ハイクラス転職で面談効率を改善。WARC AGENT、面談創出プロセスを再設計し面談化率20→39％へ。

株式会社immedio

株式会社immedio（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浜田 英揮、以下immedio）が提供する”決まる商談”が自動で増えるAIインサイドセールス「immedio」が、株式会社WARC（本社：東京都品川区、代表取締役社長：山本 彰彦、以下WARC）が運営する管理部門特化型ミドル・ハイクラス転職エージェント「WARC AGENT」に導入されたことをお知らせします。

管理部門特化型転職エージェント「WARC AGENT」では、申込数が安定している一方、インバウンド経由での面談化率の低さが事業成長の課題になっていました。当時、面談調整を含む初期対応業務がキャリアアドバイザーに集約されており、業務分担の最適化が求められていました。WARCはこの課題に対し、マーケティング主導で面談創出プロセスを再設計。immedioを活用し、申込直後の候補者体験と社内オペレーションを刷新しました。その結果、面談化率は平均39％まで改善し、商談創出の再現性ある仕組みを構築しています。

immedio導入の背景

WARC AGENTは、CFOや管理部長をはじめ、経理・財務、内部監査、情報システム、経営企画、人事・労務、法務など、企業経営を支える中核ポジションに特化したミドル・ハイクラス向け転職エージェントです。

事業拡大に伴い申込数は増加していたものの、面談化率は約20％にとどまり、業界水準とされる30～40％を下回っていました。面談数は売上に直結する重要指標であるにもかかわらず、申込後の導線や追客は属人化しており、候補者視点での体験設計が不十分だったことが、事業成長のボトルネックとなっていました。

導入の決め手

immedio導入のきっかけは、藤井様自身が他社サービスへ問い合わせを行った際、商談設定のプロセスでimmedioを体験したことでした。候補者に余計な負荷をかけない操作性から、自社の課題解決に直結するイメージを持てたといいます。

最終的な判断軸となったのは、感覚的な良さではなく、投資対効果を数字で説明できるかどうかでした。

immedioの営業担当とともに面談化率改善時のインパクトを複数パターンで試算し、最も厳しいケースでも投資回収が見込めると判断できたことが、導入の決め手となりました。

導入後の成果

左：HR事業部 営業推進ユニット 深澤様 右：HR事業部 マーケティングユニット ユニット長 藤井様

導入時、職種や年収帯、志向性を掛け合わせた40種類以上のマッピング設計が必要でした。immedioのカスタマーサクセスと伴走し、現場で無理なく運用できる形に落とし込む形に。あわせてマーケティングチームが面談調整を主導する体制へ移行し、追客のタイミングや内容を設計可能にしました。

その結果、面談化率は平均39％まで改善し、月によっては50％を超える水準を記録。申込から面談実施までの平均日数も7.5日から3.6日へ短縮されています。

NEXT immedio-イベントなど複数チャネルへimmedio活用拡大

現在immedioは、WARC AGENTにおいて単なる面談調整ツールではなく、商談創出を支える基盤として活用されています。今後はWeb申込にとどまらず、イベントやセミナー、スカウト施策など、複数チャネルからの流入にも展開予定です。

管理部門人材市場では、関心が高まった瞬間に次のアクションへつなげられるかが成果を左右します。本事例は、面談化率改善の再現性が確認できた段階に入ったため、同様の課題を抱える企業への示唆として、今回発表に至りました。

事例全文はこちら :https://www.immedio.io/case/warc-case-study

WARC AGENT

WARC AGENTは、成長企業における管理部門（CFO／管理部長／経理／財務／常勤監査役／内部監査／情報システム／公認会計士／経営企画／採用人事／労務／法務）など、コーポレート領域に特化した転職支援サービスです。業界でも屈指の独自・非公開求人と、専任キャリアパートナーによる的確なサポートにより、求職者の皆様のキャリア形成をご支援します。

サービスサイト：https://agent.warc.jp/

株式会社immedio

immedioは「未来をつくる出会いをふやす」をミッションに、決まる商談が増える 有効商談オートメーションツール「immedio(https://www.immedio.io/)」を提供しています。



自分たちがつくったものを愛し、それで社会を変えようとする人。より良い明日をつくるために、新しいチャレンジを探す人。そんな「作り手」と「使い手」の出会いが、社会に新しい価値を流通させる。そんな2人が、出会うべきときに、ストレスなく出会える世界。



相手を想い、ともに未来をえがくことに、没頭できる世界。私たちは、想像力と技術の力で、そんな未来を実現します。

会社概要

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂１丁目１９－９

第一暁ビル 4F

代 表 者 ：代表取締役 浜田英揮

設 立 日 ：2022年4月1日

事業内容：有効商談オートメーション「immedio」の開発・提供

サービスHP ：immedio.io(https://www.immedio.io/)

immedio(https://www.immedio.io/)

決まる商談が自動で増える

AIインサイドセールス

immedio Box(https://www.immedio.io/immedio-box)

隠れたホットリードから、商談が増える。

ハウスリストマーケティング

immedio Forms(https://www.immedio.io/immedio-forms)

展示会での商談化取りこぼしをゼロに

展示会リード効率化

その他

株式会社immedioのプレスリリース一覧はこちら(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/106428)株式会社immedioの採用情報はこちら(https://immedio.notion.site/immedio-0d498b314195416898ea43c567590388)