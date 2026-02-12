採用ブランディングのための「求人情報発信クラウド by Orizm」の提供を開始

ちょっと株式会社採用ブランディングのための求人情報発信クラウド by Orizm

ちょっと株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役：小島 芳樹）は、グループ合同採用をおこなう企業向けに求人情報を発信するソリューションとして「求人情報発信クラウド by Orizm」の提供を開始しました。自社専用の求人ポータルと採用オウンドメディアを一体化し、職種・勤務地など多様な条件に対応した求人情報と統一した採用メッセージの発信が可能です。

◼︎採用を取り巻く環境の変化

近年、少子高齢化にともなう労働人口の減少を背景に、人手不足が深刻化しています。さらに、求人広告を出しても十分な応募が集まりにくく採用コストが高騰するなど、企業の採用活動は年々厳しさを増しています。また、「何にやりがいを感じるか」「どのような環境で働きたいか」など、求職者が働くうえで重視する価値観や働き方も多様化している状況です。

こうした状況の中で、求職者は自分に合う企業や仕事を見つけたいと考える一方、企業は“選ばれるための十分な情報発信”が強く求められています。単純に募集要項を伝えるだけでなく、企業の考え方や背景・働く人のストーリーまで伝え、求職者がそれらの情報にたどり着ける状態を作ることが重要です。

◼︎グループ合同採用における深刻な課題

特に、医療・介護や飲食業、教育・スクール、不動産・住宅関連、自動車関連、物流・インフラ、小売業などの、グループで多拠点・多職種の求人を合同募集するような採用は難しさを極めます。拠点や職種ごとに採用活動をおこなう必要があり、求人情報の管理や発信が複雑化することで、以下のような課題が生じています。

課題

◼︎求人情報発信クラウド by Orizmとは

- 企業全体で採用メッセージが統一されず、深く浸透しない- 拠点ごとに採用コストや運用負荷が発生し、採用効率が悪い- 多様な働き方や幅広い人材を募集していることがわかりにくい- 採用チャネルとツールが増え、管理が煩雑化- 企業の文化や雰囲気など、応募の後押しになる情報を伝えられない

自社専用の求人ポータルと採用オウンドメディアの両面をあわせもち、こうした課題を解決するソリューションが「求人情報発信クラウド by Orizm」です。 自社独自の条件で求人検索や、求人ごとの魅力・職場のストーリーを伝えるコンテンツ発信ができます。そのため、企業全体の採用ブランディングを実現しながら、求職者にとって最適な情報を発信することが可能です。

主な機能

- 求人検索職種・勤務地・働き方など自社独自条件で検索可能- 採用オウンドメディアインタビュー記事など採用向けコンテンツの発信- 権限管理組織構造や運用に合わせて権限を設定・管理- 柔軟なページ構成企業・職種・拠点に合わせてページ構成を設計- デザインエディタ会社紹介などの固定ページのデザインを更新可能- ATS連携既存ATSと連携し、求人情報の管理を効率化ATSとの役割の違い

ATSが応募管理や選考管理を担うのに対し、本ソリューションは、応募前の接点づくりに特化し、求人情報やインタビュー、ストーリーなどのコンテンツを通じて企業の魅力を伝える「情報発信」と「採用ブランディング」の役割を担います。

◼︎導入事例

SOMPOケア様 キャリア採用サイト

SOMPOケア様のキャリア採用サイトは、2,000件以上の求人情報を掲載し、1,000ヶ所を超える事業所と多様な職種に対応した大規模サイトです。サイト公開後は、スタッフインタビューや資格取得サポートなどの採用コンテンツを作成し、継続的に運用されています。

また、キャリア採用サイトの公開後に実施したインタビューでは、以下のようなコメントをいただいています。

”CMSが変わったことで、私たちの業務負担は大幅に減ったと実感しています。”

”サイトリニューアルと同時に広告運用も見直したため、純粋な改善効果は測りにくいのですが、応募獲得数は前年を上回っています。”

”検索性の向上などユーザビリティが成果につながっていると感じています。”

◼︎導入により実現できること

求人情報発信クラウドを導入することにより、以下のように企業が理想とする採用活動を実現することができます。

- 企業として一貫した採用メッセージの発信- 求人ごとの魅力やストーリーを継続的に届けられる- 本社と拠点が役割分担しながら更新できる運用体制の構築- 採用情報を“育て続ける資産”として蓄積・活用

求人情報や採用コンテンツを「掲載して終わり」ではなく、「育て続ける資産」として活用できる状態を目指します。

◼︎代表コメント

ちょっと株式会社 代表取締役 小島 芳樹

これまで多拠点・多職種での採用をおこなう企業のWebサイトや採用サイトに携わる中で、「求人情報をどう整理し、どう更新し続けるか」という相談を数多く受けてきました。

採用活動が一時的なものではなく、継続的な取り組みとして求められる中で、これまで個別に行ってきた支援内容を整理し、採用情報発信に特化した提案として提供を開始します。

「求人情報発信クラウド by Orizm」は、企業全体で採用ブランディングを行うための土台として、多くの企業の採用活動を支えていきたいと考えています。

■ちょっと株式会社について

「テクノロジーをやさしく届ける」をミッションとし、Webサイト制作やWebアプリケーション開発事業および次世代Webサイト構築プラットフォーム「Orizm(https://orizm.com/)」を展開しています。

会社名：ちょっと株式会社

所在地： 東京都中野区中野4-10-2

代表者： 代表取締役 小島 芳樹

事業内容： Webサイト制作・システム開発

設立： 2019年4月1日

URL： https://chot-inc.com/

