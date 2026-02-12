法務AIエージェント「Houmu」、契約に応じた″対応方針″の選択肢を提案し、法務部の選択に従って修正する新機能をリリース

株式会社KenRi

各社オリジナルの法務AIエージェント「Houmu」を提供する株式会社KenRi（ケンリ、以下「KenRi」といいます。）は、法務部向けの新機能「法務の意思決定サポート機能」及び「対応方針に従ったレビュー機能」をリリースいたしました。

背景

従来のリーガルテックの限界は、全ユーザーに共通した画一的なレビュー基準によってしか法務業務をサポートできないことにありました。

しかしながら、実際の契約書レビューの現場では、「どのような温度感で条項を修正し、コメントするか。」「事業部にどのように交渉してもらうか。」「自社として、この条項だけは必ず維持しなければならない。」など、交渉ポイント毎に対応方針を決め、それに従って個別具体的な修正を行なう必要があります。

私たちは、これまでのリーガルテックによるサポート範囲と実務との乖離を埋めるべく、2つの新機能をご提供いたします。

- 法務の意思決定サポート機能契約書の交渉ポイント毎に、契約の内容や立場等を踏まえて、採用されうる対応方針の選択肢をAIが複数示すことで、法務担当者の意思決定をサポートします。法務担当者は当該契約書をレビューするにあたり、選択肢を選ぶだけで具体的な対応方針を決定することができます。- 対応方針に従ったレビュー機能画一的なレビューではなく、法務担当者が意思決定した対応方針に従い、AIが個別具体的な修正を実行します。さらに、事業部に向けた「具体的な交渉方法に関する推奨事項等」もコメントされ、実務に即した契約書レビューを行うことができます。

従来比較

契約書レビューにおけるユーザー体験

デモ動画

法務部の対応方針調整と事業部への回答

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=QFpRXKfVXv0 ]

00:33～ 法務の意思決定サポート機能

00:41～ 対応方針に従ったレビュー機能（事業部へ「具体的な交渉方法に関する推奨事項等」を返信）

00:57～ 対応方針に従ったレビュー機能（契約書全体を再度レビュー）

※本機能の詳細についてはこちら(https://kenrisolutions.com/houmu/form)よりお問い合わせください。

「Houmu」について

「Houmu」は企業毎の特性を深く理解し、法務実務を高度にアシストする「法務AIエージェント」です。第1弾としてリリースした「Houmu for 契約書レビュー」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000146613.html)は、過去の契約書や法務の解答案を基に、各社に特化した契約書レビューを実現します。

また、法務AIエージェントの単体利用に留まらず、既に提供中の法務アウトソーシングサービス「Houmu BPO」と高度に連携・併用することで、AIと人が共創する「次世代法務オペレーション」の構築を目指します。

※「Houmu BPO」についてはこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000146613.html)をご参照ください。