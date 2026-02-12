税込8,910円で本質的なHi-Fi体験を。Questyle、9.6mmダイナミックドライバー搭載エントリーイヤホン「ZEN」を発表- 6サイズイヤーチップ付属、使い込むほどに洗練される音へ

株式会社マギウェイ

高品質なオーディオ技術を提供するQuestyle（日本正規代理店：株式会社マギウェイ）は、本質的な音を追求したエントリーHi-Fiイヤホン「ZEN」を発表いたします。予約開始日は2026年2月13日、発売日は2026年2月20日。価格はオープンプライスです。

過度な演出を排した、“本質的な音”を追求発売情報

ZENは、音を派手に演出するのではなく、音楽が本来持つ情報を正確に伝えることを目的に設計されたイヤホンです。ドライバー、ハウジング、ケーブル、イヤーチップに至るまで、すべてを音質視点から再設計し、長時間でも自然で疲れにくい再生を実現しています。

9.6mmダイナミックドライバー＋複合振動板構造

ZENは9.6mmシングルダイナミックドライバー（1DD）を搭載。振動板には高弾性PUエッジ（振動板外周のサスペンション構造）と天然植物繊維ベースの複合振動板を採用しています。高弾性PUエッジにより振動板の動きを安定させ、低域の量感と制動のバランスを最適化。天然植物繊維振動板は中域の温かみあるボーカル表現と高域の滑らかで自然なディテール再現を両立します。さらに前腔容積を音響シミュレーションにより最適化し、不要な共振や定在波を抑制。全帯域の自然なつながりを追求しています。

専用設計イヤーチップを5サイズ同梱。フィットが音を決める

ZENでは汎用イヤーチップではなく、本体構造に合わせた専用設計イヤーチップを採用。XS／S／M／L／XLの計5サイズを同梱（Mサイズを標準装着）しています。エントリー価格帯では非常に珍しい充実したサイズ展開により、より多くの耳型に最適なフィットを実現します。

イヤーチップの密着性は音質に直結します。低域のまとまり、中域の密度感、音像定位の安定、遮音性能といった要素を最大限に引き出すため、サイズバリエーションに徹底的にこだわりました。専用設計イヤーチップと最適化されたハウジング構造により高い物理的遮音性能を実現し、快適で自然な静寂空間の中で音楽に没入できます。

オールメタルハウジング＋高品位ケーブル

鏡面仕上げのオールメタルハウジングにイオンPVD蒸着コーティングを施し、価格帯を超えた質感を実現。ケーブルにはOFC銀メッキ線を採用し、高域の透明感、中域の自然な質感、引き締まった低域伝送を支えています。

使い込むほどに、より滑らかで洗練された再生へ

複合振動板を採用したダイナミックドライバーは、一定時間の使用により振動板の動作が安定し、低域のまとまりや音の立ち上がりがより自然に整っていきます。その結果、より滑らかで透明感のある再生へと変化し、ZENが目指す“本質的な音”をより深く体感いただけます。

主な仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/155976/table/13_1_8133f45128fdc2ffd8f87c255b7cab4b.jpg?v=202602120551 ]発売情報

予約開始日：2026年2月13日（金）

発売日：2026年2月20日（金）

価格： オープンプライス

取扱店舗

eイヤホン

フジヤエービック

ヨドバシカメラ

ビックカメラ

Amazon【正規販売店舗 ストア名：Questyle JP】

Questyleについて

Questyle Audio Engineeringは、独自のカレントモードアンプ技術を核に、

ポータブルから据え置きまで幅広い高音質オーディオ製品を開発するオーディオブランドです。

数値性能だけにとらわれず、「音楽を自然に、心地よく楽しめること」を重視した製品づくりを行っています。

公式サイト：https://www.questyle.com/