し自動点灯・消灯

・ LED光源が直接目にあたることを防ぐアイカバーを付属

・ピアノの傷つきを防止する落下防止アクセサリーを付属

価格：59,800円(税込)

製品情報URL：https://www.benq.com/ja-jp/lighting/piano-light/pianolight.html

■BenQについて

BenQ Corporationは、1984年の設立以来、「Bringing Enjoyment and Quality to Life」をコーポレートビジョンとして掲げ、生活に楽しさとクオリティをお届けすべく、最新のテクノロジーとライフスタイルを結びつけるユニークな製品を生み出してまいりました。現在ではライフスタイル、ビジネス、ヘルスケア、教育という4つの事業領域にフォーカスし、お客さまの生活にとって大切なコト（さまざまな出来事や場面）をさらに輝かせる価値のあるモノ（製品やサービス）のご提供を続けています。

＜製品情報URL＞

ニュースページリンク：www.benq.com/ja-jp/news/events/20250212-lighting-event.html(https://www.benq.com/ja-jp/news/events/20250212-lighting-event.html)

ベンキュージャパン株式会社 法人向けウェブサイト： https://www.benq.com/ja-jp/business/index.html

BenQ会員登録はこちら： https://share.hsforms.com/11pmb3hYMTke9f0UwOrL8Ew3erk(https://share.hsforms.com/11pmb3hYMTke9f0UwOrL8Ew3erk)

